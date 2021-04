Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b5baa778-425e-4f3e-ae95-dbd82dc35ab0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Nagyot nőtt a foglalkoztatottság, de még így sem érte el a tavaly év végi szintet.","shortLead":"Nagyot nőtt a foglalkoztatottság, de még így sem érte el a tavaly év végi szintet.","id":"20210428_munka_foglalkoztatottsag_ksh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5baa778-425e-4f3e-ae95-dbd82dc35ab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e65dbd-1a7d-4c7b-b753-35412d8f4a33","keywords":null,"link":"/kkv/20210428_munka_foglalkoztatottsag_ksh","timestamp":"2021. április. 28. 09:40","title":"66 ezren tértek vissza a munkába márciusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7915ae7f-a77e-42dd-b0e8-8c9641fc4299","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A miniszterelnök veje élt az elővásárlási jogával és megveszi a szomszéd telket 125 millió forintért.","shortLead":"A miniszterelnök veje élt az elővásárlási jogával és megveszi a szomszéd telket 125 millió forintért.","id":"20210428_Tiborcz_Istvan_felsoors","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7915ae7f-a77e-42dd-b0e8-8c9641fc4299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314df0e3-8391-4cd7-9766-00a02c9e089c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210428_Tiborcz_Istvan_felsoors","timestamp":"2021. április. 28. 21:34","title":"Tiborcz István bővíti a felsőörsi birtokát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4859aaa2-0742-4aac-955c-85734168a0f2","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A friss HVG-ben a Harry Potter-könyvek és az Ickabog műfordítója, Tóth Tamás Boldizsár munkájának műhelytitkaiba avatja be az olvasókat.","shortLead":"A friss HVG-ben a Harry Potter-könyvek és az Ickabog műfordítója, Tóth Tamás Boldizsár munkájának műhelytitkaiba avatja...","id":"20210428_Toth_Tamas_Boldizsar_mufordito_Harry_Potter_Ickabog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4859aaa2-0742-4aac-955c-85734168a0f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b46d96-28c9-48fd-858c-36ca70efa046","keywords":null,"link":"/kultura/20210428_Toth_Tamas_Boldizsar_mufordito_Harry_Potter_Ickabog","timestamp":"2021. április. 28. 13:45","title":"„A Harry Potterben is játék a varázslat, fontos problémákat nem lehet csodával megoldani”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyi szolgáltatások közül egyre több vehető igénybe online, vagyis anélkül, hogy személyesen el kellene menni az adott bank vagy biztosító fiókjába - az életbiztosításoknál azonban erre nem minden esetben van lehetőség. 