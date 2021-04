Az operatív törzs szerint feszes tempót diktálunk, több mint 1 millió magyar már a második oltását is megkapta. A tiszti főorvos arra figyelmeztetett, hogy továbbra is arcmaszkot kell hordani.

Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Keddre az átoltottsági arány 25 százalékosra nőtt, ezzel Magyarország továbbra is az egyik legfeszesebb oltási tempót diktálja az egész EU-ban – mondta az operatív törzs szerdai tájékoztatóján György István. Az államtitkár, az oltási munkacsoport vezetője szerint

ma már minden negyedik magyar kapott koronavírus elleni vakcinát.

György István hozzátette, a kétszer beoltott magyarok száma ma már meghaladja az egymilliót. Az államtitkár emlékeztetett rá, hogy mától nyitva lehetnek az üzletek, és csak 22 órától lép életbe a kijárási tilalom. Az oltási program azonban továbbra sem lassul.

Elhangzott, hogy eddig az idősek oltása volt az első, de a praxisokban és az oltópontokon már az aktív korosztályt is oltják a szakemberek. Tart a pedagógusok oltása is, közülük már több mint 100 ezren kaptak vakcinát, hamarosan pedig újabb 100 ezer fő kap behívót. Ezeket az oltásokhoz is a Pfizer–BioNTech-féle oltóanyagot fogják használni.

György István szerint a múlt héten összesen 526 ezer oltást adtak be, ami újabb rekordnak számít. “Ha van elég oltóanyag, gyorsan tudunk haladni” – tette hozzá az államtitkár. Azt is megemlítette, hogy csak Budapesten 18 szakrendelőt vontak be az oltási folyamatba, így a húsvéti ünnepek alatt is folytatódhatott az oltás. Az elmúlt napokban a honvédségi oltóbuszok is dolgoztak, két megyében több mint 20 kistelepülésre látogattak el.

György István © MTVA

György István szerint a következő napokban a Szputnyik és a Pfizer vakcináit fogják használni az oltásra regisztráltaknál.

A járványügyi adatok továbbra sem kedvezőek Magyarországon, a kórházi kezelésre szorulók száma pedig nagyon magas – fogalmazott Müller Cecília országos tiszti főorvos. “Tudjuk jól, hogy ez jellemzően a brit mutánsnak köszönhető” – hangsúlyozta.

Müller szerint figyelemmel követik az AstraZeneca vakcinájával kapcsolatos híreket, aggodalmakat. Azt is mondta, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) várhatóan ma vagy holnap foglal állást az oltóanyaggal kapcsolatban, a döntést pedig a magyar hatóságok is figyelembe fogják venni. (Az EMA azóta bejelentette, hogy ma délután négy órakor tartanak sajtótájékoztatót a témában – a szerk.)

A tiszti főorvos elmondása szerint részben adattorlódás okozta a szerdai rekordmértékű halálozási számot, mert a húsvéti ünnepek alatt a szakemberek nem tudtak pontos jelentést készíteni.