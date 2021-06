Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"113562cf-c754-4d86-abca-c1ad821bff20","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A tinédzsereket gyakrabban ragadják el szélsőséges érzelmek, mint a felnőtteket, és gyakran feketén-fehéren látják a világot. Ráadásul önállóan akarják irányítani az életüket. Ha úgy érzik, akadályozzuk őket, frusztrációjukat gyűlöletként élhetik meg.","shortLead":"A tinédzsereket gyakrabban ragadják el szélsőséges érzelmek, mint a felnőtteket, és gyakran feketén-fehéren látják...","id":"20210606_Mit_tehetunk_ha_kamasz_gyerekunk_azt_kiabalja_hogy_gyulol_minket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=113562cf-c754-4d86-abca-c1ad821bff20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb704f8-4248-4062-bc88-8295bb723ef0","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210606_Mit_tehetunk_ha_kamasz_gyerekunk_azt_kiabalja_hogy_gyulol_minket","timestamp":"2021. június. 06. 19:15","title":"Mit tehetünk, ha kamasz gyerekünk azt kiabálja, hogy gyűlöl minket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59de3f56-152f-4144-9149-1bb1e6fbdc51","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötés van, öt kulcsszónak valahol fel kell bukkannia a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Krusovszky Dénesnek ezekből kellett ihletet merítenie: utcafrocli, penitencia, lépésváltás, készenléti, rajtaütés. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötés van, öt kulcsszónak...","id":"20210604_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59de3f56-152f-4144-9149-1bb1e6fbdc51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e348e2bc-c2b6-43ec-963a-3c94abb2f57b","keywords":null,"link":"/360/20210604_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","timestamp":"2021. június. 06. 19:00","title":"Az én hetem: Krusovszky Dénes üzeni, Isten áldja Magawát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93bad42-bb87-43ff-ac6b-1d520121842a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rombolóbomba a híd felújítása során került elő.","shortLead":"A rombolóbomba a híd felújítása során került elő.","id":"20210607_100_kilos_szovjet_bombat_emeltek_ki_a_Lanchidnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e93bad42-bb87-43ff-ac6b-1d520121842a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0fab8f1-9189-4e1e-beb7-7c5456fe3df9","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_100_kilos_szovjet_bombat_emeltek_ki_a_Lanchidnal","timestamp":"2021. június. 07. 07:02","title":"100 kilós szovjet bombát emeltek ki a Lánchídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56041520-3910-48f1-8d60-1e983f14d819","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Egy szempontból egész biztosan kiemelkedik Budapest a foci-Eb 11 helyszíne közül: amióta 2014-ben az UEFA kiosztotta a rendezési jogot, egy helyen sem költöttek annyit a stadionra, mint nálunk. A korábbi kiadásokat is beleszámítva Eb legdrágább stadionja így sem a mienk, de szinte lehetetlen versenyezni, ha a Wembley és az azeri nemzeti stadion is a mezőnyben van. Mások sem úszták meg könnyen, Bukarestben például négy stadion átépítését ígérték, és ebből kettő áll valahogy, a spanyolok az után cseréltek helyszínt, hogy a bilbaói pályára ráköltöttek még néhány millió euró közpénzt a félretervezés miatt, de más helyszíneken is komoly anyagi bukások állnak a stadionok mögött. Van azonban néhány olyan rendező város is, ahol úgy tűnik, még pénzügyileg is sikeresek lehetnek. Az egyetlen rendező pedig, ahol valaki belebukott a stadionépítés körüli korrupcióba, München. Bemutatjuk az Eb 11 helyszínét.","shortLead":"Egy szempontból egész biztosan kiemelkedik Budapest a foci-Eb 11 helyszíne közül: amióta 2014-ben az UEFA kiosztotta...","id":"20210607_Eb_stadion_foci_sport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56041520-3910-48f1-8d60-1e983f14d819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af54249-6c95-4e38-af78-de8010b70ef8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210607_Eb_stadion_foci_sport","timestamp":"2021. június. 07. 06:30","title":"A félretervezéstől a korrupcióig – épülhet stadion az Eb-re drágábban, mint a mienk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"631c348a-3172-4f27-9fee-1a90d943908c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A mezen Ukrajna részeként szerepeltetik a Krím félszigetet.","shortLead":"A mezen Ukrajna részeként szerepeltetik a Krím félszigetet.","id":"20210607_oroszorszag_ukrajna_krim_felsziget_focimez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=631c348a-3172-4f27-9fee-1a90d943908c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119395be-a2fc-48b6-b1ea-ecef695d6d35","keywords":null,"link":"/sport/20210607_oroszorszag_ukrajna_krim_felsziget_focimez","timestamp":"2021. június. 07. 13:47","title":"Oroszország zúgolódik az ukránok focimeze miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c4ecaf-15d4-4093-9eb2-8171a75ecc37","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóságok nem találják az állatot.","shortLead":"A hatóságok nem találják az állatot.","id":"20210607_eedve_naples_florida","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36c4ecaf-15d4-4093-9eb2-8171a75ecc37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec22063-e67b-4009-90e6-90c414a01a8a","keywords":null,"link":"/elet/20210607_eedve_naples_florida","timestamp":"2021. június. 07. 11:43","title":"Medve kóborol egy floridai városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323086ab-89ae-4ca8-8b5c-474801681443","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Békés együttélést és toleranciát szorgalmaznak a muszlim jogvédők, és kérik a hatóságokat, vegyék elejét az esetleges iszlamofób támadásoknak. ","shortLead":"Békés együttélést és toleranciát szorgalmaznak a muszlim jogvédők, és kérik a hatóságokat, vegyék elejét az esetleges...","id":"20210606_iszlam_terrorista_kecskemet_TEK_magyar_iszlam_jogvedo_egyesulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=323086ab-89ae-4ca8-8b5c-474801681443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a961bf-4994-4fb0-b4bd-9c4eb1da3005","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_iszlam_terrorista_kecskemet_TEK_magyar_iszlam_jogvedo_egyesulet","timestamp":"2021. június. 06. 18:40","title":"Iszlámellenes támadásoktól óv a kecskeméti akció után a Magyar Iszlám Jogvédő Egyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418ee5dc-164d-4c48-ab04-76c9d0729049","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla Model S Plaid jelenleg a világ legfürgébb sorozatgyártású autója.","shortLead":"A Tesla Model S Plaid jelenleg a világ legfürgébb sorozatgyártású autója.","id":"20210607_rekord_gyorsulas_tesla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=418ee5dc-164d-4c48-ab04-76c9d0729049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef4a83b-8ce4-458d-8f7e-1ded7a8b78ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20210607_rekord_gyorsulas_tesla","timestamp":"2021. június. 07. 09:21","title":"Rekord jól gyorsul a legújabb Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]