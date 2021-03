Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57aac47f-161e-4162-af54-0f0ff4a531b0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az EBU elutasította a dalt és kizárással fenyegette meg Fehéroroszországot, ha nem módosítanak a számon, vagy nem küldenek újat a versenyre.","shortLead":"Az EBU elutasította a dalt és kizárással fenyegette meg Fehéroroszországot, ha nem módosítanak a számon, vagy nem...","id":"20210311_Feheroroszorszag_Eurovizios_Dalfesztival_Galasy_ZMesta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57aac47f-161e-4162-af54-0f0ff4a531b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acddb1d1-1433-4b00-a3c8-81fcc6e2ca24","keywords":null,"link":"/kultura/20210311_Feheroroszorszag_Eurovizios_Dalfesztival_Galasy_ZMesta","timestamp":"2021. március. 11. 20:41","title":"Tüntetőket gúnyoló dallal indulna Fehéroroszország az Eurovíziós Dalfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba9c16e2-e59d-4673-bfab-b2a48af8c284","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök megduplázta az eddigi legmagasabb büntetési tételt.","shortLead":"A házelnök megduplázta az eddigi legmagasabb büntetési tételt.","id":"20210312_tordai_bence_kover_laszlo_buntetes_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba9c16e2-e59d-4673-bfab-b2a48af8c284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c7a54b-3244-4aea-b6a2-7319cccff2a6","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_tordai_bence_kover_laszlo_buntetes_parlament","timestamp":"2021. március. 12. 11:16","title":"Rekordnagy, 8,2 milliós büntetést kapott Tordai Bence Kövér Lászlótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"884a3d07-1dd6-4cd4-9fcc-fca77fceb162","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Érdemi vizsgálat nélkül utasították vissza a Fővárosi Törvényszék kezdeményezését. 