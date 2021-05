Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0a89962c-ed4d-4382-95ac-54b2853a898e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"itthon","description":"Amióta éves bontásban vezetik a statisztikát, soha nem volt akkora a halálozások és a születések közötti különbség, mint 2020-ban, és szinte biztosra vehetjük, hogy 2021-ben ennél is rosszabb lesz a helyzet. Tavaly 3800-zal több magyar tért haza külföldről, mint ahányan kivándoroltak. A házasságkötések száma 1986 óta nem volt ennyire magas, a válásoké 1958 óta nem volt ilyen alacsony – derül ki a KSH Népmozgalom, 2020 című kiadványából.","shortLead":"Amióta éves bontásban vezetik a statisztikát, soha nem volt akkora a halálozások és a születések közötti különbség...","id":"20210505_demografia_nepesedes_szuletes_halal_bevandorlas_hazassag_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a89962c-ed4d-4382-95ac-54b2853a898e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8939fc1-666a-4247-9911-b3360aa1a2e7","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_demografia_nepesedes_szuletes_halal_bevandorlas_hazassag_ksh","timestamp":"2021. május. 05. 11:41","title":"Részletezte a KSH az elmúlt hetven év legrosszabb népesedési adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt még vizsgálják, hogy az új vírusvariánsokhoz igazított vakcinával oltsanak, vagy a már eddig használt oltóanyagokkal.","shortLead":"Azt még vizsgálják, hogy az új vírusvariánsokhoz igazított vakcinával oltsanak, vagy a már eddig használt...","id":"20210505__harmadik_oltas_egyesult_kiralysag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf4b9cd-c411-4400-8659-e361a4c23e62","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505__harmadik_oltas_egyesult_kiralysag","timestamp":"2021. május. 05. 13:53","title":"Kaphatnak egy harmadik oltást is az 50 felettiek ősszel az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae433ff-6e75-438d-ac35-bf036c28b432","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pont került egy több mint két éve húzódó ügy végére, amelynek főszereplője egy ausztrál férfi fillérekért kínált hozzáféréseket fizetős szolgáltatásokhoz, például a Netflixhez, a Spotifyhoz, az Amazon Prime-hoz. \r

\r

\r

","shortLead":"Pont került egy több mint két éve húzódó ügy végére, amelynek főszereplője egy ausztrál férfi fillérekért kínált...","id":"20210504_bortob_account_generator_weboldalak_uzemelteteseert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ae433ff-6e75-438d-ac35-bf036c28b432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2720cd6-ca9a-4696-813b-ec12a45992a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_bortob_account_generator_weboldalak_uzemelteteseert","timestamp":"2021. május. 04. 09:03","title":"Fillérekért kínált Netflixet és Spotifyt – 26 havi szabadságvesztés lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5ce947-8b1d-4954-aa49-973687529ff7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elefántborjú 9 métert zuhant, de nem sérült meg.","shortLead":"Az elefántborjú 9 métert zuhant, de nem sérült meg.","id":"20210505_Kutba_zuhant_egy_kiselefant_de_kimentettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d5ce947-8b1d-4954-aa49-973687529ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8453444-fbfa-4ac1-9b38-16b9eafd1746","keywords":null,"link":"/elet/20210505_Kutba_zuhant_egy_kiselefant_de_kimentettek","timestamp":"2021. május. 05. 15:38","title":"Kútba zuhant egy kiselefánt Indiában, de kimentették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vádemelést javasol a rendőrség Gődény Györggyel szemben, sikeresen landolt Elon Musk rakétája. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Vádemelést javasol a rendőrség Gődény Györggyel szemben, sikeresen landolt Elon Musk rakétája. A hvg360 reggeli...","id":"20210506_Radar360_Orban_a_szabadsagert_harcol_az_EU_a_kinaiakat_blokkolna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec580ea6-2971-4eee-8b64-eecfe4d47ad1","keywords":null,"link":"/360/20210506_Radar360_Orban_a_szabadsagert_harcol_az_EU_a_kinaiakat_blokkolna","timestamp":"2021. május. 06. 07:59","title":"Radar360: Orbán a \"szabadságért harcol\", az EU a kínaiakat blokkolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Júliusig az európai felnőtt lakosság 70 százaléka megkaphatja a koronavírus elleni oltást.","shortLead":"Júliusig az európai felnőtt lakosság 70 százaléka megkaphatja a koronavírus elleni oltást.","id":"20210504_150_millio_oltast_mar_beadtak_az_EUban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d55988f6-305b-4bbf-99c9-fb8fe16a825c","keywords":null,"link":"/eurologus/20210504_150_millio_oltast_mar_beadtak_az_EUban","timestamp":"2021. május. 04. 14:34","title":"150 millió oltást már beadtak az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma csaknem 5 ezerrel csökkent egy nap alatt.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma csaknem 5 ezerrel csökkent egy nap alatt.","id":"20210505_koronavirus_adatok_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77798666-033e-4bb0-9cca-df5487c33bef","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_koronavirus_adatok_magyarorszag","timestamp":"2021. május. 05. 09:31","title":"Koronavírus: 128 beteg meghalt, 1130 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3424000b-8694-43e6-8722-cf0b3f6b292b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Századvég igazgatója szerint Orbán Viktor ellenzékből is folytatja a politizálást, amennyiben 2022-ben elbuknák a választásokat.","shortLead":"A Századvég igazgatója szerint Orbán Viktor ellenzékből is folytatja a politizálást, amennyiben 2022-ben elbuknák...","id":"20210505_G_Fodor_Gabor_Fidesz_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3424000b-8694-43e6-8722-cf0b3f6b292b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d87ffeb0-cc55-40e8-be19-ae2207fdb4f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_G_Fodor_Gabor_Fidesz_Orban_Viktor","timestamp":"2021. május. 05. 11:26","title":"G. Fodor Gábor: A választások tétje, hogy folytatja-e a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]