Karaktergyilkosságnak tartja Rákay Philip, hogy a sajtó a majdnem 50 millió forintos Mercedes dzsipjéről írt, és mivel saját bevallása szerint nincsenek állami megbízásai, előhúzták vele szemben az “irigységkártyát”.

Rákay a Mandinernek adott interjújában azt mondta, “mivel más nem maradt, a túloldal ezzel hergeli az övéit, illetve azzal a hazug sejtetéssel, hogy bizonyára valamilyen Fideszes pénzcsapon keresztül lopom a közpénzt, s ebből telik ilyen drága autóra, ingatlanokra. Miközben az igazság az, hogy az utóbbi években felépítettem egy olyan cégcsoportot, amely ingatlanfejlesztéssel, gazdaságstratégiai és kommunikációs tanácsadással, vagy például startup befektetésekkel foglalkozik, mégpedig igen sikeresen. Magáncégek közötti üzletekről beszélek, nem pedig állami megbízásokról vagy közbeszerzésekről. Ráadásul a legtöbb esetben külföldi partnerekkel dolgozunk, szerte a nagyvilágból.”

Az egykori tévés műsorvezető nehezményezte, hogy úgy írnak a cégeiből kivett osztalékokról, mintha közügy volna, miközben arról soha nem tesz senki említést, hány családnak ad munkát, vagy milyen sok adót fizet.

A pénzzel kapcsolatban az is felmerült, honnan van tőke arra, hogy sokszor milliós összegekért hirdessék Facebookon az ő írásait és videóit is. Rákay szerint ezt sem tudja lenyelni “a balliberális média”, pedig nem közpénzről van szó, hanem olyan magánadományokról, amiket többek közt ő is ad a Megafonnak. “Több olyan barátom is van – kisebb és nagyobb vállalkozók –, akik jobboldaliak, és mecénásként részt vállalnak abból a fontos misszióból, ami arról szól, hogy végre szeretnénk felhangosítani a patrióták hangját a Facebookon” - mondta.

Az interjúban politikai prolizmusnak nevezte Jakab Péter parlamenti produkcióját, intellektuális nihilként írta le azt, amit a momentumos Fekete-Győr Andrásék képviselnek, majd elmondta, Karácsony Gergellyel nem az angoltudásának vélt hiánya a baja, hanem “hogy az életrajzában szerepeltette, hogy nyelvvizsgája van, ráadásul a doktori fokozatának emlegetése is a politikai imázsépítését szolgálta.” (Karácsony azt mondta, valóban volt egy ilyen életrajz, de azt nem ő írta, és soha nem használt doktori címet - a szerk.)

Az interjú végébe befért egy bejelentés is: a Megafon Youtube-csatornát is indít Patrióta néven. Arra a kérdésre, hogy ez egy jobboldali Partizán lesz-e, azt mondta: “beszédes nevek. Ők a partizánok, mi pedig a patrióták. Szerintem ez mindent elmond arról, kik vagyunk és miben hiszünk.” A várható tartalomról így nyilatkozott: “Lesznek új, talán szokatlan hangvételű interjúk, háttérbeszélgetések és világmagyarázó elemzések is, de rengeteg tervünk van. Jórészt fiatalok alkotják a csapatot, okosak és roppant tehetségesek, s büszkén vállalják az értékrendjüket.”