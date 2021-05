Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c0897645-2242-4623-aa0d-c53af9cfce55","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"Online könyvbemutató eseményt szervezett a Schmidt Mária vezette XXI. Század Intézet G. Fodor Gábor nemrégiben megjelent Az Orbán-szabály című kötetének. Méltatott Stumpf István, Deutsch Tamás, Bayer Zsolt, és persze maga a szerző is értekezett. ","shortLead":"Online könyvbemutató eseményt szervezett a Schmidt Mária vezette XXI. Század Intézet G. Fodor Gábor nemrégiben...","id":"20210505_g_fodor_gabor_orban_viktor_konyvbemutato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0897645-2242-4623-aa0d-c53af9cfce55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb732c30-c655-4009-be63-78b50429b6b2","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_g_fodor_gabor_orban_viktor_konyvbemutato","timestamp":"2021. május. 05. 19:35","title":"Korszakalkotó politikusként és metafizikai gondolkodóként mutatja be Orbán Viktort G. Fodor Gábor könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b3bf25a-f9ef-4ae2-b40a-c69c9a8b36b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hobbiprojektnek indult a LegbootLegit nevű Reddit-felhasználó munkája, de lehet, hogy hamarosan bárki vehet majd egyet az általa készített hanglemezből.","shortLead":"Hobbiprojektnek indult a LegbootLegit nevű Reddit-felhasználó munkája, de lehet, hogy hamarosan bárki vehet majd egyet...","id":"20210507_bakelitlemez_windows_95_hangjai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b3bf25a-f9ef-4ae2-b40a-c69c9a8b36b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b62894b-81d3-4080-a1f5-51fc31f674e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_bakelitlemez_windows_95_hangjai","timestamp":"2021. május. 07. 08:33","title":"Bakelitlemezre tette a Reddit-felhasználó a Windows 95 hangjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c47d6f3-808c-472d-8787-fbb0e3295b38","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Az, hogy a közbeszerzések és a megrendelések kizárólag a haveroknál és a vazallusoknál landolnak, akkor érezteti hatását, amikor a rendszer összeomlik. Ezt nevezik ők terheléses támadásnak. Vélemény.","shortLead":"Az, hogy a közbeszerzések és a megrendelések kizárólag a haveroknál és a vazallusoknál landolnak, akkor érezteti...","id":"202118_terheleses_tamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c47d6f3-808c-472d-8787-fbb0e3295b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75af8055-071c-4ff8-8efc-7c7beec992dd","keywords":null,"link":"/360/202118_terheleses_tamadas","timestamp":"2021. május. 06. 13:00","title":"Tóta W.: Terheléses támadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28bd17e-279d-4819-a9eb-a7be479ffb6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava úgy értesült, hogy a legújabb intézmény rendezvényeket szervezne és kutatásokat készítene.","shortLead":"A Népszava úgy értesült, hogy a legújabb intézmény rendezvényeket szervezne és kutatásokat készítene.","id":"20210506_fidesz_keresztenydemokrata_intezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c28bd17e-279d-4819-a9eb-a7be479ffb6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8e2fc0-07f6-4c20-95f1-666d3f45a459","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_fidesz_keresztenydemokrata_intezet","timestamp":"2021. május. 06. 10:08","title":"Új háttérintézményt alapít a Fidesz, hogy nemzetközi vizeken erősödjenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Elutasította a törvényszék az ügyészség fellebbezését, véget ért Bige László házi őrizete.","shortLead":"Elutasította a törvényszék az ügyészség fellebbezését, véget ért Bige László házi őrizete.","id":"20210506_Bige_Laszlo_hazi_orizet_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c459583-b14f-4c4d-b9f0-e25a2b895374","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210506_Bige_Laszlo_hazi_orizet_vege","timestamp":"2021. május. 06. 15:01","title":"Megszüntették Bige László házi őrizetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b618604d-0aa9-4eba-80f3-1c132923c36f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Minden turista beléphet az országba, ha rendelkezik az EU által jóváhagyott oltással, vagy átesett a koronavírus-megbetegedésen, vagy 48 óránál nem régebbi negatív PCR-teszt bizonyítja, hogy nem fertőző.","shortLead":"Minden turista beléphet az országba, ha rendelkezik az EU által jóváhagyott oltással, vagy átesett...","id":"20210506_Majus_kozepen_mar_megnyilhat_Olaszorszag_a_kulfoldi_turistak_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b618604d-0aa9-4eba-80f3-1c132923c36f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74dc76a7-2259-441f-95d0-ee940f5a4f69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210506_Majus_kozepen_mar_megnyilhat_Olaszorszag_a_kulfoldi_turistak_elott","timestamp":"2021. május. 06. 10:56","title":"Május közepén már megnyílhat Olaszország a külföldi turisták előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceafa84f-2159-424b-b1aa-41eddb157617","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cirmi állítólag több órát töltött a magasban, de szerencsére nem szenvedett áramütést.","shortLead":"Cirmi állítólag több órát töltött a magasban, de szerencsére nem szenvedett áramütést.","id":"20210506_Villanyszerelo_macska_hetmeteres_villanyoszlop_Bekescsaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ceafa84f-2159-424b-b1aa-41eddb157617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3d060b5-ba91-44e7-8233-949b2f05c813","keywords":null,"link":"/elet/20210506_Villanyszerelo_macska_hetmeteres_villanyoszlop_Bekescsaba","timestamp":"2021. május. 06. 21:52","title":"A villanyszerelők hozták le a kétségbeesett macskát a hétméteres villanyoszlopról Békéscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f0c9cad-b02b-4d26-9deb-8078216b136e","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Fedett városi térként gondolta újra két fiatal építész az elhagyatott Nagyvásártelepet. Lesznek lebegő irodák, süllyesztett színház, a rakodórámpán vendéglők és a tetőre függesztett futókör is. Imádni fogják a kínaiak.","shortLead":"Fedett városi térként gondolta újra két fiatal építész az elhagyatott Nagyvásártelepet. Lesznek lebegő irodák...","id":"202118__megujulo_nagyvasartelep__kinai_nyomulas__fuggesztett_futopalya__legiesen_konnyed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f0c9cad-b02b-4d26-9deb-8078216b136e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d22657-0cbd-4585-b9b1-090917f4b1cf","keywords":null,"link":"/360/202118__megujulo_nagyvasartelep__kinai_nyomulas__fuggesztett_futopalya__legiesen_konnyed","timestamp":"2021. május. 06. 15:00","title":"Száz éve is grandiózus beruházás helyszíne volt a leendő Fudan Egyetem és a Diákváros területe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]