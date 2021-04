Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dcf8afd7-b9f2-4e1f-a32d-b3cb7b397d18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportos Mini külsejét és belsejét is modernizálták a facelift során.","shortLead":"A sportos Mini külsejét és belsejét is modernizálták a facelift során.","id":"20210415_kicsi_a_bors_de_eros_megujult_a_mini_jcw","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcf8afd7-b9f2-4e1f-a32d-b3cb7b397d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4853c5b5-cfd5-4cb0-915a-3cc0b4b60630","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_kicsi_a_bors_de_eros_megujult_a_mini_jcw","timestamp":"2021. április. 15. 07:59","title":"Kicsi a bors, de erős: megújult a Mini JCW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba4df65-eeed-44a8-a68f-0fe854fd79a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alig több mint két hét múlva indul az érettségi, a tanulási hajrában online videókurzussal készülhetnek a matekra a végzősök.



","shortLead":"Alig több mint két hét múlva indul az érettségi, a tanulási hajrában online videókurzussal készülhetnek a matekra...","id":"20210415_Ingyen_keszit_fel_az_erettsegire_az_orszag_matektanara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dba4df65-eeed-44a8-a68f-0fe854fd79a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8909ee9-e40f-45f0-9960-0aaf0caa71c4","keywords":null,"link":"/elet/20210415_Ingyen_keszit_fel_az_erettsegire_az_orszag_matektanara","timestamp":"2021. április. 15. 10:22","title":"Ingyen készít fel az érettségire az ismert matektanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e824beaa-96c8-4121-8e1c-3da70b3dad6e","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202115_ha_acsend_beszelni_tudna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e824beaa-96c8-4121-8e1c-3da70b3dad6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c59228-1464-4316-9b0b-37364ab182df","keywords":null,"link":"/itthon/202115_ha_acsend_beszelni_tudna","timestamp":"2021. április. 15. 10:30","title":"Jakus Ibolya: Ha a csend beszélni tudna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309e4b19-f872-44be-9e2e-f883ec4b352f","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"A nyitás a vendéglátóhelyek esetében jóval bonyolultabb folyamatnak ígérkezik, mint az iparcikkboltoknál, kezdve mindjárt ott, hogyan szerzik vissza a bizonytalan időszakban az időközben biztos munkát talált munkaerőt a cégek. És akkor is kérdés: mi lesz azokkal, akik nem kaptak oltást?","shortLead":"A nyitás a vendéglátóhelyek esetében jóval bonyolultabb folyamatnak ígérkezik, mint az iparcikkboltoknál, kezdve...","id":"20210414_Arra_senki_ne_szamitson_hogy_a_nyitas_bejelentese_utan_egybol_nyitnak_a_kocsmak_es_szallodak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=309e4b19-f872-44be-9e2e-f883ec4b352f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e23b8156-7f1f-49d0-a1fc-f70d28a541cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_Arra_senki_ne_szamitson_hogy_a_nyitas_bejelentese_utan_egybol_nyitnak_a_kocsmak_es_szallodak","timestamp":"2021. április. 14. 20:00","title":"Arra ne számítsunk, hogy egyből beindulnak majd a kocsmák és szállodák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szlovéniában eddig csak az EU által jóváhagyott vakcinákkal lehetett megúszni a karantént, de ez most változott.","shortLead":"Szlovéniában eddig csak az EU által jóváhagyott vakcinákkal lehetett megúszni a karantént, de ez most változott.","id":"20210415_karanten_szlovenia_szputnyik_v_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7753e9a-0d2a-4a25-8a26-8ea8b638975a","keywords":null,"link":"/vilag/20210415_karanten_szlovenia_szputnyik_v_vakcina","timestamp":"2021. április. 15. 15:21","title":"Már Szputnyikkal is kiváltható a szlovén karantén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c224680-9c9f-4013-a347-f562c260cc2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy letartóztatásnál volt a rendőrökkel a Digidog.","shortLead":"Egy letartóztatásnál volt a rendőrökkel a Digidog.","id":"20210414_New_York_robotkutya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c224680-9c9f-4013-a347-f562c260cc2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7f5b11-9544-46ac-850f-adda889121ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_New_York_robotkutya","timestamp":"2021. április. 14. 19:10","title":"A Black Mirrort emlegették, amikor a rendőrség robotkutyája felbukkant New York utcáin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92fb86b3-ddfb-4f40-a683-46ac7b700694","c_author":"Mercarius","category":"brandcontent","description":"Az alapításának 25. évfordulóját ünneplő Mercarius Flottakezelő vezetőit kérdeztük a siker kulcsáról.","shortLead":"Az alapításának 25. évfordulóját ünneplő Mercarius Flottakezelő vezetőit kérdeztük a siker kulcsáról.","id":"20210408_A_siker_titka_hogy_partnerkent_tekintunk_az_ugyfeleinkre__interju_Mercarius_Flottakezelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92fb86b3-ddfb-4f40-a683-46ac7b700694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc3d47a-bb72-4c02-bedb-0543737bcdd7","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210408_A_siker_titka_hogy_partnerkent_tekintunk_az_ugyfeleinkre__interju_Mercarius_Flottakezelo","timestamp":"2021. április. 15. 07:30","title":"„A siker titka, hogy partnerként tekintünk az ügyfeleinkre” – interjú a 25. jubileumát ünneplő Mercarius Flottakezelő vezetőivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"50 millióval több Pfizer-vakcinát kap az EU. Aláírta az ellenzék, hogy nem járatják le egymást. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"50 millióval több Pfizer-vakcinát kap az EU. Aláírta az ellenzék, hogy nem járatják le egymást. A hvg360 reggeli...","id":"20210415_Radar360_Nehez_lesz_elkerulni_az_ovodai_jarvanygocokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503271e0-74b8-487a-ba0b-ed182ceeaabd","keywords":null,"link":"/360/20210415_Radar360_Nehez_lesz_elkerulni_az_ovodai_jarvanygocokat","timestamp":"2021. április. 15. 07:47","title":"Radar360: Nehéz lesz elkerülni az óvodai járványgócokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]