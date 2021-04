Titokzatos zuglói közvélemény-kutatásról számolt be Facebookon a Momentum által támogatott független országgyűlési képviselő, Hadházy Ákos: állítása szerint többen jelezték neki, hogy lejárató kampányba illő kérdéseket kaptak a politikussal kapcsolatban.

Az ismeretlen Ideál Intézet három kérdést tesz fel Hadházy múltjáról:

Tudta-e, hogy Hadházy nyolc évig a Fidesz tagja volt?

Tudta-e, hogy 2018-ban Hadházy miatt nem lett ellenzéki összefogás?

Tudta-e, hogy egy már megnyert körzetben indulással kockáztatja az ellenzék esélyeit 2022-re Zuglóban?

Hadházy a hvg.hu-nak azt mondta, nem tudja, hogy a Fidesznek, vagy az opponensének, az MSZP-s Tóth Csabának az érdeke, hogy ne induljon. "Az biztos, hogy valakinek ilyen módszerek jutottak sajnos eszébe, és Zuglóban sokszor együttműködik az Fidesz és az MSZP.”

Nesze neked előválasztási etikai kódex! Több barátunk jelezte ma Zuglóból, hogy nagy tömegben indított automata... Közzétette: Hadházy Ákos – 2021. április 16., péntek

Tóth Csaba a hvg.hu-nak azt mondta, tud közvélemény-kutatásokról Zuglóban, de hasonlóról nem hallott. “Én azt láttam, hogy Hadházy körbeszórta egy szórólappal a kerületet, most akarjuk megírni a héten elfogadott ellenzéki etikai kódex megsértése miatt a beadványunkat, mert korrupcióval vádolja a baloldali vezetést” – mondta Tóth. A telefonhíváskor felsorolt kérdéseket hallva azt mondta,

ezekben nem látja a lejáratást, hiszen ezek megtörténtek.

Az egész előválasztás egyik legkeményebb csataterének ígérkező Zuglóban vélhetően ezen a szinten marad a kampány, ugyanis a Budán már bejelentett ellenzéki előválasztási vitához hasonló kezdeményezésre csak az egyik fél nyitott: Hadházy mindenképp örülne egy nyilvános vitának, és szívesen állna elébe, Tóth szerint viszont egyszerűen nincs miről beszélniük. “Engem az ott élő emberek élete érdekel, ezért választottak meg kétszer, ő pedig többször is elmondta, hogy nem akar helyi politikával foglalkozni, és nem is érdekli, mert a korrupció ellen harcol. Nincs közös témánk” – mondta.

Hadházy momentumos színekben indulása szimbolikus jelentőségű: az MSZP-s ellenfelét korábban Fekete-Győr András is név szerint említette azok közt, akik nem szerepelhetnek egy olyan közös listán 2022-ben, amin a Momentum is rajta van. Jelöltté válása után nem sokkal Hadházy a HVG-nek azt mondta, nincs benne olyan szándék, hogy Tóth Csaba után nyomozgasson, a Momentum sem akar teljes mértékben lenullázni senkit, ő csak annyit tud, hogy Zuglóban is voltak kérdéses ügyek, amire meglátása szerint Tóth nem úgy reagált, ahogy kellett volna. Hadházy ugyanakkor Karácsony Gergely pár évvel ezelőtti nyilatkozatára is emlékeztetett, miszerint a parkolási ügyben alku volt az MSZP és a Fidesz között, ami „nem jó dolog”. Ezt a gyakorlatot Karácsony sem akadályozta meg a kerület akkori polgármestereként.