[{"available":true,"c_guid":"c9c1f6d0-7607-4ddd-bedf-bc08aac0bd44","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Homolya Róbert elnök-vezérigazgató szerint modernebb, kényelmesebb és gyorsabb lesz az utazás a Balaton mindkét partján. Bisztrókocsik is lesznek, az éjszakai Bagolyvonatok pedig az északi parton is közlekednek majd.","shortLead":"Homolya Róbert elnök-vezérigazgató szerint modernebb, kényelmesebb és gyorsabb lesz az utazás a Balaton mindkét...","id":"20210607_Soha_nem_latott_szinvonalu_vasuti_kocsik_allnak_forgalmba_a_Balatonnal_a_nyar_masodik_feletol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9c1f6d0-7607-4ddd-bedf-bc08aac0bd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf08350-ae75-4564-9b6f-529dd5106ee0","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_Soha_nem_latott_szinvonalu_vasuti_kocsik_allnak_forgalmba_a_Balatonnal_a_nyar_masodik_feletol","timestamp":"2021. június. 07. 08:24","title":"Soha nem látott színvonalú új magyar vasúti kocsikat ígér a MÁV ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd908d91-5f40-4757-b2ae-ac972383020d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szputnyikkal és a Sinopharmmal oltott magyarok is beléphetnek az országba.","shortLead":"A Szputnyikkal és a Sinopharmmal oltott magyarok is beléphetnek az országba.","id":"20210607_szlovakia_oltasi_igazolvany_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd908d91-5f40-4757-b2ae-ac972383020d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04ef460f-1957-42bd-899a-3ede63f2fea8","keywords":null,"link":"/vilag/20210607_szlovakia_oltasi_igazolvany_magyarorszag","timestamp":"2021. június. 07. 15:25","title":"Szlovákia elfogadja a magyar oltási igazolványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6c7be7-ab15-4670-b02e-a991561e1a14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főleg az ország délnyugati részein eshet ma, de délután visszatér a napsütés.","shortLead":"Főleg az ország délnyugati részein eshet ma, de délután visszatér a napsütés.","id":"20210606_Esernyoket_elo_akar_zivatar_is_lehet_vasarnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc6c7be7-ab15-4670-b02e-a991561e1a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf1a313-8531-49d5-9337-6bf5584e52b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Esernyoket_elo_akar_zivatar_is_lehet_vasarnap","timestamp":"2021. június. 06. 08:10","title":"Esernyőket elő: akár zivatar is lehet vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc631a35-e18d-4453-826e-69040adc641b","c_author":"Nagy Iván László","category":"sport","description":"2016-ban hatalmas társadalmi összeborulást hozott az Eb-menetelés, öt évvel később pedig úgy tűnik, nagyobb szükség lenne egymásra találni, mint valaha. Az idei kontinenstorna lehetőséget ad, hogy Magyarország a polarizáció csúcsán és a világjárvány végének közeledtével újra összekovácsolódjon, a társadalomkutatók szerint ehhez pedig a futball természetéből és kultuszából adódóan még egy nehéz időszakban is minden adott. ","shortLead":"2016-ban hatalmas társadalmi összeborulást hozott az Eb-menetelés, öt évvel később pedig úgy tűnik, nagyobb szükség...","id":"20210607_A_valogatott_az_egyetlen_dolog_amelybol_a_NER_nem_tudott_megoszto_kerdest_csinalni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc631a35-e18d-4453-826e-69040adc641b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc34516-c7de-4d4a-9ae8-233e2a53b22b","keywords":null,"link":"/sport/20210607_A_valogatott_az_egyetlen_dolog_amelybol_a_NER_nem_tudott_megoszto_kerdest_csinalni","timestamp":"2021. június. 07. 11:15","title":"„A válogatott az egyetlen dolog, amelyből a NER nem tudott megosztó kérdést csinálni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af4384f2-e3a0-44f9-a9a5-b3e8752ba640","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dél-koreai források szerint a Samsung kihagyja a Galaxy S22-ből a kijelző alá rejtett kamerát.","shortLead":"Dél-koreai források szerint a Samsung kihagyja a Galaxy S22-ből a kijelző alá rejtett kamerát.","id":"20210607_samsung_galaxy_s22_okostelefon_kijelzo_ala_rejtett_szelfikamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af4384f2-e3a0-44f9-a9a5-b3e8752ba640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3389893e-8148-43ae-a42b-b7a353c10544","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_samsung_galaxy_s22_okostelefon_kijelzo_ala_rejtett_szelfikamera","timestamp":"2021. június. 07. 15:03","title":"Már a jövőre érkező Galaxy S22 kamerájáról is pletykálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad82cf1-2a80-4f33-b93f-46afea52efee","c_author":"Nagy Iván László","category":"sport","description":"Floyd Mayweather egy YouTube-sztárral, Logan Paullal bokszolt hétfő hajnalban, de az elmúlt években nem ő az első internet-celeb, aki a profi ökölvívószakma figyelmébe került: 2018 óta különböző YouTuberek és kiöregedett világsztárok szállnak ringbe őrületes pénzekért. Kulcskérdés előtt áll a szakma: jót tesz-e egy sportnak, ha az amatőrök a profik rivaldafényét élvezhetik, vagy az \"elseggfejesedés\" a kamerák színe előtt öli meg a boksz hagyatékát?","shortLead":"Floyd Mayweather egy YouTube-sztárral, Logan Paullal bokszolt hétfő hajnalban, de az elmúlt években nem ő az első...","id":"20210607_boksz_mayweather_logan_paul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ad82cf1-2a80-4f33-b93f-46afea52efee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27702168-4ff9-4473-b8ff-14cf480c6678","keywords":null,"link":"/sport/20210607_boksz_mayweather_logan_paul","timestamp":"2021. június. 07. 20:00","title":"A szemünk láttára válik viccé a profi boksz, de ez nem feltétlen baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c45914-afe2-4427-ac7e-a13dd4189627","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Letöltendő börtönbüntetést kér az ügyészség a vizes vb egykori gazdasági igazgatójára, a jelenleg körözés alatt álló Balogh Sándorra, aki korábban Mager Andrea közvagyonért felelős miniszter férje volt – derül ki a hvg.hu által megszerzett vádiratból. Baloghot befolyás vásárlásával vádolják, ez csak az egyik büntetőügy, ami ellene folyik.","shortLead":"Letöltendő börtönbüntetést kér az ügyészség a vizes vb egykori gazdasági igazgatójára, a jelenleg körözés alatt álló...","id":"20210607_balogh_sandor_nyomozas_nav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0c45914-afe2-4427-ac7e-a13dd4189627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3707d33e-6421-4477-9a66-3db42b006429","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_balogh_sandor_nyomozas_nav","timestamp":"2021. június. 07. 15:02","title":"Kubai szivarokért és egy vadászpuskáért cserébe adta ki a NAV kiemelt főnyomozója Balogh Sándornak az őt érintő kényes adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szemtanúk szerint fejest ugrott a hideg vízbe a vízibicikliről.","shortLead":"A szemtanúk szerint fejest ugrott a hideg vízbe a vízibicikliről.","id":"20210606_Meghalt_egy_21_eves_ember_a_balatonudvari_strandon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310b1355-709e-4beb-9c91-36e148a4fd3e","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Meghalt_egy_21_eves_ember_a_balatonudvari_strandon","timestamp":"2021. június. 06. 20:04","title":"Meghalt egy 21 éves ember a balatonudvari strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]