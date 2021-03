Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Hosszú, kígyózó sorok a Semmelweis Egyetem és a Rókus kórház oltópontjainál szombaton, amikor részletesebb tájékoztatás nélkül elkezdték oltani a kismamákat és a terhes nőket. Több hír szerint olyanokat is beoltottak, akik nem tudták igazolni, hogy nemrég szültek – Novák Katalin ez után arra kért mindenkit, hogy ne feledjen papírokat vinni.

Az Országos Kőrházi Főigazgatóság most közzétett igazolásmintát is. Az innen letölthető dokumentumot a védőnőnek kell kitöltenie, ezzel igazolva, hogy aki kéri az oltást, még szoptat – emellett azonban kell egy beutaló a háziorvostól is, valamint a szülésről szóló, egy évnél nem régebbi zárójelentést is be kell mutatniuk. Azoknak, akik még a szülés előtt állnak, a várandósgondozási kiskönyvet kell magukkal vinniük.