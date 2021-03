Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e39a71be-79f0-49f0-a0c9-587256277f77","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Igor Matovic szlovák miniszterelnök vasárnap bejelentette: hajlandó lemondani a kormányfői posztról és más tisztséget betölteni a kormányban, ha koalíciós partnerei teljesítik korábban tett ígéreteiket, és távoznak az általuk betöltött posztokról - jelentette a TASR, szlovák közszolgálati hírügynökség.","shortLead":"Igor Matovic szlovák miniszterelnök vasárnap bejelentette: hajlandó lemondani a kormányfői posztról és más tisztséget...","id":"20210321_Hajlando_lemondani_a_szlovak_kormanyfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e39a71be-79f0-49f0-a0c9-587256277f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52629766-faa2-4204-af19-cfb8077f169d","keywords":null,"link":"/vilag/20210321_Hajlando_lemondani_a_szlovak_kormanyfo","timestamp":"2021. március. 21. 20:59","title":"Kemény feltétellel mondana le a szlovák kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d538581c-0dcf-4938-a5be-487cab161bd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 81 éves asszony az RTL Híradónak azt mondta, nagyon örült, hogy behívták oltásra, de mikor meglátta a sort, legszívesebben sarkonfordult volna. A kórháznál azt mondták, technikai hiba miatt kétnapnyi embert hívtak be egyszerre. A koronavírus sajtóközpont szerint ahogy a kórház észlelte a hibát, beállított még egy csapatot, így rekordszámú embert tudtak beoltani. ","shortLead":"A 81 éves asszony az RTL Híradónak azt mondta, nagyon örült, hogy behívták oltásra, de mikor meglátta a sort...","id":"20210321_Legalabb_150_ember_allt_elottunk_az_oltopontnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d538581c-0dcf-4938-a5be-487cab161bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdfe6fd4-ea67-412d-909c-729a7f221592","keywords":null,"link":"/itthon/20210321_Legalabb_150_ember_allt_elottunk_az_oltopontnal","timestamp":"2021. március. 21. 19:59","title":"\"Legalább 150 ember állt előttünk az oltópontnál\" - 2,5 órát várt egy idős nő Esztergomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2f325a-fac8-4570-8727-17a80f90b80f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 6 hengeres turbós benzinmotorban találtak még némi extra teljesítményt és nyomatékot a fejlesztők.","shortLead":"A 6 hengeres turbós benzinmotorban találtak még némi extra teljesítményt és nyomatékot a fejlesztők.","id":"20210322_arany_kozeput_kereken_400_loeros_lett_az_uj_bmw_540i","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f325a-fac8-4570-8727-17a80f90b80f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c52670d-8082-4c36-9420-ce12ce513c1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_arany_kozeput_kereken_400_loeros_lett_az_uj_bmw_540i","timestamp":"2021. március. 22. 06:41","title":"Arany középút: kereken 400 lóerős lett az új BMW 540i","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9da2aa6-ffe9-42c6-830e-297459fb546f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha még nem töltötte le az új, csakis kattintásra települő Windows 10-es csomagot, inkább ne is tegye, és várjon még kicsit, mert a frissítés hibás.","shortLead":"Ha még nem töltötte le az új, csakis kattintásra települő Windows 10-es csomagot, inkább ne is tegye, és várjon még...","id":"20210320_windows_10_frissites_hiba_nyomtatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9da2aa6-ffe9-42c6-830e-297459fb546f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0750f679-9807-4525-91c8-17f833e6d34a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_windows_10_frissites_hiba_nyomtatas","timestamp":"2021. március. 20. 12:03","title":"Inkább mégse töltse le a Windows hibajavítását – kiderült, hogy hibás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dafdb947-e18c-4c7d-83c0-62d95ad9e542","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ilyenkor érdemes egy kis önvizsgálatot tartani.","shortLead":"Ilyenkor érdemes egy kis önvizsgálatot tartani.","id":"20210321_Ezt_tegyuk_ha_az_almunk_nem_valt_valora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dafdb947-e18c-4c7d-83c0-62d95ad9e542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc9fe41-0de0-4f47-a70d-2f0576449b05","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210321_Ezt_tegyuk_ha_az_almunk_nem_valt_valora","timestamp":"2021. március. 21. 20:15","title":"Ezt tegyük, ha az álmunk nem vált valóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89f2d70-745b-47ed-a667-ceedaff62288","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A keletnémetek szegénynek érzik magukat, a magyarok tényleg azok. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"A keletnémetek szegénynek érzik magukat, a magyarok tényleg azok. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom...","id":"20210320_Amikor_az_eladokat_is_eladjak_1991_marcius_25","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c89f2d70-745b-47ed-a667-ceedaff62288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e58dac-d863-4fc6-a267-a03f2d50c54c","keywords":null,"link":"/360/20210320_Amikor_az_eladokat_is_eladjak_1991_marcius_25","timestamp":"2021. március. 20. 16:30","title":"Erősödik a német egység: amikor az eladókat is eladják – 1991. március 25.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a68042-582d-4cc7-aa35-b26f2b42462e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egykoron Giulio Andreotti által használt Fiat 132 hamisítatlan 70-es évekbeli életérzéssel támad. ","shortLead":"Az egykoron Giulio Andreotti által használt Fiat 132 hamisítatlan 70-es évekbeli életérzéssel támad. ","id":"20210321_elado_az_egykori_olasz_miniszterelnok_patinas_regi_luxus_fiat_132_giulio_andreotti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90a68042-582d-4cc7-aa35-b26f2b42462e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"817480d9-13b4-4154-a17e-8e71a68aa11a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210321_elado_az_egykori_olasz_miniszterelnok_patinas_regi_luxus_fiat_132_giulio_andreotti","timestamp":"2021. március. 21. 06:41","title":"Eladó az egykori olasz miniszterelnök patinás régi luxus Fiatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c2261d-e871-4aa9-90a1-2f4114deb4a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Éles bírálatot fogalmazott meg a korlátozások egy része ellen a Parragh László vezette testület.","shortLead":"Éles bírálatot fogalmazott meg a korlátozások egy része ellen a Parragh László vezette testület.","id":"20210320_Veget_vetne_a_boltzarnak_a_kamara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56c2261d-e871-4aa9-90a1-2f4114deb4a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04ffac73-48d1-4167-8803-0065f041f09c","keywords":null,"link":"/kkv/20210320_Veget_vetne_a_boltzarnak_a_kamara","timestamp":"2021. március. 20. 12:15","title":"Véget vetne a boltzárnak a kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]