Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Erős széllökésekre és jégesőre is számítani kell szerdán.","shortLead":"Erős széllökésekre és jégesőre is számítani kell szerdán.","id":"20210511_Figyelmeztetes_zivatarveszely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"157f4b0f-79f5-4022-ac73-8fb8cc7a0f30","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_Figyelmeztetes_zivatarveszely","timestamp":"2021. május. 11. 19:27","title":"Figyelmeztetést adtak ki az egész országra zivatarveszély miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440391e2-d398-444b-9296-e5b46501c657","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A fenntartó Bihar megyei önkormányzat a költséghatékonyság jelszava alatt egyetlen nagy közös intézménnyé olvasztaná a Szigligeti Színházat, a román Regina Maria Színházat és a Nagyváradi Állami Filharmóniát.","shortLead":"A fenntartó Bihar megyei önkormányzat a költséghatékonyság jelszava alatt egyetlen nagy közös intézménnyé olvasztaná...","id":"20210512_Megszunhet_Nagyvaradon_az_onallo_magyar_szinhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=440391e2-d398-444b-9296-e5b46501c657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89fcf28e-ee87-4c77-a1fb-0bad092bf0cc","keywords":null,"link":"/kultura/20210512_Megszunhet_Nagyvaradon_az_onallo_magyar_szinhaz","timestamp":"2021. május. 12. 09:04","title":"Megszűnhet Nagyváradon az önálló magyar színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b86ac834-544d-4713-b6af-72b154f76c54","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alig két esztendős luxusszedánnak máris felvarrták egy picit a ráncait.","shortLead":"Az alig két esztendős luxusszedánnak máris felvarrták egy picit a ráncait.","id":"20210511_meg_halkabb_lett_az_uj_bentley_flying_spur_utastere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b86ac834-544d-4713-b6af-72b154f76c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3715ed1b-5ab0-4463-b173-ea920890d3b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_meg_halkabb_lett_az_uj_bentley_flying_spur_utastere","timestamp":"2021. május. 11. 07:59","title":"Még halkabb lett az új Bentley Flying Spur utastere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15212fe-f348-4466-a609-c745a656ab8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutatás szerint szinte fej fej mellett áll Ungár Péter és Czeglédy Csaba, előbbi mégis valamivel esélyesebb az előválasztáson.","shortLead":"A kutatás szerint szinte fej fej mellett áll Ungár Péter és Czeglédy Csaba, előbbi mégis valamivel esélyesebb...","id":"20210511_szombathely_elovalasztas_zavech_ungar_czegledy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b15212fe-f348-4466-a609-c745a656ab8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54034363-d011-4829-aac0-5f485df7baa8","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_szombathely_elovalasztas_zavech_ungar_czegledy","timestamp":"2021. május. 11. 14:30","title":"Ha Ungár nyeri a szombathelyi előválasztást, Hendét is legyőzheti a Závech Research szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3691efc0-1bf0-4134-808f-8977b6a57167","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyjából három hete mutatta be az Apple kütyü-kereső eszközét, az AirTaget. Bár az gyártó termékei híresek biztonságukról, egy kutatónak sikerült feltörnie ezt az eszközt.","shortLead":"Nagyjából három hete mutatta be az Apple kütyü-kereső eszközét, az AirTaget. Bár az gyártó termékei híresek...","id":"20210512_apple_airtag_feltorese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3691efc0-1bf0-4134-808f-8977b6a57167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ad520a-b7ce-40a1-9456-3396755f3c30","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_apple_airtag_feltorese","timestamp":"2021. május. 12. 10:03","title":"Rossz hír az Apple-nek: feltörhető az AirTag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f99966-42d0-4e31-9b6a-7e83342c2a72","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos hajtásláncú szabadidőautónak már javában zajlanak a közúti tesztjei. ","shortLead":"A tisztán elektromos hajtásláncú szabadidőautónak már javában zajlanak a közúti tesztjei. ","id":"20210512_a_porsche_most_eloszor_megmutatta_az_elektromos_macant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44f99966-42d0-4e31-9b6a-7e83342c2a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ae1a20-474d-483f-9f22-433275559301","keywords":null,"link":"/cegauto/20210512_a_porsche_most_eloszor_megmutatta_az_elektromos_macant","timestamp":"2021. május. 12. 06:41","title":"A Porsche most először megmutatta az elektromos Macant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b58d9c-2477-4714-80a3-d9abdb6b25b6","c_author":"Bátyi Orsolya","category":"360","description":"Nem volt sok más lehetőségünk, ezt kellett választani, mégis szerettük: a Fabulon évtizedekig meghatározó szereplője volt a hazai kozmetikai piacnak. Miért lett annyira népszerű a most éppen ötvenéves márka, hogy – igaz, nem a hajdani választékkal – máig kaphatóak a termékei?","shortLead":"Nem volt sok más lehetőségünk, ezt kellett választani, mégis szerettük: a Fabulon évtizedekig meghatározó szereplője...","id":"20210507_Otven_eve_lett_a_borunk_ore_Fabulon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9b58d9c-2477-4714-80a3-d9abdb6b25b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13b1096-02c3-4073-ad73-5f86d42c82ba","keywords":null,"link":"/360/20210507_Otven_eve_lett_a_borunk_ore_Fabulon","timestamp":"2021. május. 10. 13:00","title":"Ötven éve lett a bőrünk őre, és még mindig nem untuk meg a Fabulont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35149a2-9e47-4d99-afa8-cf7f82cc0402","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész ezzel tiltakozik a díjat odaítélő HFPA botránya ellen.","shortLead":"A színész ezzel tiltakozik a díjat odaítélő HFPA botránya ellen.","id":"20210511_tom_cruise_visszaadja_golden_globe_dijait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b35149a2-9e47-4d99-afa8-cf7f82cc0402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b4dd65-eb6e-4d6f-a78e-c2f8674c4b24","keywords":null,"link":"/kultura/20210511_tom_cruise_visszaadja_golden_globe_dijait","timestamp":"2021. május. 11. 08:28","title":"Tom Cruise visszaadja Golden Globe-díjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]