[{"available":true,"c_guid":"7b642694-50c5-417b-a4ab-3ea9a7a85aa7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bukaresti repülőtereket üzemeltető állami vállalat szerint a reméltnél lassabban indul újra a légi közlekedés.","shortLead":"A bukaresti repülőtereket üzemeltető állami vállalat szerint a reméltnél lassabban indul újra a légi közlekedés.","id":"20210428_Repter_alkalmazott_kenyszerszabadsag_Romania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b642694-50c5-417b-a4ab-3ea9a7a85aa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f7970e-bf48-46bc-af49-3bf728b11a99","keywords":null,"link":"/vilag/20210428_Repter_alkalmazott_kenyszerszabadsag_Romania","timestamp":"2021. április. 28. 20:21","title":"Több mint 700 reptéri alkalmazottat küldenek kényszerszabadságra Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9cba5f4-1272-4108-b6eb-5124727f9964","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tízéves házassági évfordulójuk alkalmából olyan videót forgattak, amelyet még a magyar családpolitika is megirigyelhetne.","shortLead":"A tízéves házassági évfordulójuk alkalmából olyan videót forgattak, amelyet még a magyar családpolitika is...","id":"20210429_Vajon_hogy_fer_el_ennyi_boldogsag_Vilmos_herceg_es_Katalin_hercegne_kisfilmjeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9cba5f4-1272-4108-b6eb-5124727f9964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6534efce-b340-4046-adb9-bcf928ebb391","keywords":null,"link":"/elet/20210429_Vajon_hogy_fer_el_ennyi_boldogsag_Vilmos_herceg_es_Katalin_hercegne_kisfilmjeben","timestamp":"2021. április. 29. 17:09","title":"Vajon hogy fér el ennyi boldogság Vilmos herceg és Katalin hercegné kisfilmjében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d10eb7-0ed7-4a96-8aed-43f53a71b9d5","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A tévés vetélkedőben bizonyító, Watson néven elhíresült számítógép az orvostudományban egyelőre nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Részlet. Azt ígérik, a járványügyi előírásokat is szem előtt tartják majd.



