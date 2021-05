Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e35dad5a-d79d-49d5-8cbe-1a91c67eec97","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Esmé Bianco állítása szerint a zenész rendszeresen megkorbácsolta, és volt, hogy baltával kergette a lakásban.","shortLead":"Esmé Bianco állítása szerint a zenész rendszeresen megkorbácsolta, és volt, hogy baltával kergette a lakásban.","id":"20210430_Beperelte_Marilyn_Mansont_volt_baratnoje_nemi_eroszak_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e35dad5a-d79d-49d5-8cbe-1a91c67eec97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f93c87b-9eb3-4dbe-afb9-24c22d29e5ae","keywords":null,"link":"/kultura/20210430_Beperelte_Marilyn_Mansont_volt_baratnoje_nemi_eroszak_miatt","timestamp":"2021. április. 30. 21:57","title":"Beperelte Marilyn Mansont nemi erőszak miatt a volt barátnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4286783b-cf4a-43f8-b248-7e0e4887827f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Mindent kiszámoltak – kivéve a szurkolók és a játékosok reagálását – írta a Der Spiegel.\r

","shortLead":"Mindent kiszámoltak – kivéve a szurkolók és a játékosok reagálását – írta a Der Spiegel.\r

","id":"20210429_Hatmilliard_eurot_vartak_a_befektetok_a_Szuperligatol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4286783b-cf4a-43f8-b248-7e0e4887827f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f56ad8a-27cb-408e-9930-691a15ea8d62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210429_Hatmilliard_eurot_vartak_a_befektetok_a_Szuperligatol","timestamp":"2021. április. 29. 18:17","title":"Hatmilliárd eurót vártak a befektetők a Szuperligától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0244f193-599c-4ca1-88b4-4773c67d511e","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Megvette a Malévtól a volt amerikai nagykövet repülőgépét, helikopterrel villogott. A Nicolaus Peitlerként bemutatkozó nemzetközi szélhámos az a Peitler Miklós volt, aki már a hetvenes években félmillió forintot csalt ki gyanútlan emberekből. Rábeszélőképessége elképesztő volt, joggal nevezhető minden idők egyik legnagyobb magyar szélhámosának, kihagyhatatlan svindlertörténeti cikksorozatunkból.","shortLead":"Megvette a Malévtól a volt amerikai nagykövet repülőgépét, helikopterrel villogott. A Nicolaus Peitlerként bemutatkozó...","id":"20210429_Peitler_Mikos_Magyar_svindlerek_8_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0244f193-599c-4ca1-88b4-4773c67d511e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334413e5-6113-47c8-9cfd-c13e6fdd1f72","keywords":null,"link":"/360/20210429_Peitler_Mikos_Magyar_svindlerek_8_resz","timestamp":"2021. április. 29. 19:00","title":"Tudta, ha helikopterrel megy tárgyalni, beveszik a dumáját – Magyar svindlerek, 8. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az orosz elnök a XX. század kétpólusú kategóriáiban gondolkodik. Úgy véli, folyamatosan csatáznia kell a nyugattal, írja a német lap.","shortLead":"Az orosz elnök a XX. század kétpólusú kategóriáiban gondolkodik. Úgy véli, folyamatosan csatáznia kell a nyugattal...","id":"20210430_FAZ_Putyin_a_hideghaboru_utolso_katonaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c64a37e1-68bb-4005-9170-6d1a0e78768a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b517a79-96e7-4481-9cb0-043388739fec","keywords":null,"link":"/360/20210430_FAZ_Putyin_a_hideghaboru_utolso_katonaja","timestamp":"2021. április. 30. 07:30","title":"FAZ: Putyin a hidegháború utolsó katonája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"188e1c3b-fd3b-4e37-b639-31745d00ca35","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az író 33 évet töltött a CIA szolgálatában, a Becsület Érdemérmet is megkapta. 69 éves volt.","shortLead":"Az író 33 évet töltött a CIA szolgálatában, a Becsület Érdemérmet is megkapta. 69 éves volt.","id":"20210429_Elhunyt_Jason_Matthews_Voros_vereb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=188e1c3b-fd3b-4e37-b639-31745d00ca35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d66fc9b3-542a-4774-86a9-eacc44df3aad","keywords":null,"link":"/kultura/20210429_Elhunyt_Jason_Matthews_Voros_vereb","timestamp":"2021. április. 29. 21:55","title":"Elhunyt Jason Matthews, a Vörös veréb trilógia szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829ca4f3-017f-42cd-a508-1cb0b578dfc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez derül ki a magyar miniszterelnök friss Facebook-bejegyzéséből.","shortLead":"Ez derül ki a magyar miniszterelnök friss Facebook-bejegyzéséből.","id":"20210429_orban_viktor_kinai_elnok_peking_kina_diplomacia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=829ca4f3-017f-42cd-a508-1cb0b578dfc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cf9118-73e7-4540-b65c-509f82dc38ed","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_orban_viktor_kinai_elnok_peking_kina_diplomacia","timestamp":"2021. április. 29. 13:16","title":"Orbán Viktort Kínába hívták, megy is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután az első három repülést probléma nélkül hajtotta végre a Marson a NASA helikoptere, az Ingenuity, a szakemberek most egy negyedikre is parancsot adnak a gépnek.","shortLead":"Miután az első három repülést probléma nélkül hajtotta végre a Marson a NASA helikoptere, az Ingenuity, a szakemberek...","id":"20210429_nasa_mars_ingenuity_marsi_helikopter_repules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7fe9a92-355c-4abf-93ec-c07b98ce1823","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_nasa_mars_ingenuity_marsi_helikopter_repules","timestamp":"2021. április. 29. 15:03","title":"Gyorsabban, messzebb, még tovább: három rekordot is felállíthat a NASA marsi helikoptere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7854f1b3-8fa6-461c-b9be-2231413b30d7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság elutasította a képviselők egy negyedének indítványát a Munka törvénykönyve 2018 végén elfogadott módosítása alaptörvényellenességének megállapítására és megsemmisítésére, de megállapított egy törvényhozói mulasztást, és megszabott egy alkotmányos követelményt. \r

\r

","shortLead":"Az Alkotmánybíróság elutasította a képviselők egy negyedének indítványát a Munka törvénykönyve 2018 végén elfogadott...","id":"20210430_Ab_nem_alkotmanyserto_a_rabszolgatorveny_de_nincs_is_teljesen_rendben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7854f1b3-8fa6-461c-b9be-2231413b30d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468f909d-3e0d-482a-b387-d00457603834","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_Ab_nem_alkotmanyserto_a_rabszolgatorveny_de_nincs_is_teljesen_rendben","timestamp":"2021. április. 30. 20:32","title":"Ab: nem alkotmánysértő a „rabszolgatörvény”, de nincs is teljesen rendben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]