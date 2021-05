Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb statisztikai felmérés szerint a koronavírus-fertőzésből kialakuló Covid–19 betegség már csak a kilencedik helyen áll az Angliában történt halálozások leggyakoribb okainak listáján.","shortLead":"A legfrissebb statisztikai felmérés szerint a koronavírus-fertőzésből kialakuló Covid–19 betegség már csak a kilencedik...","id":"20210520_covid_19_anglia_halalok_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb4fd8b-ae52-4d55-8791-35c5060a9cd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_covid_19_anglia_halalok_koronavirus","timestamp":"2021. május. 20. 18:03","title":"A Covid-19 már csak a kilencedik leggyakoribb halálok Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b34cf6-69bb-448f-a6da-ab0770acbfca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A „csőcselék elleni harccal” akarja elhódítani Missouri szenátori székét az a férfi, aki 2020-ban fegyvert fogott a háza előtt elvonuló tüntetőkre.","shortLead":"A „csőcselék elleni harccal” akarja elhódítani Missouri szenátori székét az a férfi, aki 2020-ban fegyvert fogott...","id":"20210519_szenator_fegyver_USA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6b34cf6-69bb-448f-a6da-ab0770acbfca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223d212b-a7e4-4f34-b6af-748f3a622135","keywords":null,"link":"/elet/20210519_szenator_fegyver_USA","timestamp":"2021. május. 19. 15:47","title":"Szenátor akar lenni a tüntetőket fegyverrel fenyegető amerikai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc9622a-fcba-42e1-b8b1-4d52535796ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Michigani Egyetem kutatói egy olyan processzort készítettek, ami a legtöbb támadástól megvédi a felhasználó rendszerét.","shortLead":"Az amerikai Michigani Egyetem kutatói egy olyan processzort készítettek, ami a legtöbb támadástól megvédi a felhasználó...","id":"20210521_morpheus_hacker_kibertamadas_simon_titkositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bc9622a-fcba-42e1-b8b1-4d52535796ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f28eaa-fdbb-4822-9c05-14fb8db0bac4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_morpheus_hacker_kibertamadas_simon_titkositas","timestamp":"2021. május. 21. 10:33","title":"13 ezer órán át támadták a hackerek az új processzort, mégsem tudták feltörni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c4c7b8c-48e2-4e68-b990-a19d542631eb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar játékvezető 65 éves volt.","shortLead":"A magyar játékvezető 65 éves volt.","id":"20210520_Meghalt_Puhl_Sandor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c4c7b8c-48e2-4e68-b990-a19d542631eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a8f16d-f9a0-4962-840a-18a6ed076849","keywords":null,"link":"/sport/20210520_Meghalt_Puhl_Sandor","timestamp":"2021. május. 20. 11:39","title":"Elhunyt Puhl Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b313b007-bae8-4765-bc33-83dfbd649dd2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az Egyesült Államokban élő Karikót arról is kérdezték a diákok, hogyan lehet valakiből sikeres kutató.","shortLead":"Az Egyesült Államokban élő Karikót arról is kérdezték a diákok, hogyan lehet valakiből sikeres kutató.","id":"20210520_kariko_katalin_szeged","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b313b007-bae8-4765-bc33-83dfbd649dd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf96109-4369-4066-a385-bd8cf2bbe246","keywords":null,"link":"/elet/20210520_kariko_katalin_szeged","timestamp":"2021. május. 20. 15:39","title":"Biológia tagozatos diákokkal találkozott Szegeden Karikó Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2180dc0d-2e25-4953-998d-96f0ecf5dc59","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 27 tagállam közül csak Magyarország nem értett egyet azzal az üzenettel: most az a legfontosabb, hogy elhallgassanak a fegyverek. „Ki tudja, miért” – mondta Heiko Maas.","shortLead":"A 27 tagállam közül csak Magyarország nem értett egyet azzal az üzenettel: most az a legfontosabb, hogy elhallgassanak...","id":"20210519_izraeli_palesztin_konfliktus_kulugyminiszteri_nyilatkozat_szijjarto_peter_heiko_maas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2180dc0d-2e25-4953-998d-96f0ecf5dc59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7913b0db-bc58-47ad-ac04-22802b5d6dee","keywords":null,"link":"/vilag/20210519_izraeli_palesztin_konfliktus_kulugyminiszteri_nyilatkozat_szijjarto_peter_heiko_maas","timestamp":"2021. május. 19. 15:39","title":"A magyar vétó ellenére a német külügyminiszter szerint egységesen látja az EU az izraeli–palesztin konfliktust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e4b9fb3-6202-4690-a377-a8e46e7872b9","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Ha arról van szó, hogy a sportkocsik között melyik az a márka, amelynek a nevét szinte mindenki ismeri, de mégsem tudja megmondani, hogy pontosan milyen autókat gyártanak, akkor a Lotus biztosan köztük lesz. A kicsi és nagyon nyers autóival inkább szakmai körökben elismert brit sportkocsi megpróbálkozik a magyarországi szerepléssel. ","shortLead":"Ha arról van szó, hogy a sportkocsik között melyik az a márka, amelynek a nevét szinte mindenki ismeri, de mégsem tudja...","id":"20210520_Visszatert_a_Lotus_automarka_Magyarorszagra_megneztuk_mire_keszulnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e4b9fb3-6202-4690-a377-a8e46e7872b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ba9734-4489-4854-a5ab-9b88be0622c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210520_Visszatert_a_Lotus_automarka_Magyarorszagra_megneztuk_mire_keszulnek","timestamp":"2021. május. 20. 13:50","title":"Visszatért a Lotus autómárka Magyarországra, megnéztük, mire készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c80587d-8135-4de9-afbe-8c17fe25aa1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai képviselőház megszavazta a kétpárti bizottság létrehozását, most a szenátusnak kell döntenie.","shortLead":"Az amerikai képviselőház megszavazta a kétpárti bizottság létrehozását, most a szenátusnak kell döntenie.","id":"20210520_capitolium_vizsgalobizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c80587d-8135-4de9-afbe-8c17fe25aa1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd6a3fc-31cc-46f4-9263-e928fc842e3a","keywords":null,"link":"/vilag/20210520_capitolium_vizsgalobizottsag","timestamp":"2021. május. 20. 08:25","title":"Hatból egy republikánus a demokratákkal szavazott a Capitolium ostromát vizsgáló bizottság létrehozásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]