[{"available":true,"c_guid":"ca7b7415-6c41-4c27-bf66-42858df796cb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Radikális csoportok balhéztak a legtöbb városban, füstbombákat és petárdákat is használtak. Egy rendőr megsérült.","shortLead":"Radikális csoportok balhéztak a legtöbb városban, füstbombákat és petárdákat is használtak. Egy rendőr megsérült.","id":"20201027_Jobb_jarvanyban_meghalni_mint_ehen_halni__tuntetesek_tortek_ki_Olaszorszagban_a_szigoritasok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca7b7415-6c41-4c27-bf66-42858df796cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0b8409-1c2d-41ad-acd9-7f00fb976c73","keywords":null,"link":"/vilag/20201027_Jobb_jarvanyban_meghalni_mint_ehen_halni__tuntetesek_tortek_ki_Olaszorszagban_a_szigoritasok_miatt","timestamp":"2020. október. 27. 05:44","title":"\"Jobb járványban meghalni, mint éhen halni\" - tüntetések törtek ki Olaszországban a szigorítások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"126c958e-d25e-4607-94b3-5f28d5fe9b61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csatorna katasztrófafilmeket promózott nem várt minőségű poénnal.","shortLead":"A csatorna katasztrófafilmeket promózott nem várt minőségű poénnal.","id":"20201026_paramount_katasztrofa_reklam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=126c958e-d25e-4607-94b3-5f28d5fe9b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4658eb-5ff6-4903-bd6d-3f7a53b0c685","keywords":null,"link":"/elet/20201026_paramount_katasztrofa_reklam","timestamp":"2020. október. 26. 11:10","title":"Reklámban nevette ki a kormány sportmániáját a Paramount","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08eba03a-3e9b-4bf3-a69f-6f5e45c07a0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalább 16 órába telik, amíg a brit uralkodó rezidenciáján, a windsori kastélyban a téli időszámításra való áttérés után ismét beállítják a több mint négyszáz órát. ","shortLead":"Legalább 16 órába telik, amíg a brit uralkodó rezidenciáján, a windsori kastélyban a téli időszámításra való áttérés...","id":"20201025_Negyszaznal_is_tobb_orat_allitanak_at_a_windsori_kastelyban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08eba03a-3e9b-4bf3-a69f-6f5e45c07a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30854fc7-3f0a-4db0-836f-8b0f1176a093","keywords":null,"link":"/elet/20201025_Negyszaznal_is_tobb_orat_allitanak_at_a_windsori_kastelyban","timestamp":"2020. október. 25. 20:30","title":"Négyszáznál is több órát állítanak át a windsori kastélyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae017c5d-f56d-4599-acdc-b155b0d30bbc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Pozitív lett Bojko Boriszov bolgár kormányfő koronavírus tesztje, ezt saját maga jelentette be vasárnap, miután kétszer is elvégezték rajta a vizsgálatot.","shortLead":"Pozitív lett Bojko Boriszov bolgár kormányfő koronavírus tesztje, ezt saját maga jelentette be vasárnap, miután kétszer...","id":"20201025_Bulgaria_is_szigorit_megbetegedett_a_kormanyfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae017c5d-f56d-4599-acdc-b155b0d30bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b18c7975-0dd8-4141-a184-30d0e200dc6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Bulgaria_is_szigorit_megbetegedett_a_kormanyfo","timestamp":"2020. október. 25. 17:39","title":"Bulgária is szigorít, megbetegedett a kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed82bd2c-6a0d-43fd-bee6-fa4dfa23f538","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár gyakran szólják meg a gyerekeket, ha sok időt töltenek videojátékokkal, későbbi életük során komoly haszna is lehet az ilyesfajta tevékenységnek. ","shortLead":"Bár gyakran szólják meg a gyerekeket, ha sok időt töltenek videojátékokkal, későbbi életük során komoly haszna is lehet...","id":"202043_agyserkento_videojatekok_tartos_tar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed82bd2c-6a0d-43fd-bee6-fa4dfa23f538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc7bbdc-a067-4621-be05-f38fcc3cdd8d","keywords":null,"link":"/360/202043_agyserkento_videojatekok_tartos_tar","timestamp":"2020. október. 25. 16:10","title":"Milyen előnye van felnőttként annak, aki gyerekként videojátékozik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712d85c7-bb20-422b-9017-09fc6d43f240","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Hillary Clinton 2016-os e-mail-botrányához hasonló nagy sztorit ígért az amerikai jobboldali média, amely Joe Biden és a fiának ukrajnai ügyeiről tett közzé leveleket. De egyelőre úgy néz ki, a történetből nem lesz olyan botrány, mint ami lehetett volna, hiszen azzal, hogy ezer sebből vérző hitelességű bizonyítékokkal próbálják bűncselekménnyel vádolni a volt alelnököt, még azt is elfeledtetik, hogy Bidenék ügyei etikailag valóban problémásak.","shortLead":"Hillary Clinton 2016-os e-mail-botrányához hasonló nagy sztorit ígért az amerikai jobboldali média, amely Joe Biden és...","id":"20201027_Trump_Burisma_Biden_usa_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=712d85c7-bb20-422b-9017-09fc6d43f240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc10822c-9bb3-4c61-9d58-ea43e63ba8dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201027_Trump_Burisma_Biden_usa_valasztas","timestamp":"2020. október. 27. 11:00","title":"Trumpék túllőttek a célon, pedig ukrajnai ügyébe valóban belebukhatna Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e6978c-93a2-456e-8b22-354d8e858ad0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az új lemez november 13-án jelenik meg. ","shortLead":"Az új lemez november 13-án jelenik meg. ","id":"20201026_Megerkezett_az_ACDC_legujabb_videoklipje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73e6978c-93a2-456e-8b22-354d8e858ad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3909510f-e55a-47b5-a687-dd8a136cd28c","keywords":null,"link":"/kultura/20201026_Megerkezett_az_ACDC_legujabb_videoklipje","timestamp":"2020. október. 26. 21:02","title":"Megérkezett az AC/DC legújabb videoklipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9c8907-65d2-405f-8dbf-55d39ad1ab38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ukránok pontosan tudják, hogy az EU-ban és a NATO-ban minden tagállam egyetértésére szükség van egy új állam integrációjához, de Ukrajna lemond a magyar támogatásról azzal, hogy két magyar kormánytagot is kitilt – üzent Szijjártó Péter.","shortLead":"Az ukránok pontosan tudják, hogy az EU-ban és a NATO-ban minden tagállam egyetértésére szükség van egy új állam...","id":"20201027_Szijjarto_ukrajna_Eu_nato_kitiltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab9c8907-65d2-405f-8dbf-55d39ad1ab38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f29a84-6db8-4843-8087-4cfef8ebbe68","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_Szijjarto_ukrajna_Eu_nato_kitiltas","timestamp":"2020. október. 27. 08:44","title":"Szijjártó az EU- és NATO-integráció blokkolásával fenyegeti Ukrajnát két magyar kormánytag kitiltása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]