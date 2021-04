Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"Demény Péter / Marosvásárhely","category":"360","description":"Az 1940 után születettek nemzedéke sok mindent átélt kontinensszerte. Szorongásaikra, testi-lelki bajaikra keresnek orvosságot, az egészségügy pedig sok esetben partner az ilyen típusú problémakezelésben.","shortLead":"Az 1940 után születettek nemzedéke sok mindent átélt kontinensszerte. Szorongásaikra, testi-lelki bajaikra keresnek...","id":"20210420_Szeretettel_Erdelybol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc87bcfe-c8e2-4750-a9ce-cb05bf4cfcf4","keywords":null,"link":"/360/20210420_Szeretettel_Erdelybol","timestamp":"2021. április. 20. 11:00","title":"Szeretettel Erdélyből: Egyre súlyosabb probléma a boomerek gyógyszerfüggősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8430ff1-910e-4183-b46c-d249a32c997f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A piaci elemzők szerint lesz bőven választék hajtható és nyújtható telefonokból ebben az évben, csak tudjuk majd megfizetni ezeket.","shortLead":"A piaci elemzők szerint lesz bőven választék hajtható és nyújtható telefonokból ebben az évben, csak tudjuk majd...","id":"20210420_dscc_elorejelzes_2021_osszehajthato_telefonok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8430ff1-910e-4183-b46c-d249a32c997f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dca1fbb-795e-431f-9292-4f06265c92b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_dscc_elorejelzes_2021_osszehajthato_telefonok","timestamp":"2021. április. 20. 17:03","title":"Összehajtható, kinyújtható telefonok? Készüljön, jön a dömping belőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012f28ff-9b99-4fad-910f-92167e42d57b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tárca azt közölte, hogy a pedagógusok is „szinte valamennyien” munkába álltak. ","shortLead":"A tárca azt közölte, hogy a pedagógusok is „szinte valamennyien” munkába álltak. ","id":"20210419_koronavirus_jarvany_oktatas_iskola_ovoda_diakok_pedagogusok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=012f28ff-9b99-4fad-910f-92167e42d57b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57063488-07a6-4412-8f10-5f16f8189c8e","keywords":null,"link":"/elet/20210419_koronavirus_jarvany_oktatas_iskola_ovoda_diakok_pedagogusok","timestamp":"2021. április. 19. 21:31","title":"Az Emmi szerint a diákok háromnegyede volt hétfőn iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1614c09-1faa-490b-a749-a896ef774368","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210421_Marabu_Feknyuz_Dunaferr_itules_baseballutovel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1614c09-1faa-490b-a749-a896ef774368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c41d12-1b80-4b12-82fe-bc991d6bfc31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210421_Marabu_Feknyuz_Dunaferr_itules_baseballutovel","timestamp":"2021. április. 21. 10:50","title":"Marabu Féknyúz: Dunaferr it-ülés baseballütővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e716c5-0558-49ce-a81e-7f3845014279","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az időjárás viszont nem volt éppen a legjobb kedvében, amikor a 1000 lóerős utcai Forma–1-es autót kivitték tesztelni.","shortLead":"Az időjárás viszont nem volt éppen a legjobb kedvében, amikor a 1000 lóerős utcai Forma–1-es autót kivitték tesztelni.","id":"20210419_Felbukkant_a_Nurburgringen_a_Mercedes_regen_vart_hiperautoja_a_One__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3e716c5-0558-49ce-a81e-7f3845014279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55fd4dcf-03ee-4fd7-9610-f9dc455a6b0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_Felbukkant_a_Nurburgringen_a_Mercedes_regen_vart_hiperautoja_a_One__video","timestamp":"2021. április. 19. 18:01","title":"Felbukkant a Nürburgringen a Mercedes régen várt hiperautója, a One – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d941d4-3ebd-41d6-a9fe-e160edb19cbe","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nehezen találja a helyét a mesterképzés a bolognai rendszerben, a természettudományos és informatikai mesterszakokon pedig továbbra is kevés a diák. ","shortLead":"Nehezen találja a helyét a mesterképzés a bolognai rendszerben, a természettudományos és informatikai mesterszakokon...","id":"202115__mesterkepzes__masodik_diploma__hozzaadott_ertek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52d941d4-3ebd-41d6-a9fe-e160edb19cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d759e1-25ce-48f6-bf6c-b457fdd825dd","keywords":null,"link":"/360/202115__mesterkepzes__masodik_diploma__hozzaadott_ertek","timestamp":"2021. április. 19. 13:00","title":"Mesterdiploma vagy pénzkeresés? Az informatikusok az utóbbit választják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de2adb9-eb2d-476b-92c9-1deda2ce4508","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár napon belül több mint ötezer ember küldött levelet emiatt Kásler Miklósnak és Gulyás Gergelynek.","shortLead":"Pár napon belül több mint ötezer ember küldött levelet emiatt Kásler Miklósnak és Gulyás Gergelynek.","id":"20210419_a_varos_mindenkie_kilakoltatasi_moratorium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0de2adb9-eb2d-476b-92c9-1deda2ce4508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c0c302-9e83-4752-ab0f-c2d267ad623a","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_a_varos_mindenkie_kilakoltatasi_moratorium","timestamp":"2021. április. 19. 12:55","title":"Civilek arra kérik a kormányt, hogy hosszabbítsa meg az április végén lejáró kilakoltatási moratóriumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Várhelyi Olivér uniós biztos külön köszönetet mondott a Pfizernek, az \"EU legmegbízhatóbb beszállítójának\".","shortLead":"Várhelyi Olivér uniós biztos külön köszönetet mondott a Pfizernek, az \"EU legmegbízhatóbb beszállítójának\".","id":"20210420_oltast_adomany_EU_balkan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b88ceb6c-a41f-4374-a28d-7d29bb447122","keywords":null,"link":"/eurologus/20210420_oltast_adomany_EU_balkan","timestamp":"2021. április. 20. 12:05","title":"651 ezer oltást adományoz az EU a balkáni országoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]