[{"available":true,"c_guid":"9049851d-4318-4738-a69f-5e9ff32e01b2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A csaknem 150 évvel ezelőtti tengeri kutatóexpedíciók méréseit felhasználva vizsgálják a kutatók az emberi tevékenységeknek az éghajlatváltozásban játszott szerepét.","shortLead":"A csaknem 150 évvel ezelőtti tengeri kutatóexpedíciók méréseit felhasználva vizsgálják a kutatók az emberi...","id":"20210529_vilagkoruli_tengeri_kutatoexpediciok_eghajlatvaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9049851d-4318-4738-a69f-5e9ff32e01b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58cd3ca-b22a-47a4-92aa-a924637e9c4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_vilagkoruli_tengeri_kutatoexpediciok_eghajlatvaltozas","timestamp":"2021. május. 29. 16:03","title":"Csak most derült ki a 150 évvel ezelőtti világkörüli tengeri expedíciók egyik haszna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efe257f2-9f96-4aff-811f-95e12ea959e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó népszerű szedánjának következő generációja várhatóan 2023-ban lát majd napvilágot. ","shortLead":"A bajor gyártó népszerű szedánjának következő generációja várhatóan 2023-ban lát majd napvilágot. ","id":"20210531_ilyen_teljesen_uj_kulsovel_tamadhat_az_5os_bmw__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efe257f2-9f96-4aff-811f-95e12ea959e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d50e94-9834-47bb-8690-850d56feaae3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210531_ilyen_teljesen_uj_kulsovel_tamadhat_az_5os_bmw__video","timestamp":"2021. május. 31. 06:41","title":"Ilyen teljesen új külsővel támadhat az 5-ös BMW – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d73a624-399d-4155-9d90-e3d64eda7df9","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Ha Lionel Messi és Cristiano Ronaldo vetélkedéséből nem csinálnak szappanoperát, már rég Aranylabdás lehetne a lengyel Robert Lewandowski, aki a német labdarúgó bajnokság utolsó fordulójában a legendás Gerd Müller csaknem fél évszázados, megdönthetetlennek tartott gólrekordját adta át a múltnak.","shortLead":"Ha Lionel Messi és Cristiano Ronaldo vetélkedéséből nem csinálnak szappanoperát, már rég Aranylabdás lehetne a lengyel...","id":"202121_robert_lewandowski_lengyel_csodacsatar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d73a624-399d-4155-9d90-e3d64eda7df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34459c21-4d5a-4ed7-8b81-b06c3c0bcc55","keywords":null,"link":"/360/202121_robert_lewandowski_lengyel_csodacsatar","timestamp":"2021. május. 30. 13:45","title":"Pálcikalábú kisfiúból lett csodacsatár a Gerd Müllert felülmúló Robert Lewandowski","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Az állam költekezésének és a lakásépítéseknek köszönhetően nőttek a beruházások az első negyedévben.","shortLead":"Az állam költekezésének és a lakásépítéseknek köszönhetően nőttek a beruházások az első negyedévben.","id":"20210531_beruhazasok_ksh_fejlesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6f2616-2713-4adc-9c20-480304a281b6","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_beruhazasok_ksh_fejlesztes","timestamp":"2021. május. 31. 11:22","title":"A külföldi cégek alig szántak pénzt magyar beruházásokra, annál többet adott az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfd92fd0-4346-446f-ba48-34fa4d9fed39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Máris szabadlábon is van Tasnádi, de nyomkövetőt kell hordania. Állítólag szó sem volt önbíráskodásról, úriemberként viselkedett.\r

","shortLead":"Máris szabadlábon is van Tasnádi, de nyomkövetőt kell hordania. Állítólag szó sem volt önbíráskodásról, úriemberként...","id":"20210529_Tasnadi_Peter_Korai_az_oromuk_azoknak_akik_nem_kedvelnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfd92fd0-4346-446f-ba48-34fa4d9fed39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd7f89f-ce98-4191-89aa-9a954e3d383a","keywords":null,"link":"/itthon/20210529_Tasnadi_Peter_Korai_az_oromuk_azoknak_akik_nem_kedvelnek","timestamp":"2021. május. 29. 19:41","title":"Tasnádi Péter: Korai az örömük azoknak, akik nem kedvelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc82a6d-6c87-4631-a107-8aff954abe20","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A BRFK 12 nyomozója dolgozik az ilyen ügyeken.","shortLead":"A BRFK 12 nyomozója dolgozik az ilyen ügyeken.","id":"20210531_unokazos_csalasok_brfk_budapest_nyomozok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abc82a6d-6c87-4631-a107-8aff954abe20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39a28ed0-6381-4c9a-95e0-9e03709a7f50","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_unokazos_csalasok_brfk_budapest_nyomozok","timestamp":"2021. május. 31. 06:48","title":"Csak tavaly több mint 80 „unokázós” csalót fogtak el a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed237560-50c5-4a79-ba1b-377a2d4d3ab9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóság segítséget kér.","shortLead":"A hatóság segítséget kér.","id":"20210529_Keresi_a_rendorseg_az_allatkerti_elefantszoborra_festo_ferfit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed237560-50c5-4a79-ba1b-377a2d4d3ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407bd01e-d675-4527-abaa-ce6144fa0d0a","keywords":null,"link":"/elet/20210529_Keresi_a_rendorseg_az_allatkerti_elefantszoborra_festo_ferfit","timestamp":"2021. május. 29. 21:14","title":"Keresi a rendőrség a férfit, aki azt fújta az állatkert elefántszobrára: DISZKRIMINÁCIÓ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa92355-9e68-42c1-9dad-b882c24d2efd","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Soha nem látott szintre nőtt tavaly az otthonról dolgozók aránya, és a járványidőszak nagy dolgozói emberkísérlete után a home office valószínűleg sokáig velünk marad még. Sokan érzik úgy, hogy hatékonyabbak távmunkában, de mi a helyzet azokkal, akik egy év alatt sem tudtak kialakítani egy egészséges napi rutint, pedig sejtik, hogy a home office jó is lehet? Nekik segíthet a brit Rebecca Seal Hogyan dolgozzunk otthonról (és maradjunk mégis normálisak)? című olvasmányos kézikönyve. ","shortLead":"Soha nem látott szintre nőtt tavaly az otthonról dolgozók aránya, és a járványidőszak nagy dolgozói emberkísérlete után...","id":"20210530_Rebecca_Seal_Hogyan_dolgozzunk_otthonrol_konyv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fa92355-9e68-42c1-9dad-b882c24d2efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc235cf-05a0-492d-8ee1-864984a35229","keywords":null,"link":"/elet/20210530_Rebecca_Seal_Hogyan_dolgozzunk_otthonrol_konyv","timestamp":"2021. május. 30. 20:00","title":"Home office egy év után: megvan még a józan eszünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]