[{"available":true,"c_guid":"08b05c3e-e719-4eb2-91fa-5207e74066e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Beast nevű puli ugatását feliratozta a képmegosztó – ez a legújabb fejlesztés.","shortLead":"A Beast nevű puli ugatását feliratozta a képmegosztó – ez a legújabb fejlesztés.","id":"20210504_mark_zuckerberg_beast_instagram_funkcio_felirat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08b05c3e-e719-4eb2-91fa-5207e74066e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d4b54d-3883-4d26-99d2-1cf279099b9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_mark_zuckerberg_beast_instagram_funkcio_felirat","timestamp":"2021. május. 04. 18:16","title":"Mark Zuckerberg puli kutyája jelentette be az Instagram legújabb funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ugyanazon a napon került Mészáros érdekeltségébe az ingatlan, mint a másik villa.","shortLead":"Ugyanazon a napon került Mészáros érdekeltségébe az ingatlan, mint a másik villa.","id":"20210504_villa_meszaros_lorinc_xii_kerulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185752a4-efea-4b7a-8449-3a7f671b6c46","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210504_villa_meszaros_lorinc_xii_kerulet","timestamp":"2021. május. 04. 12:55","title":"Egy másik villát is vettek Mészáros Lőrincék a XII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b4646c-c76c-43fc-95f9-c999dad88224","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"1921-ben Coco Chanel forradalmasította mindazt, amit a nők illatáról gondoltak. A Chanel No. 5 száz évvel később is a világ első számú parfümje, de a hatalmas sikeréhez az illaton túl szükség volt arra a titokzatosságra is, amelyet a névadója képviselt. ","shortLead":"1921-ben Coco Chanel forradalmasította mindazt, amit a nők illatáról gondoltak. A Chanel No. 5 száz évvel később is...","id":"20210504_Chanel_No_5_100","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03b4646c-c76c-43fc-95f9-c999dad88224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b02e1a-84ec-4709-ba83-c5a82ec5923e","keywords":null,"link":"/elet/20210504_Chanel_No_5_100","timestamp":"2021. május. 05. 20:00","title":"Száz éve szagoljuk, és még mindig nem untunk rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27bd9c6-c688-4566-87a0-456d24114eaf","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A legnagyobb német lap szerint a lengyel vezetés igen hálás az EU-nak, amiért ugyan semmibe veszi az uniós elveket, mégis ömlik a pénz hozzá a közös alapokból és Morawiecki-kormány azt csinál a milliárdokkal, amit csak akar. Ebben legutóbb még a hazai ellenzék 2. pártja segített neki.","shortLead":"A legnagyobb német lap szerint a lengyel vezetés igen hálás az EU-nak, amiért ugyan semmibe veszi az uniós elveket...","id":"20210506_Suddeutsche_Zeitung_Az_EUnak_le_kellett_volna_allitania_az_atutalasokat_Varsonak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e27bd9c6-c688-4566-87a0-456d24114eaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e315e3d9-ae30-4e87-bcdc-31b63a86dadc","keywords":null,"link":"/360/20210506_Suddeutsche_Zeitung_Az_EUnak_le_kellett_volna_allitania_az_atutalasokat_Varsonak","timestamp":"2021. május. 06. 07:14","title":"Süddeutsche Zeitung: Az EU-nak le kellett volna állítania az átutalásokat Varsónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5986504d-3372-4a2d-8d38-ed20627954c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ügyészség élettárs által elkövetett szándékos emberölés és gyújtogatás miatt indított eljárást.","shortLead":"Az ügyészség élettárs által elkövetett szándékos emberölés és gyújtogatás miatt indított eljárást.","id":"20210505_franciaorszag_gyllkossag_feleseg_ferj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5986504d-3372-4a2d-8d38-ed20627954c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08bb04cd-08cb-4b6a-b94a-a1b8821d7510","keywords":null,"link":"/vilag/20210505_franciaorszag_gyllkossag_feleseg_ferj","timestamp":"2021. május. 05. 21:41","title":"A nyílt utcán gyújtotta fel a feleségét egy férfi Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vádemelést javasol a rendőrség Gődény Györggyel szemben, sikeresen landolt Elon Musk rakétája. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Vádemelést javasol a rendőrség Gődény Györggyel szemben, sikeresen landolt Elon Musk rakétája. A hvg360 reggeli...","id":"20210506_Radar360_Orban_a_szabadsagert_harcol_az_EU_a_kinaiakat_blokkolna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec580ea6-2971-4eee-8b64-eecfe4d47ad1","keywords":null,"link":"/360/20210506_Radar360_Orban_a_szabadsagert_harcol_az_EU_a_kinaiakat_blokkolna","timestamp":"2021. május. 06. 07:59","title":"Radar360: Orbán a \"szabadságért harcol\", az EU a kínaiakat blokkolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb2c921-cc94-4654-8722-6717d0011b77","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hagyományosan nyáron megtartott, tavaly elmaradt könyves fesztivált szeptember 2. és 5. között rendezik meg a szokott helyszínen.","shortLead":"A hagyományosan nyáron megtartott, tavaly elmaradt könyves fesztivált szeptember 2. és 5. között rendezik meg a szokott...","id":"20210504_Dontottek_szeptemberben_megrendezik_az_Unnepi_Konyvhetet_a_Vorosmarty_teren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fb2c921-cc94-4654-8722-6717d0011b77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a74a3119-2eca-4f32-8f14-575b8dcc2fbe","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Dontottek_szeptemberben_megrendezik_az_Unnepi_Konyvhetet_a_Vorosmarty_teren","timestamp":"2021. május. 04. 23:13","title":"Döntöttek: szeptemberben megrendezik az Ünnepi Könyvhetet a Vörösmarty téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d156ad-d131-433b-ac7e-9a11c8422640","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nagyot nőtt az Erste nyeresége az év első három hónapjában – hangzott el a bank online sajtótájékoztatóján. Ugyan kevesebb új hitelt helyeztek ki, mint egy éve ilyenkor, a kisvállalkozásoknak adott hitelek száma nagyot nőtt, ami a válság utáni visszapattanás jele is lehet.","shortLead":"Nagyot nőtt az Erste nyeresége az év első három hónapjában – hangzott el a bank online sajtótájékoztatóján. Ugyan...","id":"20210505_erste_bank_hitel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2d156ad-d131-433b-ac7e-9a11c8422640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c54194b-c373-451e-a380-79943507f5e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_erste_bank_hitel","timestamp":"2021. május. 05. 10:25","title":"Erste-vezér: Ha valaki bajba kerül a hitelmoratórium vége után, nem küldik egyből a követeléskezelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]