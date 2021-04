Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2966e828-f95b-4c91-b8e9-3b6e7a43eb82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag egyből előállították azt, aki összetörte Szalay Péter műalkotását.","shortLead":"Állítólag egyből előállították azt, aki összetörte Szalay Péter műalkotását.","id":"20210402_szelsojobb_blm_szobordontes_ferencvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2966e828-f95b-4c91-b8e9-3b6e7a43eb82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92755227-94d2-454b-9dd4-dd42c8ddf9df","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_szelsojobb_blm_szobordontes_ferencvaros","timestamp":"2021. április. 02. 10:45","title":"Szélsőjobboldaliak törték össze a ferencvárosi Black Lives Matter-szobrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b6f59a-e0cd-4347-9a9f-d0aef8350a67","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Ha nem is mentette meg az egyre melegedő Földet a járványhoz köthető kibocsátás-csökkenés, 2020 több fontos tanulsággal szolgált: új, sokkal radikálisabb módszerekre van szükség.","shortLead":"Ha nem is mentette meg az egyre melegedő Földet a járványhoz köthető kibocsátás-csökkenés, 2020 több fontos tanulsággal...","id":"20210402_koronavirus_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20b6f59a-e0cd-4347-9a9f-d0aef8350a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee7dbf0-07cd-44ee-a7ef-ebbe97b30690","keywords":null,"link":"/360/20210402_koronavirus_klimavaltozas","timestamp":"2021. április. 02. 19:00","title":"A koronavírus miatt Európa szinte leállt, de a klímaváltozásnak ez meg se kottyant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyenruhások legtöbbje már megkapta a védőoltást. A regisztráltak közül csak az maradt ki, aki visszautasította a neki felajánlott vakcinát.","shortLead":"Az egyenruhások legtöbbje már megkapta a védőoltást. A regisztráltak közül csak az maradt ki, aki visszautasította...","id":"20210402_rendorseg_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df569e6f-7808-4f73-a1b8-be7ff91bf009","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_rendorseg_koronavirus","timestamp":"2021. április. 02. 13:59","title":"Hétezer rendőr volt már koronavírusos márciusig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e576bcdb-e439-47ad-a958-d3500724e4e6","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A keletnémetek Nyugat-Németországba mennek, a lengyelek Hollandiába. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"A keletnémetek Nyugat-Németországba mennek, a lengyelek Hollandiába. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom...","id":"20210403_Nicaragua_keletnemet_munkanelkuliseg_lengyel_vizummentesseg_1991_aprilis_3","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e576bcdb-e439-47ad-a958-d3500724e4e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6648362e-951d-48f8-b8dd-5a2e40282d1f","keywords":null,"link":"/360/20210403_Nicaragua_keletnemet_munkanelkuliseg_lengyel_vizummentesseg_1991_aprilis_3","timestamp":"2021. április. 03. 16:30","title":"Nem maradtak hoppon a nicaraguaiak a német egyesítés miatt – 1991. április 3.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ec2b65-b2ba-4f4c-bc24-3fdc2bdb4487","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elérte a teljesítőképessége határát a francia egészségügy a koronavírus miatt, az országban a járvány kitörése óta immár harmadszor vezetnek be szigorú korlátozásokat.","shortLead":"Elérte a teljesítőképessége határát a francia egészségügy a koronavírus miatt, az országban a járvány kitörése óta...","id":"20210404_Franciaorszag_lezarasok_jarvanyhelyzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0ec2b65-b2ba-4f4c-bc24-3fdc2bdb4487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f81e054-bf95-45fb-8e51-b93a653299d3","keywords":null,"link":"/vilag/20210404_Franciaorszag_lezarasok_jarvanyhelyzet","timestamp":"2021. április. 04. 09:40","title":"Kijárási tilalmat vezetnek be Franciaországban, bezárják az iskolákat és a boltokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a68737e-5f63-40c7-a1fc-973e058518d4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy új törvényjavaslat gondoskodik arról, hogy politikusok és kormánytisztviselők is beülhessenek az egyetemi kuratóriumokba, de előírja nekik a közbeszerzést.","shortLead":"Egy új törvényjavaslat gondoskodik arról, hogy politikusok és kormánytisztviselők is beülhessenek az egyetemi...","id":"20210402_Ujabb_vagyonjuttatas_az_alapitvanyi_egyetemeknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a68737e-5f63-40c7-a1fc-973e058518d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33453ddb-7e46-4d5a-8b15-a0f658c4354c","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_Ujabb_vagyonjuttatas_az_alapitvanyi_egyetemeknek","timestamp":"2021. április. 02. 10:31","title":"Újabb vagyonjuttatás az alapítványi egyetemeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1ab056-aefd-4a7e-a45b-37e4ec1bb07a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy francia kutatócsoport annak járt utána, miért válnak egyes ételek még ízletesebbé vagy épp ellenkezőleg, kevésbé jóízűvé, ha vörösbor mellé fogyasztják ezeket.","shortLead":"Egy francia kutatócsoport annak járt utána, miért válnak egyes ételek még ízletesebbé vagy épp ellenkezőleg, kevésbé...","id":"20210403_francia_kutatas_tannin_etelek_kapcsolata_vorosbor_csersav","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e1ab056-aefd-4a7e-a45b-37e4ec1bb07a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9227a4bb-8891-4a9b-90cd-4bde38dbfe1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210403_francia_kutatas_tannin_etelek_kapcsolata_vorosbor_csersav","timestamp":"2021. április. 03. 12:03","title":"Francia kutatók: ezért olyan jó a bor-sajt párosítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"114e83d6-7c38-46b0-80f2-1633d8396936","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Jelenkor Magazinnal a lap régi és új előfizetőinek kedveskedik.","shortLead":"A Jelenkor Magazinnal a lap régi és új előfizetőinek kedveskedik.","id":"202113_folyoirat__ugyanaz_maskeppen_jelenkor_magazin_2021","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=114e83d6-7c38-46b0-80f2-1633d8396936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54a1e4a-9666-4002-bad8-eeabf646eafa","keywords":null,"link":"/360/202113_folyoirat__ugyanaz_maskeppen_jelenkor_magazin_2021","timestamp":"2021. április. 02. 16:15","title":"Meglepetést nyújt át olvasóinak a Jelenkor folyóirat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]