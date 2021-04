Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"62838f31-4e94-41e8-a809-cb03b3f032df","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Európa egyik legfontosabb lapja úgy ítéli meg, hogy az eddiginél határozottabb támogatásra szorul a negyedik hatalmi ág, és hogy a független sajtóért vívott harc szorosan összefügg a jogállam védelmével.","shortLead":"Európa egyik legfontosabb lapja úgy ítéli meg, hogy az eddiginél határozottabb támogatásra szorul a negyedik hatalmi...","id":"20210420_Europai_Unio_sajtoszabadsag_Financial_Times_lapszemle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62838f31-4e94-41e8-a809-cb03b3f032df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97158cbc-4151-4b47-a963-eddb8dc4e1b4","keywords":null,"link":"/360/20210420_Europai_Unio_sajtoszabadsag_Financial_Times_lapszemle","timestamp":"2021. április. 20. 07:30","title":"Financial Times: A sajtószabadság ellenségei ellen a legjobb védekezés a támadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94daeab7-4644-4010-b0bf-a5a0ba5e60df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A tudósok szerint az általuk kifejlesztett fehér festék jobban hűt, mint egy légkondi.","shortLead":"A tudósok szerint az általuk kifejlesztett fehér festék jobban hűt, mint egy légkondi.","id":"20210419_vilag_legfeherebb_festek_hutenek_le_Fold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94daeab7-4644-4010-b0bf-a5a0ba5e60df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f83cdb-5af5-4820-9b53-32912fdedcef","keywords":null,"link":"/zhvg/20210419_vilag_legfeherebb_festek_hutenek_le_Fold","timestamp":"2021. április. 19. 12:37","title":"A világ legfehérebb festékével hűtenék le a Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eca69f5-76b2-44f7-92ed-be54354c7d71","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hétfőn születhet döntés a Bajnokok Ligája átalakításáról.","shortLead":"Hétfőn születhet döntés a Bajnokok Ligája átalakításáról.","id":"20210418_Megfenyegette_az_UEFA_az_uj_ligat_tamogato_elitklubokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3eca69f5-76b2-44f7-92ed-be54354c7d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae17a27-ef38-4919-ae09-16f9a31035c1","keywords":null,"link":"/sport/20210418_Megfenyegette_az_UEFA_az_uj_ligat_tamogato_elitklubokat","timestamp":"2021. április. 18. 21:00","title":"Megfenyegette az UEFA az új ligát támogató elitklubokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58d9268-9a2f-4e1c-be41-6af1d929d1db","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Lényegében semmiben sem ért egyet a Dunaferr körül hadakozó két csoport, sőt, amiről az egyik azt állítja bírósági papírja van, a másik is ugyanilyen határozottan állítja annak pont az ellenkezőjét. Egy dologban lehetünk csak biztosak: nem lesz könnyű dolga a nyomozóhatóságoknak, bíróságoknak, ha igazságot akarnak szolgáltatni.","shortLead":"Lényegében semmiben sem ért egyet a Dunaferr körül hadakozó két csoport, sőt, amiről az egyik azt állítja bírósági...","id":"20210419_Dunaferr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f58d9268-9a2f-4e1c-be41-6af1d929d1db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f142edd1-0bce-4363-8255-615c6f9258a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210419_Dunaferr","timestamp":"2021. április. 19. 20:00","title":"Kopaszokkal és meghatalmazásokkal mennek egymásnak a Dunaferr-ügy szereplői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20393d4e-6706-43f6-a516-38a98c3c342c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két technológiát is ötvöz a TCL valóban ígéretes prototípusa: kihajtható, illetve nyújtható/gördülő. Izgalmas megoldásról van szó, bár nem ez lesz a gyártó első rugalmas kijelzőjű készüléke.","shortLead":"Két technológiát is ötvöz a TCL valóban ígéretes prototípusa: kihajtható, illetve nyújtható/gördülő. Izgalmas...","id":"20210419_tcl_hajthato_es_nyujthato_telefon_prototipus_fold_and_roll","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20393d4e-6706-43f6-a516-38a98c3c342c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7578f76-6c8c-463b-b03c-5de82bec8fbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_tcl_hajthato_es_nyujthato_telefon_prototipus_fold_and_roll","timestamp":"2021. április. 19. 18:03","title":"A TCL telefonja nem csak széthajtogatható, utána még nyújtható is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec2f229-ef7d-48f4-9109-be0cf1221b0e","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Ha kellő erővel és kitartóan egy irányból fúj a szél, akkor lehet igazán sárkányt repíteni. Akinek egyszer is sikerült, sohasem felejti el: a sárkány folyamatos emelkedéssel felszáll a magasba, a fejünk fölé, és ott – ha ügyesek vagyunk – egy idő után megáll a levegőben. Kezünkben a kötél végét tartjuk, és azon, akár egy köldökzsinóron keresztül, érezzük a sárkányt, mint egy élőlényt. Bármeddig maradnánk vele így, együtt – mintha mi is lebegnénk.","shortLead":"Ha kellő erővel és kitartóan egy irányból fúj a szél, akkor lehet igazán sárkányt repíteni. Akinek egyszer is sikerült...","id":"20210419_Jo_sarkanyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ec2f229-ef7d-48f4-9109-be0cf1221b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444662a2-d481-44d7-9b34-08c8adf3aeee","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20210419_Jo_sarkanyok","timestamp":"2021. április. 19. 11:37","title":"Jó sárkányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy budapesti rendelőintézetben úgy jutottak többen oltáshoz, hogy behívóval sem rendelkeztek. Az ok: megmaradt néhány vakcina.","shortLead":"Egy budapesti rendelőintézetben úgy jutottak többen oltáshoz, hogy behívóval sem rendelkeztek. Az ok: megmaradt néhány...","id":"20210419_facebook_csoport_vakcina_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4062ee-5d5e-49cc-bc70-eaada89e0307","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_facebook_csoport_vakcina_oltas","timestamp":"2021. április. 19. 07:14","title":"Nyílt Facebook-csoport alakult, tagjaik a “lepattanó” vakcinákra vadásznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b17acb-abde-43c1-80fa-f8de78bd685d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Soha nem volt még akkora kihívás az európai futball vezetői előtt, mint most, amikor tizenkét nagy klub vezetői bejelentették, hogy saját bajnokságot hoznak létre. De elmennek-e a szakadárok a falig, és hagyják, hogy az UEFA kizárja a részt vevő játékosokat a válogatottból, a klubokat pedig a saját hazájuk bajnokságából? Vagy csak minden eddiginél komolyabban szemléltetik, hogy nagyobb beleszólást akarnak a pénzügyekbe? Jönnének-e közvetítési bevételek, ha minden évben csak ugyanaz a pár elitcsapat játszana egymással, és mi várhatna egy kisebb liga, például a magyar bajnokság szurkolóira így?","shortLead":"Soha nem volt még akkora kihívás az európai futball vezetői előtt, mint most, amikor tizenkét nagy klub vezetői...","id":"20210419_foci_szuperliga_kiszakadas_bl_uefa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05b17acb-abde-43c1-80fa-f8de78bd685d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2cf028d-a9ad-4ba1-8882-4f0d502f1ddf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210419_foci_szuperliga_kiszakadas_bl_uefa","timestamp":"2021. április. 19. 14:30","title":"Minden idők egyik legnagyobb zsarolását látjuk, vagy a futball teljes reformját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]