[{"available":true,"c_guid":"dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mielőtt megjelenik egy új WhatsApp-funkció, a fejlesztő béta-verzióban teszteli. Egy ilyen újdonságról érkezett most hír: az eltűnő fotók lehetősége került tesztfázisba.","shortLead":"Mielőtt megjelenik egy új WhatsApp-funkció, a fejlesztő béta-verzióban teszteli. Egy ilyen újdonságról érkezett most...","id":"20210308_whatsapp_beta_teszt_onmegsemmisito_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45567f9-9a68-4ca1-a72d-aa3727c5665c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_whatsapp_beta_teszt_onmegsemmisito_fotok","timestamp":"2021. március. 08. 10:03","title":"Eltűnő fotók jönnek a WhatsAppra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"074078df-0562-4076-9d11-5d7baab2128c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ma lenne 100 éves a magyar irodalom legnagyobb zsonglőre, a rímhányó Romhányi József, aki nélkül elképzelhetetlen lenne a Frédi és Béni, a Dr. Bubó, vagy a Mézga család. Íme, ez öt kedvencünk a páratlan életműből.



","shortLead":"Ma lenne 100 éves a magyar irodalom legnagyobb zsonglőre, a rímhányó Romhányi József, aki nélkül elképzelhetetlen lenne...","id":"20210308_Beszel_majd_az_utokor_Kirol__Romhanyirol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=074078df-0562-4076-9d11-5d7baab2128c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af22f28e-2751-4ef1-b6be-d0cc91f3132f","keywords":null,"link":"/kultura/20210308_Beszel_majd_az_utokor_Kirol__Romhanyirol","timestamp":"2021. március. 08. 17:22","title":"Beszél majd az utókor. Kiről? – Romhányiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4c0d61-16a2-457d-9f13-0f45e159f356","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fideszes politikus ugyanazon érdekeltsége kétszer is nyert állami támogatást a Kisfaludy-program keretében.

","shortLead":"A fideszes politikus ugyanazon érdekeltsége kétszer is nyert állami támogatást a Kisfaludy-program keretében.

","id":"20210308_l_simon_laszlo_velencei_to_panzio_nav_nyomozas_megszuntetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df4c0d61-16a2-457d-9f13-0f45e159f356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b73f4b-3e80-40c5-9f51-2788060ec43c","keywords":null,"link":"/kkv/20210308_l_simon_laszlo_velencei_to_panzio_nav_nyomozas_megszuntetese","timestamp":"2021. március. 08. 09:04","title":"Már nem nyomoz L. Simon László panziójának támogatása miatt a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89398761-282a-48db-a576-21e481b5541c","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány felpörgette a táblagép-piacot, mi pedig kipróbáltuk, hogy mit tud a közelmúltban e tekintetben legnagyobbat előrelépett kínai vállalat két legfrissebb terméke. ","shortLead":"A koronavírus-járvány felpörgette a táblagép-piacot, mi pedig kipróbáltuk, hogy mit tud a közelmúltban e tekintetben...","id":"20210307_lenovo_tablet_tab_p11_pro_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89398761-282a-48db-a576-21e481b5541c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68031a76-8cc5-4917-a9b9-09bfc2d150a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_lenovo_tablet_tab_p11_pro_teszt","timestamp":"2021. március. 07. 17:00","title":"Család és üzlet: teszten a Lenovo két új táblagépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84ec1de-41c6-4ac1-bf34-c977aeffb047","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A bírónak egy továbbképző programra is el kell mennie.","shortLead":"A bírónak egy továbbképző programra is el kell mennie.","id":"20210308_rasszizmusl_roman_jatekvezeto_eltiltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f84ec1de-41c6-4ac1-bf34-c977aeffb047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093f320a-2509-4eae-83d8-f0b282408989","keywords":null,"link":"/sport/20210308_rasszizmusl_roman_jatekvezeto_eltiltas","timestamp":"2021. március. 08. 19:00","title":"Eltiltották a szezonra a rasszizmussal vádolt román játékvezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2d89bd-4ed1-4a65-a06a-679f6ae479f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rábólintott az Európai Bizottság a Microsoft azon tervére, hogy felvásárolnák a ZeniMax Mediát. Az üzlet 2021 második felében zárulhat le.","shortLead":"Rábólintott az Európai Bizottság a Microsoft azon tervére, hogy felvásárolnák a ZeniMax Mediát. Az üzlet 2021 második...","id":"20210308_microsoft_zenimax_media_felvasarlas_bethesda_doom_fallout","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b2d89bd-4ed1-4a65-a06a-679f6ae479f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0de847e-5521-4545-8391-41ff7f00ddb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_microsoft_zenimax_media_felvasarlas_bethesda_doom_fallout","timestamp":"2021. március. 08. 15:03","title":"Döntött az Európai Bizottság, a Microsofté lehet a Doom és a Fallout is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac38f18-c06d-4f09-a885-eda571e17555","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon fontos telefonszám, de átok sújtja. Kérjük, ismételje meg hívását később.","shortLead":"Nagyon fontos telefonszám, de átok sújtja. Kérjük, ismételje meg hívását később.","id":"20210307_Senki_nem_veszi_fel_a_telefont_a_1818on","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dac38f18-c06d-4f09-a885-eda571e17555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38612eb4-9e4c-4503-8474-529a79d0297a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_Senki_nem_veszi_fel_a_telefont_a_1818on","timestamp":"2021. március. 07. 12:57","title":"Senki nem veszi fel a telefont az oltásügyi forródróton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6936bc5a-27a4-4d50-86d9-3a9c53aec15b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiterjesztett valóságos technológiát ugyan nem támogatja, de így sem nevezhető butának a Razer videojátékosoknak kitalált szemüvege.","shortLead":"A kiterjesztett valóságos technológiát ugyan nem támogatja, de így sem nevezhető butának a Razer videojátékosoknak...","id":"20210309_hangszoro_szemuveg_razer_anzu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6936bc5a-27a4-4d50-86d9-3a9c53aec15b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac157131-1209-40ab-97a8-e5285ef3ef45","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_hangszoro_szemuveg_razer_anzu","timestamp":"2021. március. 09. 09:33","title":"Még hangszórók is vannak a Razer különleges szemüvegében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]