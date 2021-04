Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Online videón keresztül is intézhetünk majd ügyeket
Eddig csak a bírósági eljárásokban alkalmazták, de a jövőben más eljárásoknál is kiterjesztenék a videótechnológiás ügyintézést, amikor az ügyfél online videón, élőben intézhet ügyeket.

Tavasz karantén idején: napfürdőzés maszkban a tengerparton
A spanyol kormány rendelete alapján minden közterületen viselni kell a maszkot – még a strandon is. A Baleár-szigetek helyi kormányzata tiltakozott, és megpróbál mentesítést elérni a napfürdőzőknek a tengerparton.

Közzétették a fotókat a cseh milliárdost szállító, lezuhant helikopter roncsairól
A tragédiában többen elhunytak, köztük a PPF Csoport alapítója, Petr Kellner.

Hivatalos: két hét múlva jön a felfrissített Skoda Kodiaq
Megújul a VW konszern cseh márkájának legnagyobb szabadidő-autója.

Megszólalt Canterbury érseke Harry herceg és Meghan Markle „titkos" esküvőjéről
Justin Welby nem igazán támasztja alá azt, amit Meghan Markle az Oprah Winfreynek adott interjúban állított.

Kásler elmegy a legjobban leterhelt kórházakba
A miniszter közvetlen tapasztalatokat akar szerezni a járványról. A Korányiban már járt, ott látott „egy ifjút életre kelni".

Van otthon távcsöve? Nézzen fel vele az éjszakai égboltra, egy új nóvát láthat vele
Március közepén jelent meg a Cassiopeia csillagképben az a nóva, amit mostanra már egy egyszerű távcsővel is megnézhetünk.

Kiderült, mennyibe kerül itthon a VW új villanyautója, az ID.4
Az ID.3 nagytestvére öt különböző változatban startol el a hazai piacon. A Baleár-szigetek helyi kormányzata tiltakozott, és megpróbál mentesítést elérni a napfürdőzőknek a tengerparton.","shortLead":"A spanyol kormány rendelete alapján minden közterületen viselni kell a maszkot – még a strandon is. A Baleár-szigetek...","id":"20210331_Tavasz_karanten_idejen_napfurdozes_maszkban_a_tengerparton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ef846a0-6844-478e-bfc5-149774ad1695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46b73ec-e3e3-4b06-992e-d990e68379c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210331_Tavasz_karanten_idejen_napfurdozes_maszkban_a_tengerparton","timestamp":"2021. március. 31. 14:57","title":"Tavasz karantén idején: napfürdőzés maszkban a tengerparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df7984bc-2592-4aab-a7d6-836c519dcfb2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tragédiában többen elhunytak, köztük a PPF Csoport alapítója, Petr Kellner.","shortLead":"A tragédiában többen elhunytak, köztük a PPF Csoport alapítója, Petr Kellner.","id":"20210330_petr_kellner_helikopter_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df7984bc-2592-4aab-a7d6-836c519dcfb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4ceaab-c2bf-440e-bea1-e837edfa9d45","keywords":null,"link":"/vilag/20210330_petr_kellner_helikopter_baleset","timestamp":"2021. március. 30. 16:01","title":"Közzétették a fotókat a cseh milliárdost szállító, lezuhant helikopter roncsairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30166e7-07e7-46b3-bc39-11c7c2fad7e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megújul a VW konszern cseh márkájának legnagyobb szabadidő-autója.","shortLead":"Megújul a VW konszern cseh márkájának legnagyobb szabadidő-autója.","id":"20210331_hivatalos_ket_het_mulva_jon_a_felfrissitett_skoda_kodiaq","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c30166e7-07e7-46b3-bc39-11c7c2fad7e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e92cc269-f9ea-4f6f-874f-36e77497dcb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210331_hivatalos_ket_het_mulva_jon_a_felfrissitett_skoda_kodiaq","timestamp":"2021. március. 31. 09:21","title":"Hivatalos: két hét múlva jön a felfrissített Skoda Kodiaq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae91dfd-7fc5-4611-957c-1db327e02901","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Justin Welby nem igazán támasztja alá azt, amit Meghan Markle az Oprah Winfreynek adott interjúban állított.","shortLead":"Justin Welby nem igazán támasztja alá azt, amit Meghan Markle az Oprah Winfreynek adott interjúban állított.","id":"20210331_Megszolalt_Canterbury_erseke_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_titkos_eskuvojerol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ae91dfd-7fc5-4611-957c-1db327e02901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8de84e-5904-40d3-814d-d4f97ca89a28","keywords":null,"link":"/elet/20210331_Megszolalt_Canterbury_erseke_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_titkos_eskuvojerol","timestamp":"2021. március. 31. 09:45","title":"Megszólalt Canterbury érseke Harry herceg és Meghan Markle „titkos” esküvőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed586f34-10ae-4df6-8deb-8f35bcb80efa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter közvetlen tapasztalatokat akar szerezni a járványról. A Korányiban már járt, ott látott „egy ifjút életre kelni”.","shortLead":"A miniszter közvetlen tapasztalatokat akar szerezni a járványról. A Korányiban már járt, ott látott „egy ifjút életre...","id":"20210330_Kasler_elmegy_a_legjobban_leterhelt_korhazakba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed586f34-10ae-4df6-8deb-8f35bcb80efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e1c0d98-03c0-46fb-b027-4e7a5e2f109a","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_Kasler_elmegy_a_legjobban_leterhelt_korhazakba","timestamp":"2021. március. 30. 16:42","title":"Kásler elmegy a legjobban leterhelt kórházakba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd246ad-6f28-4338-9ab2-cefda0515590","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Március közepén jelent meg a Cassiopeia csillagképben az a nóva, amit mostanra már egy egyszerű távcsővel is megnézhetünk.","shortLead":"Március közepén jelent meg a Cassiopeia csillagképben az a nóva, amit mostanra már egy egyszerű távcsővel is...","id":"20210330_cassiopeia_csillagkep_ejszakai_egbolt_nova","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dd246ad-6f28-4338-9ab2-cefda0515590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6862a58-0914-4368-afa7-df61dc750a3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_cassiopeia_csillagkep_ejszakai_egbolt_nova","timestamp":"2021. március. 30. 20:03","title":"Van otthon távcsöve? Nézzen fel vele az éjszakai égboltra, egy új nóvát láthat vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5c1796-2cdd-421d-94af-3680bb422247","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ID.3 nagytestvére öt különböző változatban startol el a hazai piacon.","shortLead":"Az ID.3 nagytestvére öt különböző változatban startol el a hazai piacon.","id":"20210401_kiderult_hogy_mennyibe_kerul_itthon_a_vw_uj_villanyautoja_az_id4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d5c1796-2cdd-421d-94af-3680bb422247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912cacf2-4dc7-47f1-8ee4-70cf4518eb18","keywords":null,"link":"/cegauto/20210401_kiderult_hogy_mennyibe_kerul_itthon_a_vw_uj_villanyautoja_az_id4","timestamp":"2021. április. 01. 10:21","title":"Kiderült, mennyibe kerül itthon a VW új villanyautója, az ID.4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]