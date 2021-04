Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"56907b89-c9fc-4b81-99ce-0235457b3d81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kuratóriumi elnöki székbe ülhet Stumpf István, a modellváltások koordinálásával megbízott kormánybiztos is a kormányközeli lap értesülése szerint. Számos miniszteri biztos, polgármester és vállalkozó is felkérést kaphat.","shortLead":"Kuratóriumi elnöki székbe ülhet Stumpf István, a modellváltások koordinálásával megbízott kormánybiztos is...","id":"20210427_egyetemi_modellvaltas_kuratoriumi_elnokok_es_tagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56907b89-c9fc-4b81-99ce-0235457b3d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"373b0cb2-8d76-4e8d-8b89-8e71594ebe69","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_egyetemi_modellvaltas_kuratoriumi_elnokok_es_tagok","timestamp":"2021. április. 27. 18:33","title":"Mandiner: Varga Mihály egyetemi kuratóriumi elnök lehet, Trócsányi is bekerülhet egy testületbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51398359-6139-4379-8270-13de425cc091","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság hatótávja az ígéretek szerint eléri a 450 kilométert.","shortLead":"Az újdonság hatótávja az ígéretek szerint eléri a 450 kilométert.","id":"20210429_elkeszult_libanon_elso_sajat_autoja_egy_elektromos_sportkocsi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51398359-6139-4379-8270-13de425cc091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f59378-1c55-4886-a6db-83a967a7c377","keywords":null,"link":"/cegauto/20210429_elkeszult_libanon_elso_sajat_autoja_egy_elektromos_sportkocsi","timestamp":"2021. április. 29. 09:21","title":"Elkészült Libanon első saját autója, egy elektromos sportkocsi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fecd14f-a3a8-4fff-9d8c-07af664ad401","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Aranyér. Elsőre nem hangzik túl jól, de a kezdeti elkeseredés után inkább fogjunk bele az életmódváltásba, amibe iktassuk be a rendszeres sportot is, ha addig még nem tettük volna. Segítünk, hogy melyik sport tehet jót és melyik az, melyet messziről el kellene kerülniük az aranyérrel küszködőknek.\r

","shortLead":"Aranyér. Elsőre nem hangzik túl jól, de a kezdeti elkeseredés után inkább fogjunk bele az életmódváltásba, amibe...","id":"proktis_20191209_Sport_aranyer_edzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fecd14f-a3a8-4fff-9d8c-07af664ad401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02eca218-9981-4da3-84e6-f08979ebdcf2","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20191209_Sport_aranyer_edzes","timestamp":"2021. április. 28. 07:30","title":"Sport és aranyér: nem mindegy, hogy hogyan és mit edzünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"1943e5bc-aefc-4b00-9b26-5bca3b0200eb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"2,6 százalékkal többet költöttek a világon katonai célokra 2020-ban, mint az előző évben – írja a Deutsche Welle.","shortLead":"2,6 százalékkal többet költöttek a világon katonai célokra 2020-ban, mint az előző évben – írja a Deutsche Welle.","id":"20210427_Hiaba_a_vilagvalsag_a_hadseregekre_tobb_penz_jutott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1943e5bc-aefc-4b00-9b26-5bca3b0200eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4100d43-4686-4b23-a48a-e42d2c6796c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210427_Hiaba_a_vilagvalsag_a_hadseregekre_tobb_penz_jutott","timestamp":"2021. április. 27. 15:38","title":"Hiába a világválság, a hadseregekre több pénz jutott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ababbc2-3eaf-4b9e-9c4b-a6b772183295","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A Volánbusz is lazít a járványügyi szabályokon.","shortLead":"A Volánbusz is lazít a járványügyi szabályokon.","id":"20210428_volan_busz_elso_ajto_felszallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ababbc2-3eaf-4b9e-9c4b-a6b772183295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2938975c-4ff1-46ec-8dac-20fbf9474c62","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_volan_busz_elso_ajto_felszallas","timestamp":"2021. április. 28. 05:54","title":"Május 1-jétől visszaállítja a Volánbusz az első ajtós felszállási rendet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820a68b5-7700-4ade-9747-68c25eb498bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erre még várni kell.","shortLead":"Erre még várni kell.","id":"20210427_eskuvo_lakodalom_beoltottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=820a68b5-7700-4ade-9747-68c25eb498bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dca26d9-5d13-4c4e-aa3d-821a43358a7e","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_eskuvo_lakodalom_beoltottak","timestamp":"2021. április. 27. 19:45","title":"4 millió beoltott után sem engedélyezik a lakodalmakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Májusban 1,3 millió adag Pfizer-vakcina érkezik, a friss Oscar-díjas Anthony Hopkins átaludta az Oscart. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Májusban 1,3 millió adag Pfizer-vakcina érkezik, a friss Oscar-díjas Anthony Hopkins átaludta az Oscart. A hvg360...","id":"20210428_Radar360_Jon_a_kinai_egyetem_megy_a_kozvagyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d0cdf4-2d45-4d98-8534-c8d99154ad64","keywords":null,"link":"/360/20210428_Radar360_Jon_a_kinai_egyetem_megy_a_kozvagyon","timestamp":"2021. április. 28. 07:57","title":"Radar360: Jön a kínai egyetem, megy a közvagyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0727a8c9-a1c6-42dd-b544-3a1409b4800d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tian-he az új bázis főmodulja. Még tíz missziót kell teljesíteni, hogy az állomás minden része felkerüljön.","shortLead":"A Tian-he az új bázis főmodulja. Még tíz missziót kell teljesíteni, hogy az állomás minden része felkerüljön.","id":"20210429_kina_urallomas_tian_he","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0727a8c9-a1c6-42dd-b544-3a1409b4800d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3ac4ff-e6dc-4a7e-a5a9-9516cf8178e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_kina_urallomas_tian_he","timestamp":"2021. április. 29. 06:15","title":"Úton a Mennyei Harmónia, Kína új űrállomásának első darabja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]