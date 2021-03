Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb78980f-358e-4648-b8ba-3b7a84e9b389","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ország a szankciók miatt gyógyszereket is alig tud importálni.","shortLead":"Az ország a szankciók miatt gyógyszereket is alig tud importálni.","id":"20210329_koolajat_csere_vakcina_venezuela","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb78980f-358e-4648-b8ba-3b7a84e9b389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd33846-5687-4c3d-89b4-178ba6907445","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210329_koolajat_csere_vakcina_venezuela","timestamp":"2021. március. 29. 20:32","title":"Kőolajat cserélne vakcinára Venezuela","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aff5f2c-6efa-487f-9a90-ca2230cece97","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Arra senki ne várjon, hogy ez a nyár is olyan lesz, mint a korábbiak. Az utazási irodák érzik a növekvő érdeklődést, az árak mennek felfelé, és nem látni, hogy ez változna.","shortLead":"Arra senki ne várjon, hogy ez a nyár is olyan lesz, mint a korábbiak. Az utazási irodák érzik a növekvő érdeklődést...","id":"20210330_last_minute_utazasi_iroda_nyar_nyaralas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6aff5f2c-6efa-487f-9a90-ca2230cece97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ca0dbb-4a76-4eaa-a0a2-f3026fbd7532","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210330_last_minute_utazasi_iroda_nyar_nyaralas","timestamp":"2021. március. 30. 06:30","title":"Ha tengerre vágyik, last minute ajánlatokra idén ne számítson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lázár János szerint a nyugati vakcinák hiánya miatt halnak meg sokan. Kemény bírálat érkezett az Európa Tanácstól. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Lázár János szerint a nyugati vakcinák hiánya miatt halnak meg sokan. Kemény bírálat érkezett az Európa Tanácstól...","id":"20210331_Radar360_Zolditene_Amerikat_Biden_jo_hir_erkezett_az_mRNS_vakcinakrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f5a576-28d5-46fa-acf9-a2d36556e051","keywords":null,"link":"/360/20210331_Radar360_Zolditene_Amerikat_Biden_jo_hir_erkezett_az_mRNS_vakcinakrol","timestamp":"2021. március. 31. 07:59","title":"Radar360: Zöldítené Amerikát Biden, jó hír érkezett az mRNS vakcinákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22cf716-99e8-4d68-9295-91a42582c446","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre több a megbetegedés az intézményekben.","shortLead":"Egyre több a megbetegedés az intézményekben.","id":"20210330_bezaras_bolcsode_zuglo_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e22cf716-99e8-4d68-9295-91a42582c446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e74616-3e68-454e-a202-2777aea1337b","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_bezaras_bolcsode_zuglo_jarvany","timestamp":"2021. március. 30. 16:18","title":"Bezárnak a bölcsődék Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"602bbedc-397b-4f1a-817e-3590d30295ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A betonkocka szilánkosra törte a kocsi szélvédőjét, a teteje pedig behorpadt. A tulajdonos azt mondta: rosszkor parkolt rossz helyen.","shortLead":"A betonkocka szilánkosra törte a kocsi szélvédőjét, a teteje pedig behorpadt. A tulajdonos azt mondta: rosszkor parkolt...","id":"20210329_betontomb_eger_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=602bbedc-397b-4f1a-817e-3590d30295ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d45742-1f97-4c04-9587-5219ff4bc36c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_betontomb_eger_auto","timestamp":"2021. március. 29. 20:45","title":"Betontömböt dobtak egy autóra egy tízemeletes tetejéről Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec015dc-7853-41fd-9a6d-6d5b95188882","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Tíz év alatt 22,5 millió eurót kellett fizetnie a magyar államnak azért, mert megsértette az emberi jogokat. Az Európa Tanács éves jelentéséből az is kiderül, hogy jelenleg 283 magyar ügy fut az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt. Magyarország gyakori vendégnek számít ezen a fórumon.","shortLead":"Tíz év alatt 22,5 millió eurót kellett fizetnie a magyar államnak azért, mert megsértette az emberi jogokat. Az Európa...","id":"20210331_Eurotizmilliokat_fizetunk_az_allam_emberi_jogserteseiert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ec015dc-7853-41fd-9a6d-6d5b95188882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f91d3720-2cce-4c58-bca6-46b53e38d1f6","keywords":null,"link":"/eurologus/20210331_Eurotizmilliokat_fizetunk_az_allam_emberi_jogserteseiert","timestamp":"2021. március. 31. 17:26","title":"Eurótízmilliókat fizetünk az állam emberijog-sértései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f56c8dde-f22d-434f-84bf-eee15a798bde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Feszült a hangulat Minneapolisban, ahol Derek Chauvin tárgyalása zajlik.","shortLead":"Feszült a hangulat Minneapolisban, ahol Derek Chauvin tárgyalása zajlik.","id":"20210330_George_Floyd_testvere_elmondta_miert_nezi_meg_ujra_meg_ujra_a_brutalis_rendori_videot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f56c8dde-f22d-434f-84bf-eee15a798bde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0015bd82-677a-4a18-a609-1c40cba58d46","keywords":null,"link":"/elet/20210330_George_Floyd_testvere_elmondta_miert_nezi_meg_ujra_meg_ujra_a_brutalis_rendori_videot","timestamp":"2021. március. 30. 09:38","title":"George Floyd testvére elmondta, miért nézi meg újra meg újra a brutális rendőri videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szülésről szóló, egy évnél nem régebbi zárójelentéssel, egy, a szoptatást igazoló papírral, valamint háziorvosi beutalóval lehet kérni az oltást.","shortLead":"A szülésről szóló, egy évnél nem régebbi zárójelentéssel, egy, a szoptatást igazoló papírral, valamint háziorvosi...","id":"20210330_szoptatasi_igazolas_oltopont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2aee65c-9c84-46b2-aede-ca8b26d55d45","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_szoptatasi_igazolas_oltopont","timestamp":"2021. március. 30. 07:08","title":"Közzétették a szoptatási igazolást, amit az oltópontra kell vinni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]