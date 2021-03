Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9cdee024-08c3-49c9-9d49-5c7125da68fe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olimpiai bajnok a dordrechti a rövidpályás gyorskorcsolya világbajnokságon szerzett aranyérmet.","shortLead":"Az olimpiai bajnok a dordrechti a rövidpályás gyorskorcsolya világbajnokságon szerzett aranyérmet.","id":"20210306_Vilagbajnok_lett_Liu_Shaoang","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cdee024-08c3-49c9-9d49-5c7125da68fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ab17ca-d94a-40d0-8b01-5049a00a25c7","keywords":null,"link":"/sport/20210306_Vilagbajnok_lett_Liu_Shaoang","timestamp":"2021. március. 06. 17:14","title":"Liu Shaoang világbajnok 500 méteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főpolgármester ismertette a következő hét évre vonatkozó városfejlesztési terveit.","shortLead":"A főpolgármester ismertette a következő hét évre vonatkozó városfejlesztési terveit.","id":"20210306_Karacsony_Gergely_Budapest_orszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34758353-e84c-4c50-a8bb-b5dae34aa5f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210306_Karacsony_Gergely_Budapest_orszag","timestamp":"2021. március. 06. 17:54","title":"Karácsony: Budapest nélkül nem fog az ország talpra állni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd7327a0-d002-4052-aede-2798ced05f03","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tel-avivi egyetem régészeinek átfogó elmélete szerint a nagytestű állatok kiirtása után, a kisebb, fürgébb állatokra történő vadászat miatt fejlődött ki az emberi agy – olvasható a Háárec című izraeli napilapban.","shortLead":"A tel-avivi egyetem régészeinek átfogó elmélete szerint a nagytestű állatok kiirtása után, a kisebb, fürgébb állatokra...","id":"20210306_nagytestu_allatok_kiirtasa_emberi_agy_kifejlodese_evolucio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd7327a0-d002-4052-aede-2798ced05f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19306a53-d41f-4b79-a2ad-8118102d7de8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210306_nagytestu_allatok_kiirtasa_emberi_agy_kifejlodese_evolucio","timestamp":"2021. március. 06. 14:03","title":"Kiirtottuk a nagyobb állatokat – így fejlődhetett ki az emberi agy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9311254d-c056-415d-876f-219a27594b96","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár a korlátozásokat tartalmazó rendelet szerint csak munkavégzéshez szükséges árucikkeket lehet kínálni, a bútorbolt szerint ők pont ilyeneket kínálnak. Az operatív törzs nem osztja az üzlet jogszabályértelmezését.","shortLead":"Bár a korlátozásokat tartalmazó rendelet szerint csak munkavégzéshez szükséges árucikkeket lehet kínálni, a bútorbolt...","id":"20210306_Egy_budapesti_butoraruhaz_szerint_ok_kinyithatnak_es_ki_is_fognak_tovabbra_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9311254d-c056-415d-876f-219a27594b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd1ffce-b16d-4bc4-a67d-3fcb4463ab14","keywords":null,"link":"/kkv/20210306_Egy_budapesti_butoraruhaz_szerint_ok_kinyithatnak_es_ki_is_fognak_tovabbra_is","timestamp":"2021. március. 06. 15:25","title":"Egy budapesti bútoráruház szerint ők továbbra is kinyithatnak és ki is fognak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b72fe48-8254-4523-8882-20de167037fb","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Új korszakot hozhat az amerikai–szaúdi kapcsolatokban a Khashoggi-gyilkosságról ismertetett CIA-jelentés. Mohamed trónörökös megvádolása a királyság stabilitására is hatással lehet.","shortLead":"Új korszakot hozhat az amerikai–szaúdi kapcsolatokban a Khashoggi-gyilkosságról ismertetett CIA-jelentés. Mohamed...","id":"202109__khashoggigyilkossag__bunos_herceg__fordulopont__ertekek_es_erdekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b72fe48-8254-4523-8882-20de167037fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a0f47f-2d2f-42b4-97b9-04af7e655cba","keywords":null,"link":"/360/202109__khashoggigyilkossag__bunos_herceg__fordulopont__ertekek_es_erdekek","timestamp":"2021. március. 06. 16:00","title":"A szaúdi trónörökös bűnös, de Washington érdekből nem bünteti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df4eefc-01e1-4d37-9703-75aa7f1169be","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gliese 486 b exobolygót a szuperföldek kategóriájába sorolták, a felszíni hőmérséklete 430 Celsius-fok körül lehet.","shortLead":"A Gliese 486 b exobolygót a szuperföldek kategóriájába sorolták, a felszíni hőmérséklete 430 Celsius-fok körül lehet.","id":"20210305_naprendszer_exobolygo_gliese_486_b","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0df4eefc-01e1-4d37-9703-75aa7f1169be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae52a25-0a55-4db5-a000-bb3407f43806","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_naprendszer_exobolygo_gliese_486_b","timestamp":"2021. március. 05. 20:03","title":"Egy, a Földhöz hasonló bolygóra bukkantak a Naprendszer közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ebc799-3aac-40a3-91a2-7a06fee03e2f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Évtizedekkel vethetik vissza az időjárás-előrejelzések pontosságát a meteorológiai méréseket zavaró titkos katonai radarok és a kiépítés alatt álló 5G-s mobilhálózat sugárzása.","shortLead":"Évtizedekkel vethetik vissza az időjárás-előrejelzések pontosságát a meteorológiai méréseket zavaró titkos katonai...","id":"202109__megzavart_muholdak__forraskereses__piaci_alkudozas__nem_latnak_at_rajtuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72ebc799-3aac-40a3-91a2-7a06fee03e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e03029-dbbf-4924-aa05-dffcb6c2bc6b","keywords":null,"link":"/360/202109__megzavart_muholdak__forraskereses__piaci_alkudozas__nem_latnak_at_rajtuk","timestamp":"2021. március. 07. 08:15","title":"Veszélybe kerültek az időjárás-előrejelzések, és még nem tudni, mit lehetne tenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bdc0a8f-3dd1-4ccd-a0b1-16f1f6f02de9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google több új kinézetet is készített a Chrome böngészőhöz, hogy még jobban el tudjanak különülni egymástól a felhasználói profilok.","shortLead":"A Google több új kinézetet is készített a Chrome böngészőhöz, hogy még jobban el tudjanak különülni egymástól...","id":"20210305_google_chrome_bongeszo_tema_felhasznaloi_profil","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bdc0a8f-3dd1-4ccd-a0b1-16f1f6f02de9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e050beb-f71d-4603-b345-ae9a2019e61b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_google_chrome_bongeszo_tema_felhasznaloi_profil","timestamp":"2021. március. 05. 11:33","title":"Látványos változás jött a Google Chrome-ba, már letöltheti az új kinézeteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]