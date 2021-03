Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39bf5296-c911-4a12-a77a-1a533ef48ef8","c_author":"","category":"elet","description":"A brit trónörökös először szólalt meg az öccse és a sógornője nagy vihart kavaró interjúja után.","shortLead":"A brit trónörökös először szólalt meg az öccse és a sógornője nagy vihart kavaró interjúja után.","id":"20210311_Vilmos_herceg_Mi_nem_vagyunk_rasszista_csalad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39bf5296-c911-4a12-a77a-1a533ef48ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32bfdb58-9c20-4b24-a3c4-f1a717425461","keywords":null,"link":"/elet/20210311_Vilmos_herceg_Mi_nem_vagyunk_rasszista_csalad","timestamp":"2021. március. 11. 13:26","title":"Vilmos herceg: Mi nem vagyunk rasszista család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeceaa57-77f4-4335-b74d-2d12824e9cda","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brazília fővárosában sikerült rögzíteni egy villámot, ami a São Paulo-Guarulhos nemzetközi repülőtér futópályáján csapott le.","shortLead":"Brazília fővárosában sikerült rögzíteni egy villámot, ami a São Paulo-Guarulhos nemzetközi repülőtér futópályáján...","id":"20210311_villam_futopalya_video_gru","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aeceaa57-77f4-4335-b74d-2d12824e9cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab31c41-1faa-4ba9-b25e-06a9270d9059","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_villam_futopalya_video_gru","timestamp":"2021. március. 11. 08:03","title":"Levideózták a pillanatot, amikor belecsapott a villám a repülőtérbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82623ed6-e460-4a0d-996e-3ad583706291","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány felpörgette a könyvforgalmat az online piactéren, egyre többen keresik az olcsóbb, használt könyveket is.

","shortLead":"A járvány felpörgette a könyvforgalmat az online piactéren, egyre többen keresik az olcsóbb, használt könyveket is.

","id":"20210310_Tobb_mint_120_ezer_forintert_kelt_el_a_Jokaiosszes_a_Vateran","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82623ed6-e460-4a0d-996e-3ad583706291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b1fcba-f8c2-40d0-9ce0-34e6152b77eb","keywords":null,"link":"/kkv/20210310_Tobb_mint_120_ezer_forintert_kelt_el_a_Jokaiosszes_a_Vateran","timestamp":"2021. március. 10. 11:04","title":"Jules Verne-összes tartja a könyveladási rekordot a Vaterán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy svájci központú cég gyárthatja majd Milánó közelében a koronavírus elleni oltóanyagot. Az oroszok német és francia partnerekkel is tárgyalnak.\r

\r

","shortLead":"Egy svájci központú cég gyárthatja majd Milánó közelében a koronavírus elleni oltóanyagot. Az oroszok német és francia...","id":"20210309_koronavirus_szputnyik_v_vakcina_olaszorszagi_gyartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6809c4a-a050-497c-95e0-e4f8b2c14140","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309_koronavirus_szputnyik_v_vakcina_olaszorszagi_gyartas","timestamp":"2021. március. 09. 22:10","title":"Szerződést kötöttek a Szputnyik V vakcina olaszországi gyártásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már a következő hónapokban érezhető lesz a drágulás.","shortLead":"Már a következő hónapokban érezhető lesz a drágulás.","id":"20210311_Sokkal_dragabb_lesz_a_hus_a_tej_a_tojas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e56274bf-78a6-4ec0-84ae-b08462bf74dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_Sokkal_dragabb_lesz_a_hus_a_tej_a_tojas","timestamp":"2021. március. 11. 10:40","title":"Sokkal drágább lesz a hús, a tej, a tojás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ellen szeméremsértés, személyes adattal való visszaélés és garázdaság miatt is büntetőeljárás indult.","shortLead":"A férfi ellen szeméremsértés, személyes adattal való visszaélés és garázdaság miatt is büntetőeljárás indult.","id":"20210310_Nyilvanos_vece_titkos_felvetel_Tatabanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b24f2e1-eafb-47d1-a4b3-eee7722a65a3","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_Nyilvanos_vece_titkos_felvetel_Tatabanya","timestamp":"2021. március. 10. 17:19","title":"Nyilvános vécébe lopózva készített titkos felvételeket nőkről egy tatai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nem gazdaságos politikai reklámkiadványokat és ingyenes reklámújságokat kivinni – ezzel indokolja a Magyar Posta a leállást.","shortLead":"Nem gazdaságos politikai reklámkiadványokat és ingyenes reklámújságokat kivinni – ezzel indokolja a Magyar Posta...","id":"20210310_Politikai_reklamkiadvanyok_Magyar_Posta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da3d2a5-dc8c-46fe-9c1c-250fef3df276","keywords":null,"link":"/kkv/20210310_Politikai_reklamkiadvanyok_Magyar_Posta","timestamp":"2021. március. 10. 10:23","title":"Politikai és reklámkiadványokat sem terjeszt júliustól a Magyar Posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"183ca313-0ee3-4d44-b342-557702a00465","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Harmadosztályú labdarúgó-mérkőzéssel tesztelik a 12,5 milliárdos kispesti stadiont.","shortLead":"Harmadosztályú labdarúgó-mérkőzéssel tesztelik a 12,5 milliárdos kispesti stadiont.","id":"20210310_Honved_tartalekcsapat_Bozsik_Arena","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=183ca313-0ee3-4d44-b342-557702a00465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b024a0b4-820e-407a-8986-64b0e6630259","keywords":null,"link":"/sport/20210310_Honved_tartalekcsapat_Bozsik_Arena","timestamp":"2021. március. 10. 17:35","title":"A Honvéd tartalékcsapata avatja fel az új Bozsik Arénát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]