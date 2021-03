Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27293831-cde7-42fc-84ff-56b33aea08d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kamion gázolta el a rendőröket, az igazoltatott férfi gúnyosan kommentálta a balesetet.","shortLead":"Egy kamion gázolta el a rendőröket, az igazoltatott férfi gúnyosan kommentálta a balesetet.","id":"20210310_autopalya_gazolas_filmezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27293831-cde7-42fc-84ff-56b33aea08d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78375ddb-6106-48dc-b896-7a0b8a5bd2ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20210310_autopalya_gazolas_filmezes","timestamp":"2021. március. 10. 09:52","title":"Lefilmezte a haldokló rendőröket az autópályán, akiket az igazoltatása közben gázoltak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8cd3bb-1457-4580-b5b6-248a681593aa","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2014-től több gazdasági társaságnak adott át valótlan számlákat, akár börtönbe is kerülhet.","shortLead":"2014-től több gazdasági társaságnak adott át valótlan számlákat, akár börtönbe is kerülhet.","id":"20210311_Adocsalo_esztergomi_ingatlanos_ellen_emeltek_vadat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc8cd3bb-1457-4580-b5b6-248a681593aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a65adc46-7c58-4596-bee7-cb9d49506c16","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210311_Adocsalo_esztergomi_ingatlanos_ellen_emeltek_vadat","timestamp":"2021. március. 11. 11:37","title":"Adócsaló esztergomi ingatlanos ellen emeltek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818a25b8-6a6d-45d5-b7d2-9a4a66941c1a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre kevesebb munkás van, aki fogadni tudja a csomagokat, így óriásit ugrott az áruszállítás költsége.","shortLead":"Egyre kevesebb munkás van, aki fogadni tudja a csomagokat, így óriásit ugrott az áruszállítás költsége.","id":"20210310_aruszallitas_kontener_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=818a25b8-6a6d-45d5-b7d2-9a4a66941c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599b7113-28d6-4447-975b-397a9a1dd5a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_aruszallitas_kontener_kina","timestamp":"2021. március. 10. 13:55","title":"Hétszeresére drágult Kínából árut szállítani Európába tavaly óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73291459-ae97-42a7-b07e-f91ef44c0194","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő azt szeretné elérni, hogy érintkezés nélkül, de legalább láthassák a gyerekeket az arra jogosultak.","shortLead":"A független képviselő azt szeretné elérni, hogy érintkezés nélkül, de legalább láthassák a gyerekeket az arra...","id":"20210310_Gyermekotthon_javitointezet_talalkozas_korlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73291459-ae97-42a7-b07e-f91ef44c0194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b18845e0-9083-4126-b77a-7ca5cb1df254","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_Gyermekotthon_javitointezet_talalkozas_korlatozas","timestamp":"2021. március. 10. 10:10","title":"Müller Cecíliához fordult Szél Bernadett, hogy a gyermekotthonok lakói találkozhassanak a rokonaikkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezzel az első egyadagos oltás érkezhet meg az Európai Unióba.","shortLead":"Ezzel az első egyadagos oltás érkezhet meg az Európai Unióba.","id":"20210311_Jovahagyta_az_Europai_Gyogyszerugynokseg_a_JohnsonJohnson_vakcinajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490d8945-121c-43e3-bb58-60ad952baa1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_Jovahagyta_az_Europai_Gyogyszerugynokseg_a_JohnsonJohnson_vakcinajat","timestamp":"2021. március. 11. 14:35","title":"Jóváhagyta az Európai Gyógyszerügynökség a Johnson&Johnson vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bige László azt állítja, ő nem az ellenzéki összefogásnak akart segíteni a nagyszabású kutatással, csak érdekelte, hogy állnak a 2022-es esélyek, és mik a magyar emberek legnagyobb problémái. ","shortLead":"Bige László azt állítja, ő nem az ellenzéki összefogásnak akart segíteni a nagyszabású kutatással, csak érdekelte...","id":"20210312_bige_laszlo_kutatas_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a3f9fe-b6db-4089-9f45-c59db9b95e12","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_bige_laszlo_kutatas_ellenzek","timestamp":"2021. március. 12. 08:48","title":"Komoly kutatást fizetett ki a házi őrizetben lévő milliárdos, amit már be is mutattak az ellenzéknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5faf9f-31af-48d2-a3ab-46a22af13b06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A médium új tulajdonosának vezetője egészen bizarr módon jelentette be egy csapat újságíró elbocsátását és a kanadai szerkesztőség bezárását.","shortLead":"A médium új tulajdonosának vezetője egészen bizarr módon jelentette be egy csapat újságíró elbocsátását és a kanadai...","id":"20210310_huffington_post_buzzfeed_ujsagirok_kirugas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d5faf9f-31af-48d2-a3ab-46a22af13b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbd3e74-a126-4af0-b356-3fcb56fca6aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_huffington_post_buzzfeed_ujsagirok_kirugas","timestamp":"2021. március. 10. 16:12","title":"Senki sem akarná, hogy úgy rúgják ki, mint a Huffington Post 47 munkatársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeceaa57-77f4-4335-b74d-2d12824e9cda","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brazília fővárosában sikerült rögzíteni egy villámot, ami a São Paulo-Guarulhos nemzetközi repülőtér futópályáján csapott le.","shortLead":"Brazília fővárosában sikerült rögzíteni egy villámot, ami a São Paulo-Guarulhos nemzetközi repülőtér futópályáján...","id":"20210311_villam_futopalya_video_gru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aeceaa57-77f4-4335-b74d-2d12824e9cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab31c41-1faa-4ba9-b25e-06a9270d9059","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_villam_futopalya_video_gru","timestamp":"2021. március. 11. 08:03","title":"Levideózták a pillanatot, amikor belecsapott a villám a repülőtérbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]