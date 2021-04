Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar szakember továbbra is Németországban képzeli el a jövőjét.","shortLead":"A magyar szakember továbbra is Németországban képzeli el a jövőjét.","id":"20210413_petry_zsolt_hertha_nemetorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f018d1-2005-4fef-b2fc-7e647678c956","keywords":null,"link":"/sport/20210413_petry_zsolt_hertha_nemetorszag","timestamp":"2021. április. 13. 06:55","title":"Petry Zsolt tisztára akarja mosni a nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926f1947-43ab-40a2-a98f-7cd3f19c6892","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Átláthatatlan a közvetítő cég tulajdonosi háttere, ezért nem lehetne közpénzt adni nekik – állítja Tényi István.","shortLead":"Átláthatatlan a közvetítő cég tulajdonosi háttere, ezért nem lehetne közpénzt adni nekik – állítja Tényi István.","id":"20210412_feljelentes_kinai_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=926f1947-43ab-40a2-a98f-7cd3f19c6892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"624f043a-1345-4ec8-b8ae-673fa73e11a3","keywords":null,"link":"/kkv/20210412_feljelentes_kinai_vakcina","timestamp":"2021. április. 12. 13:01","title":"Feljelentést tettek a kínai vakcina beszerzése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff7f9713-bd67-4973-8fd7-b006ceccecd2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Chloe Zhao filmje elvitte a fődíjak zömét a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) vasárnap esti londoni gáláján. Vanessa Kirby elől is elvitte Frances McDormand a legjobb női főszereplő díját.



","shortLead":"Chloe Zhao filmje elvitte a fődíjak zömét a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) vasárnap esti londoni...","id":"20210412_Tarolt_A_nomadok_foldje_a_BAFTAn_Vanessa_Kirby_nem_nyert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff7f9713-bd67-4973-8fd7-b006ceccecd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b051af-32e3-4a32-a248-b10dd0ce79ed","keywords":null,"link":"/kultura/20210412_Tarolt_A_nomadok_foldje_a_BAFTAn_Vanessa_Kirby_nem_nyert","timestamp":"2021. április. 12. 08:40","title":"Tarolt A nomádok földje a BAFTA-díjkiosztón, Vanessa Kirby nem nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"399754b6-9d04-4135-81a6-6efb39c62039","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"A forgalom tavaly visszaesett, ám a pandémia ellenére szépen gyarapodó szupergazdagok műgyűjtő-szenvedélye a kritikus időkben sem lanyhult. A magyar piac kevésbé tudta kivédeni a negatív hatásokat.","shortLead":"A forgalom tavaly visszaesett, ám a pandémia ellenére szépen gyarapodó szupergazdagok műgyűjtő-szenvedélye a kritikus...","id":"202114__mutargypiac__sokk_es_alkalmazkodas__anagysag_atka__kicsit_faj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=399754b6-9d04-4135-81a6-6efb39c62039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5217417-ff41-4b62-bce5-05ec1af65743","keywords":null,"link":"/360/202114__mutargypiac__sokk_es_alkalmazkodas__anagysag_atka__kicsit_faj","timestamp":"2021. április. 13. 15:00","title":"A világjárványban is ütésállónak bizonyult a nemzetközi műtárgypiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16fa7ac9-be45-4af4-b33a-b9b2f1bf776a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ALTEO kutatása arra is választ keresett, hogy melyek ma Magyarországon a legismertebb környezeti problémák.","shortLead":"Az ALTEO kutatása arra is választ keresett, hogy melyek ma Magyarországon a legismertebb környezeti problémák.","id":"20210412_klimavaltozas_klimavedelem_globalis_felmelegedes_kornyezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16fa7ac9-be45-4af4-b33a-b9b2f1bf776a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b213aae-12ba-44b1-b44f-bb0d028d14ac","keywords":null,"link":"/zhvg/20210412_klimavaltozas_klimavedelem_globalis_felmelegedes_kornyezet","timestamp":"2021. április. 12. 17:55","title":"A magyarok 87 százaléka klímaszorongó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0195528c-ff2c-41f1-a37f-3cd1459b76bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy jól felszerelt új C-osztály árából könnyedén kijöhet egy magasabb kategóriás, akár 6 hengeres motorral szerelt E-osztály is.","shortLead":"Egy jól felszerelt új C-osztály árából könnyedén kijöhet egy magasabb kategóriás, akár 6 hengeres motorral szerelt...","id":"20210409_28_millio_forint_fole_konfiguralhato_a_csak_4_hengeres_uj_mercedes_cosztaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0195528c-ff2c-41f1-a37f-3cd1459b76bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a024658-7fea-41e6-a880-9c89e7d74211","keywords":null,"link":"/cegauto/20210409_28_millio_forint_fole_konfiguralhato_a_csak_4_hengeres_uj_mercedes_cosztaly","timestamp":"2021. április. 13. 06:41","title":"28 millió forint fölé konfigurálható a csak 4 hengeres új Mercedes C-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76dca196-bf37-4205-958e-d21404aff4b2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Az MTVA közleményben cáfolta a hírt.\r

","id":"20210413_A_kozmedia_nem_forgat_filmet_az_oszodi_beszedrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76dca196-bf37-4205-958e-d21404aff4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a5b6bd-4853-427c-8ce3-0739753344dc","keywords":null,"link":"/kultura/20210413_A_kozmedia_nem_forgat_filmet_az_oszodi_beszedrol","timestamp":"2021. április. 13. 08:37","title":"A közmédia nem forgat filmet az őszödi beszédről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c36ef99-b306-42ab-9b00-901a4d1eef54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amint megszerezte a készüléket, B. László mindig elfutott.","shortLead":"Amint megszerezte a készüléket, B. László mindig elfutott.","id":"20210413_1_es_villamos_mobiltelefon_lopas_mobil","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c36ef99-b306-42ab-9b00-901a4d1eef54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02cd433f-b3e4-4e85-a1c3-6fbf588c93de","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_1_es_villamos_mobiltelefon_lopas_mobil","timestamp":"2021. április. 13. 10:59","title":"Elfogták a férfit, aki mobilokat rántott ki az utasok kezéből az 1-es villamos vonalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]