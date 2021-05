Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"124a7777-a3b4-4227-8d35-bfc388a98379","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mentőhelikoptert riasztottak egy emberhez, aki a házban volt, amikor berobbant a gáz.","shortLead":"Mentőhelikoptert riasztottak egy emberhez, aki a házban volt, amikor berobbant a gáz.","id":"20210525_gazrobbanas_szentgotthard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=124a7777-a3b4-4227-8d35-bfc388a98379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3940905-a7cc-4fe3-9aab-60170042f533","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_gazrobbanas_szentgotthard","timestamp":"2021. május. 25. 11:22","title":"Gázrobbanás történt Szentgotthárdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8613033b-179c-4561-aad2-6384f840c5e0","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A város kész az ügyben Alkotmánybírósághoz fordulni.","shortLead":"A város kész az ügyben Alkotmánybírósághoz fordulni.","id":"20210525_Szentendre_csaknem_6_milliard_forintot_bukhat_ha_elfogadjak_az_uj_berlakastorvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8613033b-179c-4561-aad2-6384f840c5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e17c18b-3eb4-4f32-af46-e40f7a734d97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_Szentendre_csaknem_6_milliard_forintot_bukhat_ha_elfogadjak_az_uj_berlakastorvenyt","timestamp":"2021. május. 25. 13:27","title":"Szentendre csaknem 6 milliárd forintot bukhat, ha elfogadják az új bérlakás-törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd2a3c5-24db-46a9-8bfe-8678d216cc39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Híradó kérdésére tömören válaszolta meg a kormány, hogy áll a gyártás.","shortLead":"Az RTL Híradó kérdésére tömören válaszolta meg a kormány, hogy áll a gyártás.","id":"20210525_Raktarban_pihen_az_500_darab_magyar_fejlesztesu_lelegeztetogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cd2a3c5-24db-46a9-8bfe-8678d216cc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e94f4d5-329c-4157-8dc5-11748de957bf","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_Raktarban_pihen_az_500_darab_magyar_fejlesztesu_lelegeztetogep","timestamp":"2021. május. 25. 21:35","title":"Raktárban pihen az 500 darab magyar fejlesztésű lélegeztetőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy újabb bővítési körrel 800-ra nőtt a kültéri DIGIMobil-lefedettséggel rendelkező települések száma.

","id":"20210526_digimobil_lefedettseg_terkep_800_telepules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6fa9be1-2713-4a98-be7e-916b0db0e348","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_digimobil_lefedettseg_terkep_800_telepules","timestamp":"2021. május. 26. 11:03","title":"Újabb 25 településen kapcsolták be a DIGIMobilt, mutatjuk a lefedettségi térképet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jászai Gellért cége 77 százalékot vert a tavalyi év ugyanazon időszakára. ","id":"20210525_4ig_jelents_bevetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c3ac019-df95-45d7-be19-522d880e4f4f","keywords":null,"link":"/kkv/20210525_4ig_jelents_bevetel","timestamp":"2021. május. 25. 10:37","title":"Óriási bevételnövekedésről számolt be a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a657f13b-79c9-46c0-8887-e2616811e6e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az építőipari óriás korrupciós ügyében érintett Peter Weinzierlt és társát pénzmosással és vesztegetéssel vádolják.","shortLead":"Az építőipari óriás korrupciós ügyében érintett Peter Weinzierlt és társát pénzmosással és vesztegetéssel vádolják.","id":"20210526_Letartoztattak_Amerikaban_egy_volt_osztrak_bankelnokot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a657f13b-79c9-46c0-8887-e2616811e6e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7167a92c-547b-4b2b-b198-3300f8a59f24","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_Letartoztattak_Amerikaban_egy_volt_osztrak_bankelnokot","timestamp":"2021. május. 26. 06:44","title":"Odebrecht-botrány: Letartóztattak Amerikában egy volt osztrák bankelnököt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e5368ff-8715-4f72-8c7e-f4c13dec3bab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Vasárnap az erős szél miatt összeomlott a Pécs belvárosában található, jelenleg felújítás alatt álló Aranyhajó Fogadó állványzata. ","shortLead":"Vasárnap az erős szél miatt összeomlott a Pécs belvárosában található, jelenleg felújítás alatt álló Aranyhajó Fogadó...","id":"20210524_Videon_ahogy_ledonti_a_szel_a_pecsi_Aranyhajo_Fogado_allvanyzatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e5368ff-8715-4f72-8c7e-f4c13dec3bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c159429d-3ec8-42b4-b551-3944319a7768","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210524_Videon_ahogy_ledonti_a_szel_a_pecsi_Aranyhajo_Fogado_allvanyzatat","timestamp":"2021. május. 24. 22:17","title":"Egy térfigyelő kamera felvette, ahogy ledönti a szél a pécsi Aranyhajó Fogadó állványzatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f93ea-8e3f-4d81-a284-bfdd1ceb2ff6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A társaság egy böngészős játékkal igyekszik felhívni a figyelmet a vasúti átkelők veszélyeire, és hogy a szabályokat ezeken a helyeken különösen fontos betartani.","shortLead":"A társaság egy böngészős játékkal igyekszik felhívni a figyelmet a vasúti átkelők veszélyeire, és hogy a szabályokat...","id":"20210524_mav_utkozespont_bongeszos_jatek_vasuti_atkelok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f93ea-8e3f-4d81-a284-bfdd1ceb2ff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4fbb30e-eb7a-4cfd-bb02-8f442c809764","keywords":null,"link":"/tudomany/20210524_mav_utkozespont_bongeszos_jatek_vasuti_atkelok","timestamp":"2021. május. 24. 20:03","title":"Csinált egy játékot a MÁV, a böngészőjében ön is nyomozónak állhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]