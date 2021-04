Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Nyáron már érkezhetnek az amerikai turisták az Európába.","shortLead":"Nyáron már érkezhetnek az amerikai turisták az Európába.","id":"20210426_Nyaron_johetnek_amerikai_turistak_Europaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84815051-fcb0-4db2-957b-50cb2b33cfee","keywords":null,"link":"/eurologus/20210426_Nyaron_johetnek_amerikai_turistak_Europaba","timestamp":"2021. április. 26. 16:49","title":"Az USA-val tárgyal az EU a vakcinaigazolások kölcsönös elismeréséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e13f253-e545-4387-9c96-225f09f692dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól sokkal egyszerűbben is beállítható, milyen minőségben szeretnénk nézni a legnagyobb videómegosztó, a YouTube tartalmait.","shortLead":"Mostantól sokkal egyszerűbben is beállítható, milyen minőségben szeretnénk nézni a legnagyobb videómegosztó, a YouTube...","id":"20210426_youtube_video_mobil_beallitas_kepminoseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e13f253-e545-4387-9c96-225f09f692dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ca2df6-bf01-4bbc-9817-fc6b588f7a0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_youtube_video_mobil_beallitas_kepminoseg","timestamp":"2021. április. 26. 09:03","title":"Bekerült két új kapcsoló a YouTube-ba, mindkettő nagyon hasznos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871e6e31-dd8c-4585-8906-fa5a56e9144c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Irán, Izrael és az Egyesült Államok között kiéleződő feszültség közepette az utóbbi időben több rejtélyes támadás is történt teherhajók ellen a közel-keleti térségben.","shortLead":"Az Irán, Izrael és az Egyesült Államok között kiéleződő feszültség közepette az utóbbi időben több rejtélyes támadás is...","id":"20210424_Drontamadas_erhetett_egy_olajtankert_Sziria_partjai_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=871e6e31-dd8c-4585-8906-fa5a56e9144c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b79a86d8-2296-4921-8954-367065e6a73a","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Drontamadas_erhetett_egy_olajtankert_Sziria_partjai_elott","timestamp":"2021. április. 24. 21:05","title":"Dróntámadás érhetett egy olajtankert Szíria partjai előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A vakcina-nacionalizmus és a vakcina-eufória gátolja a pandémia globális leküzdését, írja a szervezet etióp vezetője a New York Times-ban.","shortLead":"A vakcina-nacionalizmus és a vakcina-eufória gátolja a pandémia globális leküzdését, írja a szervezet etióp vezetője...","id":"20210425_WHOfoigazgato_A_gazdag_orszagoknak_segiteniuk_kell_a_jarvany_lekuzdeseben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf78678-1a7c-4e1e-a9cb-c3b36f792e14","keywords":null,"link":"/360/20210425_WHOfoigazgato_A_gazdag_orszagoknak_segiteniuk_kell_a_jarvany_lekuzdeseben","timestamp":"2021. április. 25. 09:00","title":"WHO-főigazgató: A gazdag országoknak segíteniük kell a járvány leküzdésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d528418-f333-440d-aac0-02e4d5fb1f86","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A The Father főszerepéért kapott Oscar-díjat Anthony Hopkins.","shortLead":"A The Father főszerepéért kapott Oscar-díjat Anthony Hopkins.","id":"20210426_Anthony_Hopkins_megkapta_elete_masodik_Oscardijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d528418-f333-440d-aac0-02e4d5fb1f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b1f2f4-b126-4905-a237-dbb92287c301","keywords":null,"link":"/kultura/20210426_Anthony_Hopkins_megkapta_elete_masodik_Oscardijat","timestamp":"2021. április. 26. 05:15","title":"Anthony Hopkins megkapta élete második Oscar-díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy héten keresztül lehetne viselni a pillekönnyű, elektronikus bőrt, amit egy vizes spray segítségével lehet majd mellkasra rögzíteni.","shortLead":"Egy héten keresztül lehetne viselni a pillekönnyű, elektronikus bőrt, amit egy vizes spray segítségével lehet majd...","id":"20210424_Eborrel_kovetnek_nyomon_az_egeszegugyi_allapotunkat_japan_kutatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d46c930-48ae-439e-b7b9-c199046f1255","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_Eborrel_kovetnek_nyomon_az_egeszegugyi_allapotunkat_japan_kutatok","timestamp":"2021. április. 24. 20:00","title":"E-bőrrel követnék nyomon az egészégügyi állapotunkat japán kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68db3d9e-8927-444e-8d6e-a5bb560ea943","c_author":"HVG","category":"360","description":"A poplegenda szabadjára engedte az alkotók fantáziáját - nem szabott semmilyen határt. A végeredmény ennek megfelelően színes és különleges.","shortLead":"A poplegenda szabadjára engedte az alkotók fantáziáját - nem szabott semmilyen határt. A végeredmény ennek megfelelően...","id":"202116_lemez__postafordultaval_paul_mccartney_iii__imagined","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68db3d9e-8927-444e-8d6e-a5bb560ea943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac61e571-54ff-4e90-bfcd-b2369f4a96c0","keywords":null,"link":"/360/202116_lemez__postafordultaval_paul_mccartney_iii__imagined","timestamp":"2021. április. 26. 12:30","title":"Világsztárok készítettek fantáziadús változatokat Paul McCartney új dalaiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenség igen ritka, és az eddigi adatok alapján inkább a fiatalabb, 30 alatti korosztályt érinti.","shortLead":"A jelenség igen ritka, és az eddigi adatok alapján inkább a fiatalabb, 30 alatti korosztályt érinti.","id":"20210426_pfizer_biontech_vakcina_izrael_vizsgalat_szivizomgyulladas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9f1ad7-e708-4d3c-af5f-7a4febee1123","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_pfizer_biontech_vakcina_izrael_vizsgalat_szivizomgyulladas","timestamp":"2021. április. 26. 10:37","title":"Szívizomgyulladásos esetek miatt kivizsgálják a Pfizer vakcináját Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]