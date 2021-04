Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c32cf83f-d124-41fd-839c-5527359d3c37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két évvel az emberölés után, N. T. kiadatása folyamatban van.","shortLead":"Két évvel az emberölés után, N. T. kiadatása folyamatban van.","id":"20210413_emberoles_kiadatas_kaposvar_izrael","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c32cf83f-d124-41fd-839c-5527359d3c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc99d081-00bb-4a2a-9985-2dd86bc92329","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_emberoles_kiadatas_kaposvar_izrael","timestamp":"2021. április. 13. 07:58","title":"Ketten haltak meg egy felgyújtott kaposvári lakásban, Izraelben fogták el a gyanúsítottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Április 15-én éjfélig lehet kérni az adóbevallási tervezet postázását.","shortLead":"Április 15-én éjfélig lehet kérni az adóbevallási tervezet postázását.","id":"20210413_nav_szja_sms_bevallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d94859a-13b3-475e-b3a4-04a622357adf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210413_nav_szja_sms_bevallas","timestamp":"2021. április. 13. 09:50","title":"Még két napig lehet elküldeni az szja-s sms-eket a NAV-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65427ef4-862f-4f66-b969-60e10356ed1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatalmas nyúl eltűnésével már a rendőrség is foglalkozik. ","shortLead":"A hatalmas nyúl eltűnésével már a rendőrség is foglalkozik. ","id":"20210413_Darius_nyul_lopas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65427ef4-862f-4f66-b969-60e10356ed1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675b24c0-0741-4963-a602-13f39a10adc0","keywords":null,"link":"/elet/20210413_Darius_nyul_lopas","timestamp":"2021. április. 13. 11:42","title":"Ellopták Dariust, a világ legnagyobb nyulát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd1243b-2fa2-45f8-b2ae-86a094c86e79","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kodály Zoltán életében fontos állomás volt, mikor a Zeneakadémián lett tanár. A pályáját végigkövető zenészek most közös koncertre készülnek, ahol a zeneszerző első komoly hangversenyének tételeit játsszák el. De hogyan reagáltak a kortárs kritikusok Kodály akkor még újítónak számító műveire? A mi Kodályunk negyedik, befejező rész. ","shortLead":"Kodály Zoltán életében fontos állomás volt, mikor a Zeneakadémián lett tanár. A pályáját végigkövető zenészek most...","id":"20210413_Doku360_A_mi_Kodalyunk_negyedik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fd1243b-2fa2-45f8-b2ae-86a094c86e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c1ca00-e716-48aa-901c-9230db2b7337","keywords":null,"link":"/360/20210413_Doku360_A_mi_Kodalyunk_negyedik_resz","timestamp":"2021. április. 13. 19:00","title":"Doku360: Faleveleket eresztettem szélnek, de talán meglátszik egy épület terve belőlük ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dfef87f-bb36-4971-8dfc-025371a74eec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szokványos, hogy a Samsung az egyik legnagyobb riválisától rendeljen kijelzőket, ám a jobb televíziók érdekében ezt hamarosan megteheti.","shortLead":"Nem szokványos, hogy a Samsung az egyik legnagyobb riválisától rendeljen kijelzőket, ám a jobb televíziók érdekében ezt...","id":"20210412_samsung_televizio_lg_oled_kijelzo_oled_panel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dfef87f-bb36-4971-8dfc-025371a74eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc940ea-1be0-41c6-9a32-3d0d93e6e11c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_samsung_televizio_lg_oled_kijelzo_oled_panel","timestamp":"2021. április. 12. 17:03","title":"Jobb tévéket akar a Samsung, az LG-től rendelnének kijelzőt hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec344dc-744a-483e-b080-df0610b33179","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A regisztráltaknak már majdnem a kétharmada megkapta az első oltást, a többieknek bármikor csöröghet a telefonja. Müller Cecília szerint bár egyes járványügyi számokban csökkenést lehet látni, azokból egyelőre nem szabad levonni nagy következtetéseket.","shortLead":"A regisztráltaknak már majdnem a kétharmada megkapta az első oltást, a többieknek bármikor csöröghet a telefonja...","id":"20210413_operativ_torzs_oltas_harmadik_hullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cec344dc-744a-483e-b080-df0610b33179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8be92f8-a54e-4c2f-918e-6fd25966ef80","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_operativ_torzs_oltas_harmadik_hullam","timestamp":"2021. április. 13. 13:11","title":"Operatív törzs: Megjött az első Janssen-szállítmány, most tetőzik a harmadik hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0a17621-f2c9-4c18-a9bc-7f2e2d251223","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb nagybevásárlást tartott a Microsoft, ezúttal 19,7 millárd dollárt költött el. ","shortLead":"Újabb nagybevásárlást tartott a Microsoft, ezúttal 19,7 millárd dollárt költött el. ","id":"20210412_microsoft_nuance_felvasarlas_ceg_beszedfelismero_szoftver","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0a17621-f2c9-4c18-a9bc-7f2e2d251223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04352449-c2a8-4b2d-b981-3e08d7e7c982","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_microsoft_nuance_felvasarlas_ceg_beszedfelismero_szoftver","timestamp":"2021. április. 12. 16:03","title":"Felvásárolja a Microsoft az Apple Sirijét is fejlesztő Nuance-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nő megpróbált falazni a férjének, de a rendőröket nem tudták átverni.","shortLead":"A nő megpróbált falazni a férjének, de a rendőröket nem tudták átverni.","id":"20210413_Baleset_Egyhazashetye_hazaspar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abc1148-56d0-40b3-b662-1db7f57e3dd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210413_Baleset_Egyhazashetye_hazaspar","timestamp":"2021. április. 13. 15:12","title":"Balesetet okozott egy férfi Egyházashetyénél, majd megpróbálta a feleségére kenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]