[{"available":true,"c_guid":"b59d2941-0f37-4a7a-9608-8fe451325e56","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Először Kubából jelentették azokat a különös eseteket, amikor amerikai diplomaták betegedtek meg titokzatos körülmények között, de a világban máshol is történtek hasonló incidensek, akadt olyan CIA-s tiszt, akit egy moszkvai szállodában ért mikrohullámú támadás, ezért gyanakszanak sokan az oroszokra. Miután a Fehér Ház két munkatársa is célpont lett, ma már a Pentagon is vizsgálódik. ","shortLead":"Először Kubából jelentették azokat a különös eseteket, amikor amerikai diplomaták betegedtek meg titokzatos körülmények...","id":"20210511_Rejtelyes_mikrohullamu_tamadasokkal_lehetetlenitik_el_az_amerikai_kemeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b59d2941-0f37-4a7a-9608-8fe451325e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"155b3903-2a52-48ef-b3ac-474d956ee5f1","keywords":null,"link":"/360/20210511_Rejtelyes_mikrohullamu_tamadasokkal_lehetetlenitik_el_az_amerikai_kemeket","timestamp":"2021. május. 11. 13:00","title":"Washingtonban észbe kaptak, hogy a Havanna-szindróma ügyét nem lehet bagatellizálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42735e8-0199-4e03-89c2-31378868ccf1","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Mol-közértek nem lesznek ugyan, de a régióban komoly szeletet hasítana ki a netes kereskedelemből az olajtársaság, amely egyre több mindent csinál. Ratatics Péter, a Mol fogyasztói szolgáltatásokért felelős ügyvezető igazgatója elárulta: már idén összetett applikációval újíthatja meg a közlekedést a cég. Interjú.","shortLead":"Mol-közértek nem lesznek ugyan, de a régióban komoly szeletet hasítana ki a netes kereskedelemből az olajtársaság...","id":"20210511_ratatics_interju_mol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a42735e8-0199-4e03-89c2-31378868ccf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f25620-fb5f-4bbe-8cf1-5bef561e3574","keywords":null,"link":"/360/20210511_ratatics_interju_mol","timestamp":"2021. május. 11. 06:30","title":"A térség Amazonja akar lenni a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hamarosan benyújtja az országgyűlésnek a változtatásokat a Pénzügyminisztérium. ","shortLead":"Hamarosan benyújtja az országgyűlésnek a változtatásokat a Pénzügyminisztérium. ","id":"20210511_Adocsokkenteseket_jelentett_be_Varga_Mihaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92a85de-6e5c-4f5c-beae-a61969068528","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_Adocsokkenteseket_jelentett_be_Varga_Mihaly","timestamp":"2021. május. 11. 16:21","title":"Adócsökkentéseket jelentett be Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddfe9f70-60bd-4770-951c-048f68280c1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos elárulta, mennyire büszke az oltást választó fiatalokra, bejelentette az utolsó adag orosz vakcina érkezését ,és a lehangoló hírek veszélyeire is figyelmeztetett az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján. ","shortLead":"Az országos tiszti főorvos elárulta, mennyire büszke az oltást választó fiatalokra, bejelentette az utolsó adag orosz...","id":"20210511_operativ_torzs_muller_cecilia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddfe9f70-60bd-4770-951c-048f68280c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c4045a-ea2d-413f-ab71-4e8c329a2b08","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_operativ_torzs_muller_cecilia","timestamp":"2021. május. 11. 12:58","title":"Müller Cecília: Amit kérek, az a felelős hírfogyasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5981976-6aab-4f07-9cd4-4840d2bc7839","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Őrizetbe vette a rendőrség a 2009-ben eltűnt MTK-focista, Katzenbach Imre két feltételezett gyilkosát, akik közül az egyik az ismert rapper, Curtis testvére, Sz. Lajos. A három elfogott férfi közül a másik szintén újpesti, Sz. Lajos régi cimborája és bizalmasa.","shortLead":"Őrizetbe vette a rendőrség a 2009-ben eltűnt MTK-focista, Katzenbach Imre két feltételezett gyilkosát, akik közül...","id":"20210511_Curtis_testveret_es_az_ujpesti_alvilag_egy_masik_legendas_alakjat_vettek_orizetbe_a_Katzenbachgyilkossag_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5981976-6aab-4f07-9cd4-4840d2bc7839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb92f5ce-e0e6-4939-a3bc-aee9a3d27012","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_Curtis_testveret_es_az_ujpesti_alvilag_egy_masik_legendas_alakjat_vettek_orizetbe_a_Katzenbachgyilkossag_miatt","timestamp":"2021. május. 11. 20:59","title":"Curtis testvére mellett az újpesti alvilág egy másik legendás alakját vették őrizetbe a Katzenbach-gyilkosság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49dd4d4-ae36-43af-8534-6a659652c8be","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kedden dönt az UEFA a BL-döntő helyszínéről, ha a brit korlátozások miatt elveszik Isztambultól a rendezés jogát, akkor London lehet a befutó érte. ","shortLead":"Kedden dönt az UEFA a BL-döntő helyszínéről, ha a brit korlátozások miatt elveszik Isztambultól a rendezés jogát, akkor...","id":"20210510_BL_UEFA_brit_kormany_egyeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f49dd4d4-ae36-43af-8534-6a659652c8be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f218da05-f055-4a6a-8dac-e4d61b0422fd","keywords":null,"link":"/sport/20210510_BL_UEFA_brit_kormany_egyeztetes","timestamp":"2021. május. 10. 13:11","title":"Ismét elbukhatja a Bajnokok Ligája döntőjét Isztambul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d314e9-703c-4c33-8da2-7b97becd6c43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A problémát hetekkel ezelőtt jelezte a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége az állam felé, ám egyelőre nem javították a problémás részt. ","shortLead":"A problémát hetekkel ezelőtt jelezte a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége az állam felé, ám egyelőre nem...","id":"20210510_EESZT_gyengenlatok_hiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45d314e9-703c-4c33-8da2-7b97becd6c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8dbe690-507e-4ab4-97d5-ba382d7740b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_EESZT_gyengenlatok_hiba","timestamp":"2021. május. 10. 13:45","title":"Hibás a Covid-oltás regisztrációs felületének gyengénlátó verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e7050e-697d-411c-afa4-e49ddfaccb65","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Csak májusban 1,3 milliónál több oltóanyagot szállított a gyártó.

","shortLead":"Csak májusban 1,3 milliónál több oltóanyagot szállított a gyártó.

","id":"20210511_Pfizervakcina_szallitmanyt_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85e7050e-697d-411c-afa4-e49ddfaccb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"101868e0-76bd-4ae1-8e9c-4cfc88da6a7e","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_Pfizervakcina_szallitmanyt_Magyarorszag","timestamp":"2021. május. 11. 15:23","title":"Már több mint 3,2 millió Pfizer-vakcina érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]