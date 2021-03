Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a72e80c-023c-4973-a186-614e19f088ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzet szerint az intézet így majd a legmodernebb körülmények között végezheti a feladatait. ","shortLead":"A Magyar Nemzet szerint az intézet így majd a legmodernebb körülmények között végezheti a feladatait. ","id":"20210328_OGYEI_Szabolcs_utcai_hajlektalankorhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a72e80c-023c-4973-a186-614e19f088ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4767748a-d340-4541-9c88-1cdb9a9fc569","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210328_OGYEI_Szabolcs_utcai_hajlektalankorhaz","timestamp":"2021. március. 28. 22:03","title":"Az OGYÉI költözhet a Szabolcs utcai hajléktalankórház helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1fd0e1-813a-4621-a0dc-a7233d6dfeaf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai szankciókat okolta az iráni elnök szombaton az állami tévé adásában azért, hogy nem érkezik elegendő koronavírus elleni vakcina az iszlám köztársaságba.","shortLead":"Az amerikai szankciókat okolta az iráni elnök szombaton az állami tévé adásában azért, hogy nem érkezik elegendő...","id":"20210327_Iran_az_amerikai_szankciokat_okolja_amiert_nem_jut_vakcinahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e1fd0e1-813a-4621-a0dc-a7233d6dfeaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"020a233d-12e6-4615-8c38-cdc0ea78ad05","keywords":null,"link":"/vilag/20210327_Iran_az_amerikai_szankciokat_okolja_amiert_nem_jut_vakcinahoz","timestamp":"2021. március. 27. 17:55","title":"Irán az amerikai szankciókat okolja, amiért nem jut vakcinához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e88c576-0770-4d46-bf1d-6bbed750a0d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kezdi jobban érezni magát, ha minden jól megy, lassan elhagyhatja a covid-osztályt. ","shortLead":"Kezdi jobban érezni magát, ha minden jól megy, lassan elhagyhatja a covid-osztályt. ","id":"20210328_Korhaz_Suli_Janos_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e88c576-0770-4d46-bf1d-6bbed750a0d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7212cc0f-3d92-488e-ba99-fbd125b63ae3","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Korhaz_Suli_Janos_koronavirus","timestamp":"2021. március. 28. 19:06","title":"Kórházban ápolják a koronavírusos Süli János minisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d659d2-c9db-4657-8cbe-39f58200fff0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"George R. R. Martin még mindig nem fejezte be a Trónok harca alapját adó regénysorozatot, de úgy tűnik, továbbra is másra fog koncentrálni.","shortLead":"George R. R. Martin még mindig nem fejezte be a Trónok harca alapját adó regénysorozatot, de úgy tűnik, továbbra is...","id":"20210329_A_Tronok_harca_iroja_oteves_szerzodest_irt_ala_az_HBOval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8d659d2-c9db-4657-8cbe-39f58200fff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f344556-8628-4ea6-96a1-3ac1862b32c9","keywords":null,"link":"/elet/20210329_A_Tronok_harca_iroja_oteves_szerzodest_irt_ala_az_HBOval","timestamp":"2021. március. 29. 13:42","title":"A Trónok harca írója ötéves szerződést írt alá az HBO-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"854dc94d-e870-4201-a712-674faffe55b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen német autókonszern bejelentette, kártérítést fog követelni azoktól az egykori vállalatvezetőktől, akik felelősek a 2015-ös dízelbotrányért. A döntés két személyt, a VW volt vezérigazgatóját, Martin Winterkornt, és a konszernhez tartozó Audi márka igazgatóját, Rupert Stadlert érinti. Mindketten tagadják felelősségüket. ","shortLead":"A Volkswagen német autókonszern bejelentette, kártérítést fog követelni azoktól az egykori vállalatvezetőktől, akik...","id":"20210327_Karterites_kovetel_a_Volkswagen_a_dizelbotranyban_erintett_volt_vezetoktol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=854dc94d-e870-4201-a712-674faffe55b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd5cc7b-9dfd-43a8-8de9-1635c61c9f9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210327_Karterites_kovetel_a_Volkswagen_a_dizelbotranyban_erintett_volt_vezetoktol","timestamp":"2021. március. 27. 18:30","title":"Kártérítést követel a Volkswagen a dízelbotrányban érintett volt vezetőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014f4923-64ba-40d2-aa7e-c43a5ece187c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közeleg az elektronikus ellenőrzés kora, amikor már nem kell magunknál tartani ezt a két dokumentumot.","shortLead":"Közeleg az elektronikus ellenőrzés kora, amikor már nem kell magunknál tartani ezt a két dokumentumot.","id":"20210328_Nemsokara_a_forgalmit_mar_buntetlenul_otthon_felejthetjuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=014f4923-64ba-40d2-aa7e-c43a5ece187c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33338c44-a44b-42cd-b485-0c18a70babf6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210328_Nemsokara_a_forgalmit_mar_buntetlenul_otthon_felejthetjuk","timestamp":"2021. március. 28. 19:56","title":"Hamarosan már nem kéri a rendőr a forgalmit és a jogosítványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"389e0a30-34a2-419a-ab89-811813445936","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Kétfarkú Kutya Párt azután hozta létre a Nemzeti Szerverbiztosítási Alapkezelőt, hogy a csütörtökön elindított, vakcinaregisztráció ellenőrzésére szolgáló kormányzati tájékoztató oldal sokáig szinte elérhetetlen volt.","shortLead":"A Magyar Kétfarkú Kutya Párt azután hozta létre a Nemzeti Szerverbiztosítási Alapkezelőt, hogy a csütörtökön...","id":"20210329_koronavirus_vedooltas_regisztracio_mkkp_nemzeti_szerverbiztositasi_alapkezelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=389e0a30-34a2-419a-ab89-811813445936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e6a3a4-7ba6-4f94-b778-4b51bd30b672","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_koronavirus_vedooltas_regisztracio_mkkp_nemzeti_szerverbiztositasi_alapkezelo","timestamp":"2021. március. 29. 08:33","title":"Hiánypótló weboldalt készített a Kétfarkú Kutya Párt a kormányzati tájékoztató oldalakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f26adb-15c2-4aed-94e7-44c9765993ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ferenc József-föld mellett jelent meg három orosz atom-tengeralattjáró a jégből előtörve. A történelmi eseményről videó is készült.","shortLead":"A Ferenc József-föld mellett jelent meg három orosz atom-tengeralattjáró a jégből előtörve. A történelmi eseményről...","id":"20210328_Video_orosz_atomtengeralattjarok_jelentek_meg_az_Eszakisarkon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39f26adb-15c2-4aed-94e7-44c9765993ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467c3201-80aa-4a45-ba33-2233ccecdd70","keywords":null,"link":"/tudomany/20210328_Video_orosz_atomtengeralattjarok_jelentek_meg_az_Eszakisarkon","timestamp":"2021. március. 28. 08:40","title":"Videó: orosz atom-tengeralattjárók jelentek meg az Északi-sarkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]