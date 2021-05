Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"66f026af-39d7-4100-a562-6cd1cd1f5c17","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A befektetési szakember szerint a piacok nem számolnak az indiai variáns kockázatával, ez pedig gond.","shortLead":"A befektetési szakember szerint a piacok nem számolnak az indiai variáns kockázatával, ez pedig gond.","id":"20210523_zsiday_viktor_indiai_mutans_mutacio_varians_turistaszezon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66f026af-39d7-4100-a562-6cd1cd1f5c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da5aa58-1833-4f86-a8e7-8238dbc63a06","keywords":null,"link":"/kkv/20210523_zsiday_viktor_indiai_mutans_mutacio_varians_turistaszezon","timestamp":"2021. május. 23. 08:19","title":"Zsiday Viktor úgy véli, hogy az indiai mutáció miatt júliusra véget érhet a turistaszezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141997d4-4624-4717-afe4-66f10f48c52d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mindez nagyjából félmillió munkahely megszűnését is jelentené. ","shortLead":"Mindez nagyjából félmillió munkahely megszűnését is jelentené. ","id":"20210523_szazezer_uzlet_vegleg_bezarhat_a_jarvany_miatt_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=141997d4-4624-4717-afe4-66f10f48c52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09056f19-9958-43e0-af48-97ba700ae16d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210523_szazezer_uzlet_vegleg_bezarhat_a_jarvany_miatt_Nemetorszagban","timestamp":"2021. május. 23. 18:18","title":"Úgy számolnak 100 ezer boltot vihet csődbe a vírusjárvány hatása Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3233dfef-4140-4c4f-992f-333d2db281d0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy év kihagyás után ismét megrendezték a dalversenyt.","shortLead":"Egy év kihagyás után ismét megrendezték a dalversenyt.","id":"20210523_Az_olasz_Mneskin_rockegyuttes_nyerte_az_Eurovizios_Dalfesztivalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3233dfef-4140-4c4f-992f-333d2db281d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33237b96-808a-4cde-8a29-07af47d92a6f","keywords":null,"link":"/kultura/20210523_Az_olasz_Mneskin_rockegyuttes_nyerte_az_Eurovizios_Dalfesztivalt","timestamp":"2021. május. 23. 07:29","title":"Az olasz Måneskin rockegyüttes nyerte az Eurovíziós Dalfesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0235b1e-48a6-4304-a53e-dc05a04c22bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felkerült az uniós csúcs napirendjére a minszki gépeltérítés és az ellenzéki aktivista letartóztatása. Az EU vizsgálatot és szankciókat helyezett kilátásba.","shortLead":"Felkerült az uniós csúcs napirendjére a minszki gépeltérítés és az ellenzéki aktivista letartóztatása. Az EU...","id":"20210524_Az_EUcsucson_is_tema_lesz_a_Ryanairgep_minszki_foldre_kenyszeritese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0235b1e-48a6-4304-a53e-dc05a04c22bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae8757b1-52fa-4ca3-b867-80267856e7c8","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_Az_EUcsucson_is_tema_lesz_a_Ryanairgep_minszki_foldre_kenyszeritese","timestamp":"2021. május. 24. 11:45","title":"Az EU-csúcson is téma lesz a Ryanair-gép minszki földre kényszerítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde02104-b7c6-4f89-9195-2b47a0cab38c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Megsérült a magyar fociválogatott hátvédje.","shortLead":"Megsérült a magyar fociválogatott hátvédje.","id":"20210523_Hangya_Szilveszter_nem_lesz_ott_az_Ebn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fde02104-b7c6-4f89-9195-2b47a0cab38c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1125c798-27a2-45a6-bd4b-d2a96662989b","keywords":null,"link":"/sport/20210523_Hangya_Szilveszter_nem_lesz_ott_az_Ebn","timestamp":"2021. május. 23. 14:18","title":"Hangya Szilveszter nem lesz ott az Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e055fca-85ae-43c3-ab9f-b0f348fe13bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új funkciót tesztelnek a Google Fotóknál: az eddigieknél jóval több szempontot meg lehet majd adni a kereséseknél, ami így sokkal hatékonyabbá válhat.","shortLead":"Új funkciót tesztelnek a Google Fotóknál: az eddigieknél jóval több szempontot meg lehet majd adni a kereséseknél, ami...","id":"20210523_google_fotok_uj_szurok_tesztelese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e055fca-85ae-43c3-ab9f-b0f348fe13bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f077e26a-cc98-4840-9322-8b01dc7ef737","keywords":null,"link":"/tudomany/20210523_google_fotok_uj_szurok_tesztelese","timestamp":"2021. május. 23. 08:03","title":"Új funkció jön a telefonjára, a Google Fotókba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15472a7d-9119-4be1-8670-8e0f68f540e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Észak-Koreában az orrkarika sem engedélyezett.","shortLead":"Észak-Koreában az orrkarika sem engedélyezett.","id":"20210523_eszak_korea_kim_dzsongun_farmer_frizura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15472a7d-9119-4be1-8670-8e0f68f540e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5145a0da-3124-4a4a-ae3d-97bed6ac082c","keywords":null,"link":"/elet/20210523_eszak_korea_kim_dzsongun_farmer_frizura","timestamp":"2021. május. 23. 13:35","title":"Kim Dzsong Un betiltott több frizuraformát és a szűk farmert is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6098e2-fe19-4f25-95f1-7c6c2e839aa5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás hatására gyakoribbá válhatnak a teleket túlélő, majd tavasszal új erőre kapó \"zombitüzek\" a bolygó legészakibb területein, ahol az éghajlat gyorsabban melegszik, mint bárhol máshol a világban.","shortLead":"A klímaváltozás hatására gyakoribbá válhatnak a teleket túlélő, majd tavasszal új erőre kapó \"zombitüzek\" a bolygó...","id":"20210522_zombituzek_eszaki_felteke_tajga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac6098e2-fe19-4f25-95f1-7c6c2e839aa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1f326aa-3bf0-46b6-8716-c44b4560e6ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20210522_zombituzek_eszaki_felteke_tajga","timestamp":"2021. május. 22. 20:03","title":"Egyre gyakoribbá válhatnak a \"zombitüzek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]