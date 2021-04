Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"321a8e46-c8e7-4a80-8354-2bf009e7e2b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendkívüli szünettel az a probléma, hogy az így elmaradt órákat elvileg a nyáron pótolni kellene. ","shortLead":"A rendkívüli szünettel az a probléma, hogy az így elmaradt órákat elvileg a nyáron pótolni kellene. ","id":"20210417_A_szulok_attol_tartanak_hogy_rendkivuli_szunetet_rendelnek_el_az_osztalyokban_amennyiben_nem_jar_be_eleg_tanulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=321a8e46-c8e7-4a80-8354-2bf009e7e2b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6837a6b4-1fca-4d17-abfe-6433b62a51ac","keywords":null,"link":"/itthon/20210417_A_szulok_attol_tartanak_hogy_rendkivuli_szunetet_rendelnek_el_az_osztalyokban_amennyiben_nem_jar_be_eleg_tanulo","timestamp":"2021. április. 17. 16:19","title":"A szülők attól tartanak, hogy rendkívüli szünetet rendelnek el az osztályokban, amennyiben nem jár be elég tanuló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69e53cd-bfe3-43a5-8a6f-ce0034d5e4b2","c_author":"Balla István","category":"360","description":"A választék nagy, az érdeklődés egyre kisebb – a felsőoktatási szakirányú képzésekre jelentkezők száma tíz év alatt megfeleződött, noha az élethosszig tartó tanulásnak ez bevált, gyorsan és rugalmasan változó, az igényekhez alkalmazkodó formája. ","shortLead":"A választék nagy, az érdeklődés egyre kisebb – a felsőoktatási szakirányú képzésekre jelentkezők száma tíz év alatt...","id":"202115__felsooktatas__szakiranyok__tanartovabbkepzes__specialistak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e69e53cd-bfe3-43a5-8a6f-ce0034d5e4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a22de88a-c550-4892-9c14-344c66feab53","keywords":null,"link":"/360/202115__felsooktatas__szakiranyok__tanartovabbkepzes__specialistak","timestamp":"2021. április. 17. 11:00","title":"Az egyik legrugalmasabb tanulási forma, mégsem népszerű a szakirányú továbbképzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b59fe5-d92c-42bc-8b7a-7af69b8d9e87","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két orosz és egy amerikai űrhajóssal a fedélzetén biztonságosan visszatért a Földre a Nemzetközi Űrállomásról (ISS) szombaton egy Szojuz űrhajó – jelentette be a Roszkoszmosz orosz űrkutatási hivatal.","shortLead":"Két orosz és egy amerikai űrhajóssal a fedélzetén biztonságosan visszatért a Földre a Nemzetközi Űrállomásról (ISS...","id":"20210417_Foldet_ert_a_Szojuz_urhajo_harom_asztronautaja__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7b59fe5-d92c-42bc-8b7a-7af69b8d9e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aecb563-3e93-42cf-b416-d6723d2c14f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210417_Foldet_ert_a_Szojuz_urhajo_harom_asztronautaja__fotok","timestamp":"2021. április. 17. 16:42","title":"Földet ért a Szojuz űrhajó három asztronautája – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A statisztikai hivatal már nem csak átlag, hanem közepes (medián) keresetet is közöl, és már a kis cégeket is figyelembe veszik. Januárban a bruttó átlagkereset 398 ezer forint volt. A bruttó közepes kereset csak 319 ezer forint.","shortLead":"A statisztikai hivatal már nem csak átlag, hanem közepes (medián) keresetet is közöl, és már a kis cégeket is...","id":"20210417_Vegre_megtudhatjuk_mennyi_a_hetkoznapi_magyar_fizetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b588754-1f3f-41ea-84bb-87084fd90806","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210417_Vegre_megtudhatjuk_mennyi_a_hetkoznapi_magyar_fizetese","timestamp":"2021. április. 17. 13:43","title":"Végre megtudhatjuk, mennyi a hétköznapi magyar fizetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e47011-de95-4a88-b47d-cf7c05d6697c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Móré Attila a jól bevált állateledel-gyártás mellett bővíti vállalkozói profilját.","shortLead":"Móré Attila a jól bevált állateledel-gyártás mellett bővíti vállalkozói profilját.","id":"202115_planum_lignum_irany_abalaton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7e47011-de95-4a88-b47d-cf7c05d6697c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8e2609-1b96-439d-9bc8-0e08d22ef4d2","keywords":null,"link":"/360/202115_planum_lignum_irany_abalaton","timestamp":"2021. április. 18. 11:10","title":"Újabb milliárdos építkezne a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az oktatási intézmények újranyitásához igazodik a közlekedés.","shortLead":"Az oktatási intézmények újranyitásához igazodik a közlekedés.","id":"20210418_Hetfotol_uj_menetrend_lesz_a_BKKnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d99ecb-66df-4424-8dff-b4b8cc5d6210","keywords":null,"link":"/cegauto/20210418_Hetfotol_uj_menetrend_lesz_a_BKKnal","timestamp":"2021. április. 18. 11:25","title":"Hétfőtől új menetrend lesz a BKK-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82c2c1a-ecea-4e9b-9af8-e48ac56b7299","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vasárnap rendezik Imolában az idei év második Forma-1-es futamát, ami egyben a nemzetközi premierje lesz az Alfa Romeo Giulia GTAm-nek.","shortLead":"Vasárnap rendezik Imolában az idei év második Forma-1-es futamát, ami egyben a nemzetközi premierje lesz az Alfa Romeo...","id":"20210416_A_hetvegi_F1es_verseny_kapcsan_mutatkozik_be_eloben_az_Alfa_Romeo_Giulia_csucsvaltozata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c82c2c1a-ecea-4e9b-9af8-e48ac56b7299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b15f1b-bfed-4933-a6aa-94ef9a24a7b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_A_hetvegi_F1es_verseny_kapcsan_mutatkozik_be_eloben_az_Alfa_Romeo_Giulia_csucsvaltozata","timestamp":"2021. április. 17. 10:21","title":"A Forma-1 olasz futama mentén mutatják be élőben az Alfa Romeo Giulia csúcsváltozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7020e68-3f45-481c-ac77-cfebc6af834f","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Lassan leköszönnek teljesen a kisebb kategóriákban a gázolajos autók. Pedig, amikor egy nem is túl nagy tank gázolajjal közel ezer kilométert is el lehet autózni, akkor a hatékonyság nem lehet kérdés.","shortLead":"Lassan leköszönnek teljesen a kisebb kategóriákban a gázolajos autók. Pedig, amikor egy nem is túl nagy tank gázolajjal...","id":"20210416_Audi_A3_35_TDIteszt_a_dizel_jo_hirneve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7020e68-3f45-481c-ac77-cfebc6af834f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60abd1a2-ca26-4fab-92a2-c6bfc9f5dd9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_Audi_A3_35_TDIteszt_a_dizel_jo_hirneve","timestamp":"2021. április. 17. 04:31","title":"Audi A3 35 TDI-teszt: a dízel jó hírneve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]