A Fideszben mint pártban ma nem tartja meghatározó szereplőnek magát Navracsics Tibor – ezt a kormánybiztos, volt miniszterelnök-helyettes a Telexnek adott interjúban mondta el. Mint mondta, “egyfajta jutalomjátéknak” éli meg, hogy most Veszprémmel és térségével foglalkozhat, és örül, hogy értelmes munkát tud végezni a politikában.

De ezt azért jelzem, hogy ne higgye senki, hogy illúziókba ringatom magam, vagy úgy gondolom, hogy fontos személye lennék jelenleg a Fidesznek”.

Navracsics Tibor szerint a Fidesz mostani álláspontja sok kérdésben más, “mint ami az én megítélésem szerint volt a korábbi időszakban”, de úgy látja, hogy ez nem szükségszerűen bűn vagy probléma, “hiszen a politika folyamatosan változik”. Arra ugyanakkor nem tudott választ adni, hogy belépne-e a mai Fideszbe.

“Én 1994 nyarán léptem be Fideszbe, egy vesztes választás után. Akkor a Fidesz épphogy csak bekerült a parlamentbe. És azt éreztem, hogy a Fidesz azt a nemzedéket jeleníti meg, az én nemzedékemet – azokat, akikkel ráadásul jószerivel együtt is jártam a jogi egyetemre –, tehát hogy ez az a közösség, amellyel egyfajta nemzedéki szolidaritásom fejezhetem ki azzal, ha belépek a pártba. Most ezt nem érzem” – mondta Navracsics.

A kormánybiztos megosztotta, hogy többször beszélt mostanában Orbán Viktorral, és hogy szerinte nem történt változás a kettejük kommunikációjában. “Nem érzek változást. Mi mindig nagyon jókat tudtunk beszélgetni, amikor uniós biztos voltam, akkor is, amikor pedig miniszter, akkor minden hétfőt nála kezdtem, ezért volt minden hétfőn fél 7-kor a hétindítóm, mert 8-ra már mentem a miniszterelnökhöz. Akkor is nagyon jó beszélgetéseink voltak, még azokban az ügyekben is, ahol mondjuk nézetkülönbségek merültek fel. És most is így van ez. Nem tudom azt mondani, hogy a személyes kapcsolatokban Orbán Viktor megváltozott, vagy hogy más lett volna akkor, mint most.”

Navracsics elmondása szerint a járvány előtt többször is váltott néhány szót Simicska Lajossal, a Fidesz volt pártpénztárnokával, aki Veszprémbe költözött az Orbánnal való végleges szakítása után. Navracsicsnak arra vonatkozóan viszont nincs információja, hogy mi történt pontosan Simicska és Orbán között 2015-ben. “Körülbelül köszönni szoktunk egymásnak, váltani egy-két szót, nincs többről szó” – mondta, majd hozzátette:

Nyilván egyszer megérne egy hosszabb beszélgetést, hogy ő hogy látta ezt az időszakot, meg én hogy láttam, de ilyen eddig nem volt”.

A kérdésre, hogy a Fidesz megnyeri-e a jövő évi választásokat, Navracsics Tibor azt mondta, szerinte igen, mert az ellenzék nem tud alternatívát mutatni. “Nem érzem, hogy a dühön kívül, hogy „az nem lehet, hogy Orbán Viktor 11-12 éve miniszterelnök”, bármiben vonzó lehet a rájuk történő szavazás. Túl heterogén, túl hangos, és nem érzem benne azt a húzást, hogy egy választópolgárt komolyan megingasson. Mert az ellenzéknek ahhoz, hogy győzzön, Fidesz-szavazókra is szüksége lenne.”

Navracsics szerint Orbánnak stabil az intézményes pozíciója az Európai Tanácsban, ami “lehetővé teszi, hogy továbbra is meghatározó szerepet játsszon”.