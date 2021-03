Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu-nak többen is arról számoltak be, hogy helyi Fidesz-irodákból vagy egy kormánypárti vezetésű önkormányzattól hívták fel őket.","shortLead":"A 24.hu-nak többen is arról számoltak be, hogy helyi Fidesz-irodákból vagy egy kormánypárti vezetésű önkormányzattól...","id":"20210324_Adatbazis_telefon_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4323d404-a8e5-419e-8bfd-5bde108232db","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Adatbazis_telefon_oltas","timestamp":"2021. március. 24. 18:23","title":"Fideszes szervezetek telefonon hívogatnak embereket, hogy oltassák be magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0511225e-52ce-4b18-b1dc-6eab018f6ebe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyártó megújult logóját elsőként viselő Kia K8 csúcsmodelljében egy 300 lóerős V6-os erőforrás található. ","shortLead":"A gyártó megújult logóját elsőként viselő Kia K8 csúcsmodelljében egy 300 lóerős V6-os erőforrás található. ","id":"20210324_a_nemet_premiumautokat_veszi_celkeresztbe_a_kia__k8_5_meteres_ujdonsaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0511225e-52ce-4b18-b1dc-6eab018f6ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"588cfc44-a387-42c6-9ab5-fa17d44dae19","keywords":null,"link":"/cegauto/20210324_a_nemet_premiumautokat_veszi_celkeresztbe_a_kia__k8_5_meteres_ujdonsaga","timestamp":"2021. március. 24. 11:21","title":"A német prémiumautókat veszi célkeresztbe a Kia 5 méteres újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9234a37-7881-486d-880b-538951398993","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Covid-19-ben szenvedő daganatos betegek többségének a szervezete ugyanannyi antitestet termel, mint a nem rákbeteg fertőzötteké, ám ez a képességük daganatos betegségük típusától és az általuk kapott kezeléstől függ – derítették ki a New York-i Albert Einstein Orvostudományi Egyetem és a Montefiorei Egészségügyi Rendszer kutatói.","shortLead":"A Covid-19-ben szenvedő daganatos betegek többségének a szervezete ugyanannyi antitestet termel, mint a nem rákbeteg...","id":"20210325_covid19_koronavirus_fertozes_daganatos_betegek_immunvalasza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9234a37-7881-486d-880b-538951398993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017c2e50-5864-468a-a04d-c67ff5e1e658","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_covid19_koronavirus_fertozes_daganatos_betegek_immunvalasza","timestamp":"2021. március. 25. 08:03","title":"Hogyan reagál a rákos betegek szervezete a koronavírusra? Kérjenek-e oltást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b70162-8e00-4c31-a50d-ec6425780fd6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A #családazcsalád kampányról számoltak be egy híradós riportban, és ez még az NMHH Médiatanácsa szerint sem sérti senkinek a jogait.","shortLead":"A #családazcsalád kampányról számoltak be egy híradós riportban, és ez még az NMHH Médiatanácsa szerint sem sérti...","id":"20210325_rtl_mediatanacs_szivarvanycsaladok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73b70162-8e00-4c31-a50d-ec6425780fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf27204-ead7-4759-b7a2-6257bb6f47f9","keywords":null,"link":"/kkv/20210325_rtl_mediatanacs_szivarvanycsaladok","timestamp":"2021. március. 25. 11:15","title":"Megint feljelentették az RTL-t a szivárványcsaládok miatt, de a Médiatanács szerint nem történt jogsértés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nagyon rosszak a halálozási adatok, de hamarosan több millió új vakcina érkezhet. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Nagyon rosszak a halálozási adatok, de hamarosan több millió új vakcina érkezhet. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20210325_Radar_Merkel_bocsanatot_kert_Szajert_250_eurora_buntettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fed872c5-9078-4722-b969-f65abc2e2e90","keywords":null,"link":"/360/20210325_Radar_Merkel_bocsanatot_kert_Szajert_250_eurora_buntettek","timestamp":"2021. március. 25. 08:00","title":"Radar360: Merkel bocsánatot kért, Szájert 250 euróra büntették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd39e9b-d68f-4ec0-b8e7-42b1df4be331","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mai napi statisztikák alapján már csak az a Csehország teljesít nálunk rosszabbul, ahol már leszállóágban van a harmadik hullám.","shortLead":"A mai napi statisztikák alapján már csak az a Csehország teljesít nálunk rosszabbul, ahol már leszállóágban van...","id":"20210324_koronavirus_halalozasi_arany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffd39e9b-d68f-4ec0-b8e7-42b1df4be331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db3ae67-29b7-4039-9b0d-aed052ffc9e9","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_koronavirus_halalozasi_arany","timestamp":"2021. március. 24. 15:06","title":"Magyarország a második legrosszabb a Covid-halálozásban a járvány kezdetétől számítva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6405e483-f391-41c6-bc96-1e826b6d8c48","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az ország mind a 47 prefektúrájába elviszik a tavaly, Olümpiában fellobbant lángot, tízezren futnak vele.","shortLead":"Az ország mind a 47 prefektúrájába elviszik a tavaly, Olümpiában fellobbant lángot, tízezren futnak vele.","id":"20210325_tokio_olimpia_fukusima_faklya_valtofutas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6405e483-f391-41c6-bc96-1e826b6d8c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f10bc4b2-818e-491f-8ca4-4b43079494f3","keywords":null,"link":"/sport/20210325_tokio_olimpia_fukusima_faklya_valtofutas","timestamp":"2021. március. 25. 11:27","title":"Elindult Fukusimából Tokióba az olimpiai láng","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58263d82-83ca-4054-8b13-29d84b36d71f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legtöbbet a gépészekre, a villanyszerelőkre és a bádogosokra kell várni.","shortLead":"A legtöbbet a gépészekre, a villanyszerelőkre és a bádogosokra kell várni.","id":"20210324_Van_olyan_megye_ahol_ot_honapba_is_beletelhet_mire_hazhoz_jon_a_megfelelo_szakember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58263d82-83ca-4054-8b13-29d84b36d71f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9141bcb4-98d5-4c29-9f19-8a81d7cd29c3","keywords":null,"link":"/kkv/20210324_Van_olyan_megye_ahol_ot_honapba_is_beletelhet_mire_hazhoz_jon_a_megfelelo_szakember","timestamp":"2021. március. 24. 20:37","title":"Van olyan megye, ahol öt hónapba is beletelhet, mire házhoz jön a megfelelő szakember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]