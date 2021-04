Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7dbbbfe9-1978-4180-b7f8-9d020f553c24","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két áldozat szervezetében is találtak alkoholt, de nem ezen múlt a baleset. Esélyük sem volt kitérni az ő sávjukban szemből érkező kocsi elől. Lezárult a kettős dusnoki motoros tragédia vizsgálata.","shortLead":"A két áldozat szervezetében is találtak alkoholt, de nem ezen múlt a baleset. Esélyük sem volt kitérni az ő sávjukban...","id":"20210409_dusnaok_motoros_halalos_kozlekedesi_baleset_lezarult_a_vizsgalat_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dbbbfe9-1978-4180-b7f8-9d020f553c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af50eea5-3d66-4361-9f74-605f42620423","keywords":null,"link":"/cegauto/20210409_dusnaok_motoros_halalos_kozlekedesi_baleset_lezarult_a_vizsgalat_rendorseg","timestamp":"2021. április. 09. 07:53","title":"Ittas volt a sofőr, aki miatt két motoros halt meg Dusnoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c389491a-f4cf-423a-954f-3ddca167e6bf","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Rendelettel semmisítheti meg a kormány az önkormányzatok településfejlesztési terveit. A hivatkozási alap, nem túl sok fantáziával, a tömeges migráció.","shortLead":"Rendelettel semmisítheti meg a kormány az önkormányzatok településfejlesztési terveit. A hivatkozási alap, nem túl sok...","id":"202114__onkormanyzatisag__nagy_tavak_koalicio__ertekmentes__varoskeptelenseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c389491a-f4cf-423a-954f-3ddca167e6bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439da5bc-3fd2-4a7c-9732-a3e3b9153b2a","keywords":null,"link":"/360/202114__onkormanyzatisag__nagy_tavak_koalicio__ertekmentes__varoskeptelenseg","timestamp":"2021. április. 09. 15:00","title":"Még kevesebb maradhat az önkormányzatok önállóságából, még erősebb lesz az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9afb7cfd-b034-4614-8551-521ae1489baa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lenovo legújabb gamer telefonja sem kerülhette el az egyik legismertebb YouTube-csatorna tortúratesztjét.","shortLead":"A Lenovo legújabb gamer telefonja sem kerülhette el az egyik legismertebb YouTube-csatorna tortúratesztjét.","id":"20210409_Mutatos_a_Lenovo_uj_telefonja_csak_ne_torne_kette_olyan_konnyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9afb7cfd-b034-4614-8551-521ae1489baa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e0ed66d-f036-4c87-bd6a-926f1ec7f19d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_Mutatos_a_Lenovo_uj_telefonja_csak_ne_torne_kette_olyan_konnyen","timestamp":"2021. április. 09. 08:33","title":"Mutatós a Lenovo új telefonja, csak ne törne ketté olyan könnyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c839cff2-43fe-440e-bfe0-f44fa5426bb1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fertőzöttek száma túl van a 47 millión. ","shortLead":"A fertőzöttek száma túl van a 47 millión. ","id":"20210409_koronavirus_jarvany_covid19_europa_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c839cff2-43fe-440e-bfe0-f44fa5426bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9952f4-7a98-452d-be29-c1bbbf721550","keywords":null,"link":"/vilag/20210409_koronavirus_jarvany_covid19_europa_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. április. 09. 21:28","title":"Már több mint egymillió halálos áldozata van a járványnak Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55350715-f51d-48cd-abbd-de1ca6abf176","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210409_Marabu_Feknyuz_Ezek_nem_a_jarvanyadatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55350715-f51d-48cd-abbd-de1ca6abf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a709954e-49bf-4883-8019-cd8ba44ff828","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210409_Marabu_Feknyuz_Ezek_nem_a_jarvanyadatok","timestamp":"2021. április. 09. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Ezek nem a járványadatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szakemberek az mRNS típusú oltásokra váltanak az AstraZeneca iránti csökkenő bizalom miatt.","shortLead":"A szakemberek az mRNS típusú oltásokra váltanak az AstraZeneca iránti csökkenő bizalom miatt.","id":"20210409_astrazeneca_vakcina_masodik_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd6cd1d0-a03b-4167-a18a-391d102f5ac6","keywords":null,"link":"/vilag/20210409_astrazeneca_vakcina_masodik_oltas","timestamp":"2021. április. 09. 12:11","title":"Az 55 év alatti franciákat nem oltják be a második AstraZenecával, mást kapnak helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet felmérése szerint nagy többségben vannak azok a tanárok, akik nem szeretnének visszatérni a „jelenlétinek” hívott munkavégzéshez.","shortLead":"A szervezet felmérése szerint nagy többségben vannak azok a tanárok, akik nem szeretnének visszatérni a „jelenlétinek”...","id":"20210409_pdsz_iskolak_ujranyitas_aprilis_19","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c70845a-df27-4f17-b763-406e4723ec7d","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_pdsz_iskolak_ujranyitas_aprilis_19","timestamp":"2021. április. 09. 06:12","title":"A PDSZ megakadályozná az iskolák április 19-re tervezett újranyitását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d4ed10-a5a7-4070-a136-e3eada21ba4c","c_author":"Duna Terasz Grande","category":"brandcontent","description":"Bár sokszor érezhetjük azt, hogy a lakók idomulnak egy városhoz, valójában, ha lassú, szinte észrevehetetlen tempóban is, de a városok idomulnak a polgárokhoz. Melyek a legmodernebb trendek? Mik a lakók igényei? Hogyan tudja egy lakópark megváltoztatni egy város életét? Megnéztük, milyen elvek és tervezői gyakorlatok mentén épül a Duna Terasz Grande-projekt.","shortLead":"Bár sokszor érezhetjük azt, hogy a lakók idomulnak egy városhoz, valójában, ha lassú, szinte észrevehetetlen tempóban...","id":"20210409_A_varos_epiti_az_embert_vagy_az_ember_a_varost_Duna_Terasz_Grande","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4d4ed10-a5a7-4070-a136-e3eada21ba4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3471a4ec-b65a-40a9-9aac-2531d5f35f8f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210409_A_varos_epiti_az_embert_vagy_az_ember_a_varost_Duna_Terasz_Grande","timestamp":"2021. április. 09. 11:30","title":"A város építi az embert, vagy az ember a várost?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]