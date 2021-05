Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b15212fe-f348-4466-a609-c745a656ab8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutatás szerint szinte fej fej mellett áll Ungár Péter és Czeglédy Csaba, előbbi mégis valamivel esélyesebb az előválasztáson.","shortLead":"A kutatás szerint szinte fej fej mellett áll Ungár Péter és Czeglédy Csaba, előbbi mégis valamivel esélyesebb...","id":"20210511_szombathely_elovalasztas_zavech_ungar_czegledy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b15212fe-f348-4466-a609-c745a656ab8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54034363-d011-4829-aac0-5f485df7baa8","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_szombathely_elovalasztas_zavech_ungar_czegledy","timestamp":"2021. május. 11. 14:30","title":"Ha Ungár nyeri a szombathelyi előválasztást, Hendét is legyőzheti a Závech Research szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság csütörtökön dönthet a gyilkossági ügy miatt őrizetbe vettek letartóztatásáról.","shortLead":"A bíróság csütörtökön dönthet a gyilkossági ügy miatt őrizetbe vettek letartóztatásáról.","id":"20210512_ugyeszseg_katzenbach_gyilkossag_letartoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7352cc7c-0ecc-4aa6-bc42-cff952e2df79","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_ugyeszseg_katzenbach_gyilkossag_letartoztatas","timestamp":"2021. május. 12. 16:37","title":"Az ügyészség kéri a Katzenbach-gyilkosság gyanúsítottjainak letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"febe0a37-ff73-4fe6-b101-990ddb5eedbb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nemzet színészei Törőcsik Mari halála után, egyórás tanácskozás során választották meg a cím új birtokosát.","shortLead":"A nemzet színészei Törőcsik Mari halála után, egyórás tanácskozás során választották meg a cím új birtokosát.","id":"20210511_Megvan_a_dontes_Lehoczky_Zsuzsa_a_Nemzet_Szinesze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=febe0a37-ff73-4fe6-b101-990ddb5eedbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cb6266-f4bc-414d-98ec-3f1eb4c46396","keywords":null,"link":"/kultura/20210511_Megvan_a_dontes_Lehoczky_Zsuzsa_a_Nemzet_Szinesze","timestamp":"2021. május. 11. 15:20","title":"Megvan a döntés: Lehoczky Zsuzsa a nemzet színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b983fef2-ff8f-46ce-85cf-5a8cee6b904f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Multimilliárdos elvált nőként Melinda Gates minden bizonnyal továbbra is a filantróp tevékenységeire fog koncentrálni, a CNN összeszedte, hogy melyek ezek. ","shortLead":"Multimilliárdos elvált nőként Melinda Gates minden bizonnyal továbbra is a filantróp tevékenységeire fog koncentrálni...","id":"20210512_Melinda_Gates_a_valas_utan_is_a_nok_eselyegyenlosegeert_fog_harcolni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b983fef2-ff8f-46ce-85cf-5a8cee6b904f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"505bfbf6-f841-4b75-b503-a84ede7c8e39","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Melinda_Gates_a_valas_utan_is_a_nok_eselyegyenlosegeert_fog_harcolni","timestamp":"2021. május. 12. 12:43","title":"Melinda Gates a válás után sem adja fel a harcot a nők esélyegyenlőségéért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028df21b-7513-4d33-a022-2bf3b6d68c23","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat végül egyedül mászott le a póznáról. ","shortLead":"Az állat végül egyedül mászott le a póznáról. ","id":"20210513_Villanypoznara_maszott_meg_a_kabelekre_is_rault_egy_medve_Arizonaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=028df21b-7513-4d33-a022-2bf3b6d68c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60bb4ac4-1f92-4fea-bfbb-516c151707b7","keywords":null,"link":"/elet/20210513_Villanypoznara_maszott_meg_a_kabelekre_is_rault_egy_medve_Arizonaban","timestamp":"2021. május. 13. 10:42","title":"Villanypóznára mászott, még a kábelekre is ráült egy medve Arizonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab864277-5ac2-4518-9c86-db7a0635018a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A GVH 200 millió forintra büntette az eMAG online áruházat a 2018-as Black Friday-kampány miatt, a cég erre vállalkozásokat segítő programot indít, és kedvezménykuponokat ad a vásárlóknak. ","shortLead":"A GVH 200 millió forintra büntette az eMAG online áruházat a 2018-as Black Friday-kampány miatt, a cég erre...","id":"20210512_emag_gvh_black_friday_buntetes_megallapodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab864277-5ac2-4518-9c86-db7a0635018a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da09086-ecd2-4415-9f7f-8ae46f83c640","keywords":null,"link":"/kkv/20210512_emag_gvh_black_friday_buntetes_megallapodas","timestamp":"2021. május. 12. 13:07","title":"Óriási bírságot kapott az eMAG, ezért 4 milliárdos kkv-segítő programot indítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837fb93c-fe85-4b69-81bf-515c0d7d52e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke egy korábbi Facebook-posztját kapta elő igaza bizonyításához.","shortLead":"A DK elnöke egy korábbi Facebook-posztját kapta elő igaza bizonyításához.","id":"20210513_gyurcsany_pfizeres_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=837fb93c-fe85-4b69-81bf-515c0d7d52e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4623170d-86f1-43de-bc1b-dde47186f8b9","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_gyurcsany_pfizeres_oltas","timestamp":"2021. május. 13. 11:32","title":"Gyurcsány a pfizeres oltási akcióról: két hete mondtam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c38aa0aa-68e8-4ebb-821c-fef36886a06c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta foglalkoztatja már a tudósokat a kérdés, hogy vajon mikor készülhetett az angliai Cerne Abbas-i óriás. 12 hónapnyi vizsgálat után megjött az eredmény.","shortLead":"Régóta foglalkoztatja már a tudósokat a kérdés, hogy vajon mikor készülhetett az angliai Cerne Abbas-i óriás. 12...","id":"20210512_cerne_abbas_i_orias_dombrajz_mualkotas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c38aa0aa-68e8-4ebb-821c-fef36886a06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ede088b-86c2-4200-9b29-b19a3f3ac67c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_cerne_abbas_i_orias_dombrajz_mualkotas","timestamp":"2021. május. 12. 14:03","title":"Egy éven át vizsgálták, kiderült, mikor készülhetett az angliai óriás rajza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]