Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A nyitásról szóló üzenetet sokan érthetik úgy, hogy valójában nincs olyan nagy baj, pedig most az lenne a megfelelő üzenet, hogy a következő néhány hetet még szánjuk rá a bezárkózásra – indokolta Svéd Tamás, a Magyar Orvosi Kamara titkára, miért volt szükség javaslataikra a súlyosbodó járványhelyzet kezeléséhez. Az intenzív terápiás szakorvos szerint ha nem tartjuk be a szabályokat, eljuthatunk oda, hogy Európában már nem Bergamo, hanem valamelyik magyar nagyváros lesz az elrettentő példa.

","shortLead":"A nyitásról szóló üzenetet sokan érthetik úgy, hogy valójában nincs olyan nagy baj, pedig most az lenne a megfelelő...","id":"20210324_sved_tamas_interju_magyar_orvosi_kamara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aedf71e5-c0ab-48f1-9865-c8cf1a5447e6","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_sved_tamas_interju_magyar_orvosi_kamara","timestamp":"2021. március. 24. 11:00","title":"MOK-titkár: \"Úgy érezzük, a közvélemény és a döntéshozók jelentős része mintha nem fogná fel a baj mértékét\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4010aa84-9b3f-4c92-abc5-1ea4a8635a02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már több mint 1400-an vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Már több mint 1400-an vannak lélegeztetőgépen.","id":"20210324_Koronavirus_magyarorszag_adatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4010aa84-9b3f-4c92-abc5-1ea4a8635a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a93db9a-702c-4caa-a9e4-97a98c0ea953","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Koronavirus_magyarorszag_adatok","timestamp":"2021. március. 24. 08:54","title":"Koronavírus: meghalt 249 beteg, 7587 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az EU-s pénzekről közösen tárgyalnak tovább, a zöldfejlesztésekről és nagyberuházásokról is egyezségre jutottak, az új híd terveiről, a Városligetről és a Városmajorról nem.","shortLead":"Az EU-s pénzekről közösen tárgyalnak tovább, a zöldfejlesztésekről és nagyberuházásokról is egyezségre jutottak, az új...","id":"20210325_Ot_pontban_tudott_megegyezni_a_kormany_es_a_fovaros_a_fejlesztesekrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6998ccba-6b97-4e9b-9ecc-096950d7dcd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210325_Ot_pontban_tudott_megegyezni_a_kormany_es_a_fovaros_a_fejlesztesekrol","timestamp":"2021. március. 25. 20:05","title":"Öt pontban tudott megegyezni a kormány és a főváros a fejlesztésekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0816f6d8-f01f-4a87-a9d0-9629f563a140","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese szerint több megyében \"csúcson van\" a kórházban ápoltak száma.

","shortLead":"Az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese szerint több megyében \"csúcson van\" a kórházban ápoltak száma.

","id":"20210324_onkentes_koronavirus_beteg_covid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0816f6d8-f01f-4a87-a9d0-9629f563a140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f5b62eb-ba0e-41e1-8f75-c299aa9a9157","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_onkentes_koronavirus_beteg_covid","timestamp":"2021. március. 24. 11:29","title":"Ötszáz önkéntes jelentkezett eddig Covid-betegek kezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd457d6-c303-4ff6-a40c-87970fb49549","c_author":"Bihari Ádám, Gergely Márton","category":"360","description":"A világjárvány gócpontja lett Magyarország: a háromszázat közelítő napi halálozás sejteni engedi, mekkora nyomás nehezedik az egészségügy dolgozóira. A kormány hiába zárja ki a nyilvánosságot a kórházakból, részint Orbán Viktor bőszítő szavára egyre többen mondják el panaszukat.","shortLead":"A világjárvány gócpontja lett Magyarország: a háromszázat közelítő napi halálozás sejteni engedi, mekkora nyomás...","id":"20210325_Minden_nyolcadik_korhazi_beteg_gepen_van__ez_kapacitasgondot_jelezhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dd457d6-c303-4ff6-a40c-87970fb49549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"071716b8-ef87-49e7-b5c8-8ceeb0473423","keywords":null,"link":"/360/20210325_Minden_nyolcadik_korhazi_beteg_gepen_van__ez_kapacitasgondot_jelezhet","timestamp":"2021. március. 25. 15:00","title":"Minden nyolcadik kórházi beteg gépen van – ez kapacitásgondot jelezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f5bcbbb-c78e-493f-8b0c-401fd3236e0c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az immár Kossuth-díjas zenész a HVG-nek adott interjúban azt mondta, bízik abban, hogy a kormány jót akar.","shortLead":"Az immár Kossuth-díjas zenész a HVG-nek adott interjúban azt mondta, bízik abban, hogy a kormány jót akar.","id":"20210324_Nagy_Fero_Mire_eszbe_kaptam_fideszes_lettem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f5bcbbb-c78e-493f-8b0c-401fd3236e0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0987177b-2bfe-40b7-a589-889a1027749b","keywords":null,"link":"/elet/20210324_Nagy_Fero_Mire_eszbe_kaptam_fideszes_lettem","timestamp":"2021. március. 24. 16:04","title":"Nagy Feró: Mire észbe kaptam, fideszes lettem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b21ec462-75d0-4d7f-b33f-efe56b04fcb5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vajon így majd nem csapatokban mennek az emberek vásárolni?","shortLead":"Vajon így majd nem csapatokban mennek az emberek vásárolni?","id":"20210324_Kiszamoltak_hanyan_lehetnek_majd_egyszerre_a_boltokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b21ec462-75d0-4d7f-b33f-efe56b04fcb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38b2b94-cda0-40d0-81ab-31b784882d31","keywords":null,"link":"/kkv/20210324_Kiszamoltak_hanyan_lehetnek_majd_egyszerre_a_boltokban","timestamp":"2021. március. 24. 13:50","title":"Kiszámolták, hányan lehetnek majd egyszerre a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e584cab-1cda-4d4f-a3b6-2199368ab234","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az olaszok és a németek is simán nyertek.","shortLead":"Az olaszok és a németek is simán nyertek.","id":"20210326_Vbselejtezok_Spanyolorszag_Zlatan_Ibrahimovic","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e584cab-1cda-4d4f-a3b6-2199368ab234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b95994-b810-46fe-bd7e-74992df6df0c","keywords":null,"link":"/sport/20210326_Vbselejtezok_Spanyolorszag_Zlatan_Ibrahimovic","timestamp":"2021. március. 26. 05:18","title":"Vb-selejtezők: Botlottak a spanyolok, Ibrahimovic gólpasszal tért vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]