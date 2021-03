Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Csütörtök délután kezdtek sms-t kapni a vakcinainfón korábban oltásra regisztrált 60 év alatti krónikus betegek arról, hogy hétvégén megkapják az AstraZeneca vakcinát, és tudatták velük, melyik oltópontot kell felkeresniük. Csakhogy

volt, akit a lakóhelyétől 100 kilométerre hívtak be (úgy, hogy olyan településen él, ahol amúgy van kórház, helyi oltóponttal)

volt, aki nem is volt krónikus beteg,

és ami a legnagyobb probléma, hogy olyanok is szerepeltek a listán, akik már megkapták az oltást.

Ilyen és ehhez hasonló történetek jutottok a hvg.hu és más szerkesztőségek tudomására, ami arra utalt, hogy az adatbázissal valami nincs rendben. A nyilvántartással korábban is felmerült már probléma, mikor olvasóink jelezték, annak ellenére sem látja őket a háziorvos a listán, hogy már regisztráltak a vakcinainfóra.

Azt, hogy valójában baj van, maga Orbán Viktor miniszterelnök közölte finoman a Kossuth rádió reggeli műsorában péntek reggel. Orbán azt mondta,

az oltások körül ugyan van némi technikai zavar, de nagyjából az oltási terv rendben van, jól haladunk.

Nagy Katalin műsorvezető idővel visszakérdezett, hogy mégis mi ezt a technikai zavar, mire Orbán elmondta, a probléma nem az oltóanyagokkal függ össze, hanem technikai kérdésekkel.

Azt mondta, eddig kisebb létszámban, a háziorvosok oltottak, aki személyesen ismerték a betegeiket, most viszont tömeges lesz, így át kell állni az "adatalapú oltásra".

Most az adatalapú oltásnál, ha az adatok nem stimmelnek, akkor sajnos semmi sem stimmel, mert az az alapja mindennek. És itt előfordul, hogy olyan embereket hívnak be, akiket már beoltottak. Itt kaptunk olyan hírt, hogy a lakóhelytől nagyon távoli pontra hívtak be valakit, úgyhogy az egész rendszert most meg kellett állítani, ma reggel ezt el is döntöttük, és az adatokat fölül kell vizsgálni. Nagyon sok ember nem ott lakik, ahol az adatok szerint egyébként az állandó lakhelye van. Akkor van, aki évek óta nem volt háziorvosnál, közben megváltozott a lakhelye, tehát valahogy a rendszerből kikerült, és a lakcímnyilvántartások sem stimmelnek sok esetben. Tehát az adatalapú oltási szervezésnek vannak problémái. Ezeket most ki fogjuk javítani. Ma arról döntöttünk, hogy egy külön operatív kiscsoport föláll, hogy ezeket kijavítsa, mert, ahogy tömegessé válik az oltás, a személyes ismeretség alapján történő behívás már nem lesz elegendő.

Hiába érvelt azzal Orbán, hogy sok esetben nem stimmelnek a lakcímnyilvántartások, valami más problémának is lennie kell. Több háziorvossal beszéltünk, akik azt mondták, tapasztalatuk szerint akit pénteken beoltanak, a következő heti listájukon ugyanúgy szerepel, tehát valószínűleg lassú az adatok átfutása. Ők ebből azért nem csináltak problémát, mert tudták, hogy az adott személyt már beoltották, így haladtak tovább a listán.

Most többek praxisában előfordult, hogy messzire, adott esetben 120 kilométerre hívták be a pácienst, de korábban is volt ilyesfajta keveredés. Egy Miskolc közeli háziorvos a hvg.hu-nak azt mondta, egyszer talált a listáján egy békéscsabai beteget, és ő kereste meg az idős asszony háziorvosát, hogy értesítse a hibáról. Az ő egyik páciensét pedig egy szolnoki listán fedezték fel, noha semmi köze nem volt Szolnokhoz.

Mindenesetre miután Orbán bemondta a technikai zavart, a reggeli járványszámok ismertetésekor a koronavírus.gov.hu-n megjelent cikkbe beleírták, hogy az erre a hétvégére meghirdetett tömeges oltási akció technikai hibák miatt elmarad, az a több mint 70 ezer 60 év alatti krónikus beteg, akit csütörtökön sms-ben hívtak oltásra, más időpontban lesz beoltva.

Nem sokkal később a cikkből ezt a részt kihúzták, a 11.15-kor az operatív törzs sajtótájékoztatójára kiálló György István oltási munkacsoportvezető pedig egyenesen azzal kezdett, dezinformáció, hogy a tömeges oltás elmaradna. Pár mondattal később viszont már azt mondta,

az sms kiértesítéses technika a regisztráltak és az állami adatbázis közötti gyakorlatban jelentkező szinkronizációs problémák miatt most felfüggesztésre kerül.

De – tette hozzá – Pfizerrel, Modernával és Sinopharmmal oltanak. Az operatív törzsnek hiába küldtünk Orbán Viktor nyilatkozata után kérdéseket a technikai hibával kapcsolatban, kérdések egyáltalán nem hangzottak el. A tájékoztató után ismét megkérdeztük, pontosan milyen adminisztrációs hiba történt és ki a felelős mindezért, mire egy MTI-ben megjelentetett közleményt küldtek vissza.

Ezt:

"Szemben a sajtóban megjelent állításokkal, az oltási program nem állt le, a hétvégén is folytatódik. A háziorvosoknál és a kórházi oltópontokon a következő napokban is zajlik a regisztrált idős emberek oltása a Sinopharm, a Moderna és a Pfizer vakcinával, egyedül az Astra Zeneca vakcinával való oltás került felfüggesztésre, erre a jövő hét második felében kerül sor. A többi három oltóanyaggal jelenleg és a hétvégén is zajlik a tömeges oltás. A következő napokban így közel 400 ezer ember lesz beoltva."

Válaszok híján csak a legvalószínűbb teóriákat tudjuk felsorolni.

Az sms-ben értesítettek listáját nem frissítették, ezért kerültek rá olyanok is, akik már megkapták az oltást. Kérdés azonban, mikori állapotban lévő listát vettek alapul, ugyanis egy olvasónk azt írta, őt már két hete beoltották, mégis kapott értesítést.

Túl széles spektrumot állítottak be, ezért küldhettek akár 120 kilométerre is egy-egy pácienst, annak ellenére, hogy a közelében lenne másik kórház is.

A hozzánk érkezett panaszok számossága alapján akár az is előfordulhat, hogy nem 70 ezer, hanem jóval több embert értesítettek arról, mehet beoltatni magát, például olyan olvasónkat is, akinek egyáltalán nincs krónikus betegsége.

Mindenesetre a kormány nem próbált szálazgatni, egy az egyben lemondta az egészet, erről pénteken küldték ki az sms-eket.

Nem értem, én pesti vagyok, és Budára kaptam a behívót. Ha nekem ez nem gond, akkor miért nem mehetek? Biztosan vagyunk néhány tízezren, akik elmentünk volna. Miért kellett az én időpontomat is törölni?

– írta egy olvasónk.

Azt nem tudni, hogy az oltásra várók listája hány kézen ment át – vagyis hol történt a baki –, olvasóink "Vakcinainfó" aláírással kapták az sms-t.

Az biztos, hogy a vakcinainfón jelentkezők adatai a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodán át futnak át a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz (NEAK), ez a szervezet küldi az oltandók listáját a háziorvosoknak. (A visszacsatolás szinte azonnal megvan: a hvg.hu által megkérdezett háziorvosok azt mondták, 24 órán belül fel kell tölteniük az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe az oltás tényét, de van, hogy ezt rögtön oltás után megteszik.)

A regisztrációs oldalon található adatkezelési szabályzat sem visz közelebb a megoldáshoz: ott annyi van, hogy a NEAK "az önkéntesen igénybe vehető és ingyenesen biztosított koronavírus elleni védőoltás igénybevételének szervezésével kapcsolatos feladatát az egészségügyi szolgáltató, az egészségügyi államigazgatási szerv, az Országos Kórházi Főigazgatóság, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban együtt: közreműködő szerv) bevonásával látja el". A szöveg azzal folytatódik, hogy

a NEAK, illetve a közreműködő szerv a NEAK által meghatározott, védőoltásra regisztráló személyeket a védőoltás igénybevételének rendjéről postai, illetve elektronikus vagy telefonos úton értesíti, mely célból a NEAK a közreműködő szerv részére a védőoltás igénybevételére regisztráló személy által a regisztráció során megadott postai, telefonos vagy más elektronikus elérhetőséget, valamint a védőoltás igénybevételéhez szükséges egészségügyi és személyazonosító adatot továbbítja. Az értesítés szerint igénybe vett védőoltást követően a közreműködő szerv a NEAK-tól átvett adatot haladéktalanul törli.