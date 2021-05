Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"323b5711-b31b-43f3-83d6-f811f717a78f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy olasz filmben térhet vissza a színész.\r

\r

","shortLead":"Egy olasz filmben térhet vissza a színész.\r

\r

","id":"20210524_Kevin_Spacey_ujra_forgat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=323b5711-b31b-43f3-83d6-f811f717a78f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8160313-9d72-47fb-a83f-678843049c6d","keywords":null,"link":"/kultura/20210524_Kevin_Spacey_ujra_forgat","timestamp":"2021. május. 24. 08:55","title":"Kevin Spacey a zaklatási ügye után először kapott filmszerepet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Feszítővágóval szabadítottak ki egy embert a járműből. ","shortLead":"Feszítővágóval szabadítottak ki egy embert a járműből. ","id":"20210526_A_debreceni_rendorseg_udvaran_landolt_a_kozeli_feluljarorol_lesett_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea819adb-164a-4576-873d-6328cf457778","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_A_debreceni_rendorseg_udvaran_landolt_a_kozeli_feluljarorol_lesett_auto","timestamp":"2021. május. 26. 08:09","title":"A debreceni rendőrség udvarán landolt a közeli felüljáróról lezuhant autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc645fa-a075-42b2-b64d-09455644b233","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Marokkó megsértődött Spanyolországra, ezért a múlt héten utasította a határőröket, hogy nézzenek másfelé, ha a Spanyolországba bejutni akaró migránsok netán megkísérelnek behatolni a Gibraltári-szoros afrikai oldalán fekvő spanyol exklávéba, Ceutába. Az eredmény az lett, hogy több ezer menekült ostromolta meg a Marokkó északi partjainál fekvő várost elzáró kerítést. A menekültekkel való zsarolás azonban nem Marokkónak jutott eszébe, az eszközt már használták a líbiaiak, és a törökök is.","shortLead":"Marokkó megsértődött Spanyolországra, ezért a múlt héten utasította a határőröket, hogy nézzenek másfelé, ha...","id":"20210524_Igy_valnak_politikai_eszkozze_a_menekultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bc645fa-a075-42b2-b64d-09455644b233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d4db45c-3e21-4a23-b44a-cb0508dbf30f","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_Igy_valnak_politikai_eszkozze_a_menekultek","timestamp":"2021. május. 24. 14:00","title":"Így válnak politikai eszközzé a menekültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d77cae59-0fc0-4aa1-b08b-827c74064249","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas színész úgy véli, a hit növeli az emberek önrezgését, a megfelelő rezgés pedig véd a vírus ellen.



","shortLead":"A Kossuth-díjas színész úgy véli, a hit növeli az emberek önrezgését, a megfelelő rezgés pedig véd a vírus ellen.



","id":"20210525_Reviczky_Gabor_onrezges_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d77cae59-0fc0-4aa1-b08b-827c74064249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99aee824-2843-418b-a54f-3aba54fc019d","keywords":null,"link":"/kultura/20210525_Reviczky_Gabor_onrezges_koronavirus","timestamp":"2021. május. 25. 12:31","title":"Reviczky Gábor: „Az emberek azért kapják el a koronavírust, mert a félelem miatt alacsony az önrezgésük”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ec85f6-7396-47e2-99c6-01e919be0694","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Ceska Zbrojovka Group (CZG) cseh fegyvergyár véglegesen tulajdonába vette az amerikai Colt fegyvergyárat.","shortLead":"A Ceska Zbrojovka Group (CZG) cseh fegyvergyár véglegesen tulajdonába vette az amerikai Colt fegyvergyárat.","id":"20210524_Cseh_tulajdonba_kerult_az_ikonikus_amerikai_Colt_fegyvergyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42ec85f6-7396-47e2-99c6-01e919be0694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0e7e44-be00-4677-912b-502649c395a7","keywords":null,"link":"/kkv/20210524_Cseh_tulajdonba_kerult_az_ikonikus_amerikai_Colt_fegyvergyar","timestamp":"2021. május. 24. 13:15","title":"Közép-európai tulajdonba került az ikonikus amerikai Colt fegyvergyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51dd9217-9ff6-4568-8870-cb33bcf1f04f","c_author":"Nagy Iván László - Lengyel Tibor - Windisch Judit","category":"itthon","description":"A nép egyszerű gyermekének imidzsét a járvány alatt sem adta fel Orbán Viktor, sőt a koronát is feltette az eddigi teljesítményére azzal, hogy pörköltszaftos ingben, borotválatlanul fotózkodott egy ifjú párral. Az ingvonalról Karácsony Gergely sem akart lemaradni, de az általánosabb trendet nem követi. Nem úgy Jakab Péter, aki viszont az ütős parlamenti felszólalásokkal éri el a legtöbb embert, nem pedig azzal, hogy parizert eszik Piros Arannyal. De mi szükségük van a választóknak arra, hogy belelássanak egy politikus életébe? ","shortLead":"A nép egyszerű gyermekének imidzsét a járvány alatt sem adta fel Orbán Viktor, sőt a koronát is feltette az eddigi...","id":"20210526_Orban_karacsony_jakab_dobrev_politika_kommunikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51dd9217-9ff6-4568-8870-cb33bcf1f04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5479f082-d3f8-428d-bf5a-ede90e21eb22","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_Orban_karacsony_jakab_dobrev_politika_kommunikacio","timestamp":"2021. május. 26. 06:30","title":"Orbán szaftos ruhája és Karácsony turkálós inge – tényleg a nép egyszerű embere kell a választóknak? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8c7ff7-9ff1-4509-9307-1432163cb11a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Komoly válaszlépésekről döntöttek az uniós állam- és kormányfők Brüsszelben: a fehérorosz gépek nem repülhetnek az EU-ba, az európai légitársaságokat pedig arra kérik, ne használják a fehérorosz légteret. További szankciók is várhatók.","shortLead":"Komoly válaszlépésekről döntöttek az uniós állam- és kormányfők Brüsszelben: a fehérorosz gépek nem repülhetnek...","id":"20210524_EUcsucs_kitiltjak_a_belorusz_gepeket_repulesi_tilalom_Feheroroszorszag_folott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e8c7ff7-9ff1-4509-9307-1432163cb11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2992805a-7343-4969-9478-2c0e7d00732d","keywords":null,"link":"/eurologus/20210524_EUcsucs_kitiltjak_a_belorusz_gepeket_repulesi_tilalom_Feheroroszorszag_folott","timestamp":"2021. május. 24. 23:40","title":"EU-csúcs: kitiltják a belorusz gépeket az unióból, repülési tilalom Fehéroroszország fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b09b6a87-aee1-4cbc-ac3b-0fdc17a53c5d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Előbb alkoholt fogyasztottak a sértettel, aki akkor menekült el, amikor már mobiltelefonnal próbálta az edző fotózni a nemi szervét.","shortLead":"Előbb alkoholt fogyasztottak a sértettel, aki akkor menekült el, amikor már mobiltelefonnal próbálta az edző fotózni...","id":"20210525_molesztalo_edzo_fegyhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b09b6a87-aee1-4cbc-ac3b-0fdc17a53c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b0b61b0-40f3-4ffb-8889-6ba26f2d0472","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_molesztalo_edzo_fegyhaz","timestamp":"2021. május. 25. 18:08","title":"Hat év fegyházra ítéltek egy fiatalkorú sportolót molesztáló edzőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]