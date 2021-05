Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Piknikezés közben játszottak a gyerekek a puskával, amit egy erdész vitt magával.","shortLead":"Piknikezés közben játszottak a gyerekek a puskával, amit egy erdész vitt magával.","id":"20210504_legpuska_baleset_maros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb62e4b-54fd-40a5-8e98-a2ab00bdd1d1","keywords":null,"link":"/vilag/20210504_legpuska_baleset_maros","timestamp":"2021. május. 04. 08:01","title":"Légpuskával lelőtte ötéves öccsét egy nyolcéves gyerek Maros megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653b449f-ca2e-4972-8b57-bc09544695bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész Oprah Winfreynek adott interjút, először szólalt meg nyilvánosan, mióta transz férfiként comingoutolt.","shortLead":"A színész Oprah Winfreynek adott interjút, először szólalt meg nyilvánosan, mióta transz férfiként comingoutolt.","id":"20210503_Elliot_Page_Az_eletemet_mentette_meg_a_nemvalto_mutet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=653b449f-ca2e-4972-8b57-bc09544695bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be055b3c-b4c0-4664-9f03-d8be01e738a3","keywords":null,"link":"/elet/20210503_Elliot_Page_Az_eletemet_mentette_meg_a_nemvalto_mutet","timestamp":"2021. május. 03. 10:58","title":"Elliot Page: Az életemet mentette meg a nemváltó műtét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"114af415-f99c-4b08-bd9f-8518a0a079b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Max Hodak, a Neuralink társalapítója csendben lépett ki Elon Muskkal közös cégéből. Döntése okáról nem beszélt.","shortLead":"Max Hodak, a Neuralink társalapítója csendben lépett ki Elon Muskkal közös cégéből. Döntése okáról nem beszélt.","id":"20210503_neuralink_agy_szamitogep_interfesz_max_hodak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=114af415-f99c-4b08-bd9f-8518a0a079b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188bdad3-3592-4574-9e76-a37f522b8322","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_neuralink_agy_szamitogep_interfesz_max_hodak","timestamp":"2021. május. 03. 08:33","title":"Lelépett a társalapító a Neuralinktől, ami chipet ültetne az emberek agyába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7e136f-325b-4d3e-92c3-ed03c8a11b14","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az új évad is véresnek ígérkezik. ","shortLead":"Az új évad is véresnek ígérkezik. ","id":"20210504_Dexter_sorozat_Showtime_folytatas_teaser","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d7e136f-325b-4d3e-92c3-ed03c8a11b14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fabd27b-c9f5-4135-83c2-edc22f3fb185","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Dexter_sorozat_Showtime_folytatas_teaser","timestamp":"2021. május. 04. 12:50","title":"Nem sok jót sejtet a visszatérő Dexter új teasere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f549f755-179e-4f32-8bf1-0c847d73ce83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők száma, és az új fertőzöttek száma is csökken. A négymilliós határ elérése után eddig kevesen kapták meg az első oltásukat.","shortLead":"A kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők száma, és az új fertőzöttek száma is csökken. A négymilliós határ elérése...","id":"20210503_covid_koronavirus_jarvany_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f549f755-179e-4f32-8bf1-0c847d73ce83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b5cff3-9765-464c-adbd-5e92e6e64abb","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_covid_koronavirus_jarvany_szamok","timestamp":"2021. május. 03. 09:09","title":"106 újabb áldozata van a koronavírusnak, alig 9 ezren kapták meg tegnap az első oltásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17699151-f70b-4bc1-9c49-a4ec9e636beb","c_author":"Ballai Vince - Ká Zoltán","category":"itthon","description":"Az érettségi évének stressze a szokásos volt, de a feloldást jelentő események hiányoztak. Elszoktak a személyes számonkéréstől, ezért volt, aki emiatt is izgult a magyarérettségi előtt a budapesti Radnóti Miklós Gimnázium végzősei közül. Kijőve már oldottabb hangulatban értékelték a távoktatásos felkészülés kihívásait, és persze a feladatok nehézségét. Videóriport.","shortLead":"Az érettségi évének stressze a szokásos volt, de a feloldást jelentő események hiányoztak. Elszoktak a személyes...","id":"20210503_erettsegi_2021_diakok_magyar_irasbeli_radnoti_gimnazium_videoriport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17699151-f70b-4bc1-9c49-a4ec9e636beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae5710a9-fa30-494e-b0ba-81f40d064ee0","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_erettsegi_2021_diakok_magyar_irasbeli_radnoti_gimnazium_videoriport","timestamp":"2021. május. 03. 18:20","title":"\"Nagyon elszoktam a számonkéréstől\" – diákok vallanak az érettségiről (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df353ceb-77d9-4183-80f0-7023439b9cc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legolcsóbb változatban 58-as aksi és 170 lóerős villanymotor található.","shortLead":"A legolcsóbb változatban 58-as aksi és 170 lóerős villanymotor található.","id":"20210503_15_millio_forinton_nyit_itthon_a_hyundai_ioniq_5","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df353ceb-77d9-4183-80f0-7023439b9cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3767f00c-946c-42dd-9524-9837da0f1886","keywords":null,"link":"/cegauto/20210503_15_millio_forinton_nyit_itthon_a_hyundai_ioniq_5","timestamp":"2021. május. 03. 06:41","title":"15 millió forinton nyit itthon a Hyundai Ioniq 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A témában készülő bizottsági véleményt várhatóan júniusban teszi közzé az Európai Gyógyszerügynökség (EMA). A Pfizer–BioNTech oltóanyaga jelenleg csak a 16 éveseknél idősebbeknél engedélyezett.","shortLead":"A témában készülő bizottsági véleményt várhatóan júniusban teszi közzé az Európai Gyógyszerügynökség (EMA...","id":"20210503_pfizer_biontech_oltas_12_15_eves_korosztaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930d850b-c0d4-46a1-8741-73a744d0e72f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_pfizer_biontech_oltas_12_15_eves_korosztaly","timestamp":"2021. május. 03. 16:07","title":"Már vizsgálják, hogy lehet-e használni a Pfizer oltását a 12-15 éveseknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]