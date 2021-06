Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4719fa4d-ec4d-435e-b840-5a3b4c130c23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sérülés bár jól látható, nem befolyásolja a szerkezet működését. Az incidens még május közepén történt.","shortLead":"A sérülés bár jól látható, nem befolyásolja a szerkezet működését. Az incidens még május közepén történt.","id":"20210601_urszemet_nemzetkozi_urallomas_robotkar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4719fa4d-ec4d-435e-b840-5a3b4c130c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8215a4fe-68cb-4e56-89fe-86f5180ff9c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_urszemet_nemzetkozi_urallomas_robotkar","timestamp":"2021. június. 01. 15:03","title":"Kilyukasztotta egy űrszemét a Nemzetközi Űrállomás robotkarját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a3d1a5-9a3b-4a2d-b136-1dc72837fa02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Eredet, A sötét lovag és a Mad Max sztárja arról is beszélt, sokan tartják kifejezetten férfiasnak, de ő egyáltalán nem érzi magát annak.","shortLead":"Az Eredet, A sötét lovag és a Mad Max sztárja arról is beszélt, sokan tartják kifejezetten férfiasnak, de ő egyáltalán...","id":"20210602_Tom_Hardy_Szinesz_vagyok_persze_hogy_szexeltem_mar_ferfival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12a3d1a5-9a3b-4a2d-b136-1dc72837fa02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6871e14b-93a1-4fe9-b7ec-9525fbd36fe6","keywords":null,"link":"/elet/20210602_Tom_Hardy_Szinesz_vagyok_persze_hogy_szexeltem_mar_ferfival","timestamp":"2021. június. 02. 11:17","title":"Tom Hardy: „Színész vagyok, persze, hogy szexeltem már férfival”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3686268e-33e7-42b0-be0c-0412c7f160c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"138 milliárd forinttal növelte 2020-ban a Lidl a bevételét, így a napi fogyasztási cikkeket árusító üzletek listájának élére került. Az eddig első helyezett Tescót a Spar is megelőzte.","shortLead":"138 milliárd forinttal növelte 2020-ban a Lidl a bevételét, így a napi fogyasztási cikkeket árusító üzletek listájának...","id":"20210601_lidl_tesco_bolt_fmcg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3686268e-33e7-42b0-be0c-0412c7f160c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"280c7c62-f1ef-414c-a69b-f152155fc10b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210601_lidl_tesco_bolt_fmcg","timestamp":"2021. június. 01. 13:15","title":"Megelőzte a Lidl a Tescót a boltok rangsorában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"107fd43f-06c3-4c55-a70b-df23c09ad686","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre a jelöltek listája nélkül, de sok más hasznos információval feltöltve elindult az ellenzéki előválasztás hivatalos honlapja. ","shortLead":"Egyelőre a jelöltek listája nélkül, de sok más hasznos információval feltöltve elindult az ellenzéki előválasztás...","id":"20210601_Elindult_az_ellenzeki_elovalasztas_honlapja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=107fd43f-06c3-4c55-a70b-df23c09ad686&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e36f1c4-e591-41ad-8e5e-33f516c61b79","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_Elindult_az_ellenzeki_elovalasztas_honlapja","timestamp":"2021. június. 01. 16:55","title":"Elindult az ellenzéki előválasztás honlapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed0ddfa-1b07-40bd-bdce-199995267754","c_author":"KUKA","category":"brandcontent","description":"Az elmúlt tíz évben Magyarországon is egyre több és egyre kisebb cégek nyitnak az automatizált gyártás felé, a legkülönbözőbb iparágakban. De mire kell ügyelni robotválasztás előtt? Honnan tudom, hogy készen áll a cégem a robotokra? Milyen robotok vannak egyáltalán, és mit tudnak? És főleg, mi az a kobot?","shortLead":"Az elmúlt tíz évben Magyarországon is egyre több és egyre kisebb cégek nyitnak az automatizált gyártás felé...","id":"20210503_Az_automatizalas_ma_mar_elkerulhetetlen_de_hogyan_valasszuk_ki_a_tokeletes_robotot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ed0ddfa-1b07-40bd-bdce-199995267754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3c996a-aed8-4df2-a1aa-8f5724c51d87","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210503_Az_automatizalas_ma_mar_elkerulhetetlen_de_hogyan_valasszuk_ki_a_tokeletes_robotot","timestamp":"2021. június. 02. 15:30","title":"De ki vigyáz a robotokra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352b917a-13be-441f-931b-8b5ce8343688","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanuló életét sikerült megmenteni, végül mentőhelikopter vitte kórházba.","shortLead":"A tanuló életét sikerült megmenteni, végül mentőhelikopter vitte kórházba.","id":"20210602_Osszeesett_14_eves_fiu_testnevelesora_Szabolcs_megye_mentohelikopter_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=352b917a-13be-441f-931b-8b5ce8343688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd77709b-fea8-4638-a319-d0ff0f96416e","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Osszeesett_14_eves_fiu_testnevelesora_Szabolcs_megye_mentohelikopter_korhaz","timestamp":"2021. június. 02. 10:12","title":"A tanárok és a mentők mentették meg egy tornaórán összeesett fiú életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2bc52b8-0611-4dfa-a82f-e39d50654cba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ehhez döbbenetes bátorság kellett.","shortLead":"Ehhez döbbenetes bátorság kellett.","id":"20210601_medve_kerites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2bc52b8-0611-4dfa-a82f-e39d50654cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a7e85a-85c4-4dec-b4fd-a9895cbe1bfe","keywords":null,"link":"/elet/20210601_medve_kerites","timestamp":"2021. június. 01. 19:49","title":"Egy 17 éves lány puszta kézzel lökte át a kerítésen a termetes medvét, hogy megvédje a kutyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Köztereken állítják ki a képeket, de a zavargások során használt fegyvereket és egyéb eszközöket is bemutatják egy tárlatban.","shortLead":"Köztereken állítják ki a képeket, de a zavargások során használt fegyvereket és egyéb eszközöket is bemutatják...","id":"20210601_Vandorkiallitast_indit_a_COF_az_oszodi_beszedrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4369d126-79aa-4407-b99e-0fc4b1227b9b","keywords":null,"link":"/elet/20210601_Vandorkiallitast_indit_a_COF_az_oszodi_beszedrol","timestamp":"2021. június. 01. 13:35","title":"Vándorkiállítást indít a CÖF az őszödi beszédről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]