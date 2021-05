Mérő László a Telexen közzétett véleménycikkében annak adott hangot, hogy Orbán Viktor megválaszthatja a leendő ellenzéki ellenfelét a fideszes trollok segítségével.

A matematikus az egyszerűség kedvéért három ellenzéki jelölttel, Karácsony Gergellyel, Jakab Péterrel és Dobrev Klárával példálózik, feltételezve, hogy az előválasztás második fordulójára ők maradnak.

"Minden úgy történik, ahogy a szervezők remélik, és sikerül mozgósítani az előválasztás második fordulójára 2 millió ellenzéki szavazót. Példánkban most ők 750 000 – 650 000 – 600 000 arányban szavaznak Karácsonyra, Dobrevre, illetve Jakabra. Ez eléggé meggyőzően egyértelmű választói akaratot mutat és indokolja, hogy mindenki felsorakozzon Karácsony mögé. Most képzeljük el, hogy Orbán úgy érzi, hogy a jobboldali körökben Gyurcsánynénak nevezett Dobrevet le tudja győzni, Karácsonytól viszont tart. Ez esetben Orbánnak elég 100 001 embert mozgósítania, hogy menjen el az ellenzéki előválasztásra, és szavazzon Dobrevre, és már meg is fordította az eredményt Dobrev javára. De ha Orbán netán inkább Jakabot szeretné ellenfélnek, ahhoz is elég 150,001 fideszes előválasztó" - írja Mérő.

Szerinte tehát hiába mozgósít az ellenzék sikeresen nagyon sok embert az előválasztásra, a Fidesznek elég kevesebb, mint tizedannyit mozgósítania, hogy az ő választottja nyerjen.

Mérő szerint csak úgy lehetne mindezt megakadályozni, ha nyilvánosságra hoznák, hogy kik szavaztak az előválasztáson, de továbbra is titkos lenne, hogy ki kire szavaz. Az a lista szerinte akkor jó, ha teljesen nyilvános, és járásonként, kerületenként, vagy akár utcánként elérhető.

"Így minden helyi szavazólistán ki fogják tudni bökni az ott élők, hogy ki az, aki köztudottan fideszes, és mégis szavazott az ellenzéki választáson, tehát idegen esküvőre ment el hívatlan vendégként. Ez talán elrettentheti a valójában nem ellenzéki szavazók egy részét – de van egy fontosabb haszna is a dolognak, és az már megint csak matek" - írja a matematikus. Szerinte a helyi ellenzéki közösségek a szavazók listája alapján "nagyjából meg tudják ítélni, hogy ott összesen hányan lehettek nem őszinte ellenzéki, hanem köztudottan fideszes szavazók", így azt is ki tudják majd szűrni, mennyi lehet a trollszavazat.