Még majdnem egy év van hátra a választásokig, de már most heten szeretnének képviselők lenni Budapest 6-os választókerületében, és a főváros más körzeteiben, valamint néhány vidéki választókerületben is nagy a tolongás. Az ellenzéki előválasztás csökkenti majd a végső indulók számát, de az abban részt nem vevő és a frissen, 2022-re alakuló új pártok jelöltjei pedig megnyújtják majd a szavazólapokat.

Nemrég írtunk arról, hogy az előválasztásra készülő ellenzéki pártok között javában folyik a helyezkedés, alkudozás, nyár végére tisztulhat le majd az előválasztási mezőny, a végleges, a szavazólapokon majd megjelenő jelöltek névsora pedig az utolsó pillanatig is változhat.

De így, majdnem egy évvel a jövő tavaszi országgyűlési választások előtt is már több olyan egyéni választókerület van, ahol már megindult a tolongás, ráadásul a választókerületenként négy-öt, vagy akár het-hét jelölt még messze van attól a listától, amivel jövőre a szavazófülkékben találkozhatunk. Egy-egy helyszínen nem lesz ritka húsz-harminc jelölt sem, 2018-ban legalábbis a 106 egyéni körzet mintegy tizedében volt ekkora a mezőny.

Ami a magukat megméretni kívánók számát illeti, jelenleg a “csúcstartó” egy fővárosi választókerület, méghozzá a budapesti 6-os számú, ahol már heten jelentkeztek be országgyűlési képviselőjelöltnek. Ez a VIII. kerület nagy részét és a IX. kerület egy kisebb részét magában foglaló egyéni körzet, ahol 2018-ban a fideszes Kocsis Máté nyert 40,51 százalékkal. Akkor a jelenleg összefogó hatpárti ellenzék még széttartó volt. A DK, az MSZP és a Párbeszéd működött csak együtt és a DK-s Ara-Kovács Attilát támogatták, aki végül a második helyen végzett Kocsis mögött 32,17 százalékkal. Saját jelöltje volt viszont 2018-ban a Jobbiknak, Momentumnak és az LMP-nek is. Ha az ő szavazataikat is összeadjuk Ara-Kovácséval, akkor látszik, hogy 2022-ben egy közös ellenzéki jelölttel nyerhető a körzet – ezért is népszerű.

A legutóbbi választáson ebben a körzetben 12 jelölt indult, de most is van már hét aspiráns. Közülük hárman az ellenzéki összefogás pártjainak támogatottjai az előválasztáson: a DK az egykori tévés politikai újságírót, Manhalter Dánielt indítja, a Jobbik beállt az LMP jelöltje, Demeter Márta országgyűlési képviselő mögé, a Momentum pedig (és Márki-Zay Péter Mindenki Magyarországa Mozgalma) a C8 helyi civil szervezet jelöltjét, az otthonápolás állami elismeréséért sokat küzdő civilt, Csordás Anettet támogatja. Az MSZP-Párbeszéd egyelőre még nem nevezett meg jelöltet a körzetben. Annyi viszont már biztos, hogy a Fidesz-KDNP nem Kocsist indítja újra, hanem Józsefváros korábbi polgármesterét, a jelenleg a fővárosi kormányhivatalt vezető Sára Botondot, aki 2019 őszén mindössze 269 szavazattal maradt alul Pikó Andrással szemben a polgármester-választáson. Megméreti magát a szintén civil szervezet, a Szikra Mozgalom színeiben induló volt Mérce-főszerkesztő Jámbor András, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt jelöltje, Cséplő Dániel, a Mi Hazánk Mozgalom színeiben pedig az exjobbikos, LMBTQ-mesekönyvet daráló Dúró Dóra is.

Ha nem is ekkora, de szintén nagy a tolongás egy másik, az ellenzék számára a választási matematika szerint még könnyebb győzelemmel kecsegtető fővárosi körzetben, a Budapest 4-es választókerületben. A II. kerület nagy részét és a III. kerület kisebb részét magában foglaló körzetben 2018-ban Varga Mihály miniszter indult és 41,82 százalékkal nyert parlamenti mandátumot a Fidesz-KDNP-nek. Nem sokkal maradt el viszont akkor tőle (37,14 százalék) a DK-s Niedermüller Péter – akivel szemben nem indított saját jelöltet az MSZP-Párbeszéd –, miközben a mostani ellenzéki összefogás többi pártja – LMP, Jobbik, Momentum – külön jelöltet indított. Jövőre a közös ellenzéki jelöltnek már nem Vargával kell megküzdenie, mivel a pénzügyminiszter helyett Gór Csaba II. kerületi önkormányzati képviselő lesz a Fidesz-KDNP jelöltje. Az ellenfél szerepére kezdetben hárman is bejelentkeztek az ellenzéki előválasztásra: a közelmúltig úgy volt, hogy a DK a Jobbik által is támogatott Kálmán Olgát, a párt 2019-es főpolgármester-jelöltjét, a Momentum Berg Dániel II. kerületi alpolgármestert, az MSZP-Párbeszéd pedig Tordai Bence országgyűlési képviselőt indítja. A hétvégén azonban a Momentum visszaléptette Berget Tordai javára, így a körzetben Kálmán-Tordai párharc várható – legalábbis az előválasztáson. Saját jelöltet indít Nagy Attila személyében a Mi Hazánk Mozgalom, de elképzelhető, hogy jelent be saját jelöltet még a Kétfarkú Kutya Párt is – 2018-ban amúgy nyolc jelölt neve volt a szavazólapon.

A budai oldalnál maradva, a XI. kerületet lefedő budapesti 2-es választókerületben is erős ellenzéki mezőny áll majd össze az előválasztásra. Egyelőre hárman jelentkeztek be: a DK – a Jobbik támogatásával – Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettest indítja, a Momentum Orosz Anna alpolgármestert, az MSZP-Párbeszéd pedig Barabás Richárd alpolgármestert. Ebben a körzetben 2018-ban 9 képviselőjelölt indult, és végül alig 1,5 százalékkal előzte meg Gy. Németh Erzsébetet a KDNP-s Simicskó István, aki 46,16 százalékos eredményével mandátumot szerzett a kormánypártoknak. Akkor az LMP, a Jobbik és a Momentum is külön jelölttel vágott neki a választásnak, így szétaprózódtak az ellenzéki szavazatok.

Vidéken is megfigyelhető, hogy az ellenzéki jelöltek körében ott van igazán tolongás, arra a választókerületre koncentrálnak a pártok, ahol jó eséllyel legyőzhetők a kormánypártok, parlamenti mandátumhoz juttatva az ellenzéki jelöltet. Ilyen lehet a Baranya megye 2-es választókerület, ahol már most négy ellenzéki jelölt ismert. Az előválasztásra a DK Zag Gábort, az LMP Keresztes László Lórántot, a Momentum Péderi Tamást, az MSZP-Párbeszéd pedig Szakács Lászlót jelölte. Az előválasztáson győztes közös ellenzéki jelöltnek jó esélye van integrálni azokat a szavazókat, akik 2018-ban még külön-külön szavazhattak a Jobbik, a DK, az LMP és a Momentum jelöltjére. Akkor 12 jelölt volt a szavazólapon, és végül a fideszes Hoppál Péter nyert a szavazatok 40,11 százalékával.

Pest megye mind a 12 választókerületében szoros csata várható jövő tavasszal, de összefogással a közös ellenzéki jelöltnek minden körzetben jók az esélyei a kormánypártok indulójával szemben, hiszen 2018-ban a Fidesz-KDNP a körzetek felében tudott csak 50 százalékot meghaladó eredménnyel győzni. A legtöbb helyen már meg is indult a bejelentkezés az előválasztásra. Pest megye 2-es, Budakeszi központú körzetében például a Jobbik is támogatja a Momentum jelöltjét, Szél Bernadettet, akivel szemben egyelőre a DK nevezett meg saját jelöltet.

A várhatóan újrainduló fideszes “erős ember”, Lázár János ellen szállhat ringbe a hódmezővásárhelyi központú Csongrád 4-es körzetben az ellenzék közös jelöltje; az előválasztásra itt egyelőre Márky-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester jelentkezett be, akit a Jobbik, a Momentum, illetve várhatóan az MSZP–Párbeszéd is támogat, míg a DK saját jelöltet nevezett meg. A miskolci székhelyű Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1-es körzetben 2022-ben nem indul a 2018-ban mindössze 127 vokssal a fideszes győztes, Csöbör Katalin mögé szoruló Jakab Péter Jobbik-elnök, helyette Szilágyi Szabolcsot indítja a párt, és őt a DK is támogatja az ellenzéki előválasztáson.