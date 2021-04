Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"85a833d3-4895-43ca-b9c7-7bca0f293613","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy járőr a Nyugati téren ismerte fel a gyanúsítottat.\r

","shortLead":"Egy járőr a Nyugati téren ismerte fel a gyanúsítottat.\r

","id":"20210420_jozsefvaros_templom_persely_lopas_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85a833d3-4895-43ca-b9c7-7bca0f293613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27969748-d8e8-4e7a-aab3-0dd694ef727d","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_jozsefvaros_templom_persely_lopas_rendorseg","timestamp":"2021. április. 20. 09:01","title":"Elkapták a férfit, aki feltörte a perselyt egy józsefvárosi templomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3597425b-788f-437a-8447-67469b66b87c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn irányított repülést hajtott végre egy idegen bolygón a NASA, illetve az emberiség. Soha ilyen korábban nem történt.","shortLead":"Hétfőn irányított repülést hajtott végre egy idegen bolygón a NASA, illetve az emberiség. Soha ilyen korábban nem...","id":"20210419_dron_helikopter_mars_nasa_ingenuity","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3597425b-788f-437a-8447-67469b66b87c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d305d0-4666-4ec2-8b90-5ef70346dbf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_dron_helikopter_mars_nasa_ingenuity","timestamp":"2021. április. 19. 12:57","title":"Történelmet írt a NASA, felszállt a Marson a kis helikopter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74a63d1-481a-4ab5-acb4-808e187b6ec5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez a válasz arra, hogy Prága szombaton 18 orosz diplomatát utasított ki, egy fegyverraktár felrobbantásával összefüggésben.","shortLead":"Ez a válasz arra, hogy Prága szombaton 18 orosz diplomatát utasított ki, egy fegyverraktár felrobbantásával...","id":"20210419_oroszorszag_kiutasitott_20_cseh_diplomatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f74a63d1-481a-4ab5-acb4-808e187b6ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94d4cd65-9a13-4ac9-bab8-491e7a6f48da","keywords":null,"link":"/vilag/20210419_oroszorszag_kiutasitott_20_cseh_diplomatat","timestamp":"2021. április. 19. 07:29","title":"20 cseh diplomatát utasított ki Moszkva, többet, mint ahány oroszt Csehország hazaküldött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33d6cafe-9318-489d-a683-c232a8804cbc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fideszes politikus január óta a parlamenti közgyűlés alelnöki tisztségét is betölti Strasbourgban.","shortLead":"A fideszes politikus január óta a parlamenti közgyűlés alelnöki tisztségét is betölti Strasbourgban.","id":"20210419_Nemeth_Zsolt_Europa_Tanacs_demokracia_parlamenti_szakbizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33d6cafe-9318-489d-a683-c232a8804cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e4fd68-fcfb-427d-b83e-5df3884a9d5a","keywords":null,"link":"/vilag/20210419_Nemeth_Zsolt_Europa_Tanacs_demokracia_parlamenti_szakbizottsag","timestamp":"2021. április. 19. 18:15","title":"Németh Zsolt lett az Európa Tanács demokráciával foglalkozó parlamenti szakbizottságának elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96997046-1526-4da2-a810-761fab0f475d","c_author":"HVG","category":"360","description":"A javítóintézeti filmek egyik ikonikus darabját, a Pokoli leckét (Sleepers ) elevenítette fel a Netflix. Sztárparádé a huszonöt éve készült alkotásban és örök kérdések bűnről, büntetésről, kegyetlenségről, pedofíliáról.","shortLead":"A javítóintézeti filmek egyik ikonikus darabját, a Pokoli leckét (Sleepers ) elevenítette fel a Netflix. Sztárparádé...","id":"202115_film__drama_sztarparadeval_sleepers__pokoli_lecke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96997046-1526-4da2-a810-761fab0f475d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91185249-94fe-4b99-985c-505a448dce7e","keywords":null,"link":"/360/202115_film__drama_sztarparadeval_sleepers__pokoli_lecke","timestamp":"2021. április. 19. 12:00","title":"Szadista őrök, gyerekkorú gyilkosok: a bűn újraértelmezése - filmajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90186bd0-e3c5-4fab-95bb-d47ecf83b0cd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A japán rendőrség megtalálhatta egy öt évvel ezelőtti, kiterjedt kibertámadás elkövetőit.","shortLead":"A japán rendőrség megtalálhatta egy öt évvel ezelőtti, kiterjedt kibertámadás elkövetőit.","id":"20210420_kina_kibertamadas_japan_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90186bd0-e3c5-4fab-95bb-d47ecf83b0cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fe42a0d-158d-494a-8198-106797b99d49","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_kina_kibertamadas_japan_ellen","timestamp":"2021. április. 20. 09:11","title":"A kínai hadsereg hackerei támadtak meg kétszáznál több japán nagyvállalatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"336d1bf7-0936-440a-8727-51c2e8d4093b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nem vagyunk egyedül, és a nehézségek során a sorstársak, kortársak segítségét lehet és kell kérni. Így foglalható össze a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi estjének üzenete, amelynek témája a szervátültetés volt. A kerekasztal-beszélgetés résztvevői a sokszor megrázó vagy felemelő történetek mellett beszéltek a transzplantáltak és a donor családok kapcsolatáról is.","shortLead":"Nem vagyunk egyedül, és a nehézségek során a sorstársak, kortársak segítségét lehet és kell kérni. Így foglalható össze...","id":"20210419_Ez_a_vese_benn_akar_maradni_es_benn_is_fog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=336d1bf7-0936-440a-8727-51c2e8d4093b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53abf810-5188-433d-be6d-17139bcad898","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210419_Ez_a_vese_benn_akar_maradni_es_benn_is_fog","timestamp":"2021. április. 19. 12:45","title":"Ez a vese benn akar maradni, és benn is fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bodó Sándor szerint sikerült megtartani a munkahelyeket.","shortLead":"Bodó Sándor szerint sikerült megtartani a munkahelyeket.","id":"20210419_bodo_sandor_kozfoglalkoztas_ujranyitas_allaskeresok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bbb5e70-9560-45e4-b8f9-fc5382e38eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b6ef624-1880-425b-8bb9-f8aa26e66f8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210419_bodo_sandor_kozfoglalkoztas_ujranyitas_allaskeresok","timestamp":"2021. április. 19. 09:26","title":"Államtitkár: Akik nem tudnak a versenyszférában dolgozni, mehetnek közmunkásnak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]