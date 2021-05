Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elsőre nem sikerült, harmadik nekifutásra azonban már összejött a NASA újabb marsi repülése. Az Ingenuity pénteken negyedik alkalommal emelkedett a vörös bolygó légkörébe.","shortLead":"Elsőre nem sikerült, harmadik nekifutásra azonban már összejött a NASA újabb marsi repülése. Az Ingenuity pénteken...","id":"20210503_mars_helikopter_ingenuity_marsi_repules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f152ae-f349-44d1-b05c-443e0f19b199","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_mars_helikopter_ingenuity_marsi_repules","timestamp":"2021. május. 03. 10:33","title":"Sikerült az újabb repülés a Marson, két rekordot is megdöntött az Ingenuity","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valaki nagyon sok pénzzel lett gazdagabb vasárnap. ","shortLead":"Valaki nagyon sok pénzzel lett gazdagabb vasárnap. ","id":"20210502_Hatos_lotto_nyeroszamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f084cc8-f371-464f-8516-e13109a36a06","keywords":null,"link":"/itthon/20210502_Hatos_lotto_nyeroszamok","timestamp":"2021. május. 02. 16:44","title":"Volt telitalálatos a hatos lottón, mutatjuk a számokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03571505-1673-4ed7-adee-49ba4de485d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár jó eséllyel még hónapokra vagyunk attól, hogy a Samsung bemutassa idei összecsukható okostelefonjait, a Galaxy Z Fold3-at és a Galaxy Z Flip 2-t, egy komoly szivárogtatás már most leleplezi, hogyan nézhetnek ki a készülékek, és milyen újdonságokat tartalmazhatnak.","shortLead":"Bár jó eséllyel még hónapokra vagyunk attól, hogy a Samsung bemutassa idei összecsukható okostelefonjait, a Galaxy Z...","id":"20210503_samsung_galaxy_z_fold3_samsung_galaxy_z_flip_2_kiszivargott_kepek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03571505-1673-4ed7-adee-49ba4de485d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d89c0b-82d8-4621-ad55-48c7352ab5a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_samsung_galaxy_z_fold3_samsung_galaxy_z_flip_2_kiszivargott_kepek","timestamp":"2021. május. 03. 09:33","title":"Kiszivárgott képeken láthatók a Samsung új összecsukható mobiljai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ee3ae4-d791-461a-9a4e-c162375d942f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapesti Autósok közösségének oldalára került fel egy videó egy udvarias sofőrről.","shortLead":"A Budapesti Autósok közösségének oldalára került fel egy videó egy udvarias sofőrről.","id":"20210501_Ennek_a_budapesti_autosnak_helyen_volt_a_szive_es_az_esze_is__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96ee3ae4-d791-461a-9a4e-c162375d942f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f78ed7b-b754-4bed-8de2-b4c4da6aaa2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210501_Ennek_a_budapesti_autosnak_helyen_volt_a_szive_es_az_esze_is__video","timestamp":"2021. május. 01. 13:47","title":"Ennek a budapesti autósnak helyén volt a szíve és az esze is - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bcf62fb-f634-42c3-93d2-05c641b039a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavalyi, mondhatni óvatos bemutatkozás után az idei év slágertermékei lehetnek az összehajtható telefonok. Egyre több gyártó rukkol ki ilyen eszközzel, és hamarosan az Apple is közöttük lehet. Pedig az iPhone-osokat – egyelőre – nem hozza túlságosan lázba ez a készüléktípus.","shortLead":"A tavalyi, mondhatni óvatos bemutatkozás után az idei év slágertermékei lehetnek az összehajtható telefonok. Egyre több...","id":"20210503_apple_osszehajthato_telefonok_iphone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bcf62fb-f634-42c3-93d2-05c641b039a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f3b5e3-c62c-4d22-a0e8-d6710ce642c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_apple_osszehajthato_telefonok_iphone","timestamp":"2021. május. 03. 12:03","title":"Nem igazán érdekli az iPhone-osokat az összehajtható telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Egy szakember szerint várhatóan meg kell szoknunk, hogy a normális, mindennapi életünkhöz hozzá fog tartozni a koronavírus.","shortLead":"Egy szakember szerint várhatóan meg kell szoknunk, hogy a normális, mindennapi életünkhöz hozzá fog tartozni...","id":"20210503_nyajimmunitas_vedettseg_korea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"536fbf3c-e22c-46bc-9c04-f81ea15ce175","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_nyajimmunitas_vedettseg_korea","timestamp":"2021. május. 03. 11:23","title":"Dél-koreai járványszakember: A 70 százalékos átoltottság sem jelentene nyájimmunitást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ccd6c4-acf2-4050-9c97-8febaad09304","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közvélemény-kutatás szerint a Párbeszéd politikusa az ellenzéki előválasztáson és kormánypárti ellenfelével szemben is nyerne 2022-ben.","shortLead":"A közvélemény-kutatás szerint a Párbeszéd politikusa az ellenzéki előválasztáson és kormánypárti ellenfelével szemben...","id":"20210503_Republikon_Mellar_Tamas_Pecs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01ccd6c4-acf2-4050-9c97-8febaad09304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5e5507-b936-4670-ba13-400b4c105932","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_Republikon_Mellar_Tamas_Pecs","timestamp":"2021. május. 03. 11:11","title":"Republikon: Mellár Tamás a legnépszerűbb jelölt Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63eeb6c1-4476-4e1e-97d5-6df7604a2477","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A regisztráció lassulása miatt ennek elérése azonban nem biztos, hogy egyszerű lesz. ","shortLead":"A regisztráció lassulása miatt ennek elérése azonban nem biztos, hogy egyszerű lesz. ","id":"20210501_Orban_otmillio_beoltott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63eeb6c1-4476-4e1e-97d5-6df7604a2477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63aa1be1-89b2-4851-95e8-b884b7e2bb92","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Orban_otmillio_beoltott","timestamp":"2021. május. 01. 14:39","title":"Orbán következő célja az ötmillió beoltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]